Ezüst- és bronzérem a győri csapatoknak

Hazánk legrégibb nemzetközi röplabda tornáját, a Rába Kupát 63. alkalommal rendezték meg a hétvégén Győrött, az Egyetemi Sportcsarnokban.

A hölgyeknél duplázott a Szombathelyi Haladás, amely szoros küzdelmet vívott az elsőségért a szlovákiai VK Spartak Komárnóval.. A bronzérmet a győri egyetemisták szerezték meg. A férfiaknál a Testnevelési Egyetem fiatal csapata szoros mérkőzésen nyert a Széchenyi ESE ellen. A bronzérmet a Szombathelyi RSE együttese szerezte meg.