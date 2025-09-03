szeptember 3., szerda

Hilda névnap

23°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Röplabda Rába-kupa

1 órája

Ezüst- és bronzérem a győri csapatoknak

Címkék#röplabda#győri#Győrött#Rába Kupa

Kisalföld.hu
Ezüst- és bronzérem a győri csapatoknak

Hazánk legrégibb nemzetközi röplabda tornáját, a Rába Kupát 63. alkalommal rendezték meg a hétvégén Győrött, az Egyetemi Sportcsarnokban. 

A hölgyeknél duplázott a Szombathelyi Haladás, amely szoros küzdelmet vívott az elsőségért a szlovákiai VK Spartak Komárnóval.. A bronzérmet a győri egyetemisták szerezték meg. A férfiaknál a Testnevelési Egyetem fiatal csapata szoros mérkőzésen nyert a Széchenyi ESE  ellen. A bronzérmet a Szombathelyi RSE együttese  szerezte meg.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu