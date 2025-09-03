Fölényes soproni siker Kismartonban

BBC Nord Dragonz (osztrák)–Sopron KC 66–90 (6–29, 26–13, 15–22, 19–26)

Kismarton, nemzetközi felkészülési mérkőzés.

SKC: THOMPSON 12/3, MESZLÉNYI 5/3, Takács 10/6, HAJDU 10/6, Struger. 11 Cs.: MANJGAFIC 11/3, CSENDES 8/3, KUCSERA 12/3, Flasár 9, Keller 2, Kovács Á.

Kiválóan kezdtek a soproniak, akiknél ezen a találkozón debütált a sérüléséből felépülő bosnyák légiós, Manjgafic. A remek kezdéssel 10 perc alatt 23 pontos előnyre tett szert az SKC. A jó kezdést meglehetősen gyenge folytatás követte soproni részéről, a korábban évekig az SKC-ban játszó Fazekas Csabával felálló hazai együttes szünetig 10 pontra feljött. A 3. negyed derekától újra az SKC akarata érvényesült, és a soproniak egységes csapatjátékkal – úgy, hogy 6 játékosa is legalább 10 pontig jutott – magabiztos győzelmet aratott.