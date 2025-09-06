szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

20°
+35
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

1 órája

Ezüstérmes a Sopron Basket

Címkék#Böröndy#ezüstérmes#torna

Kisalföld.hu
Ezüstérmes a Sopron Basket

BK Zabiny Brno - Sopron Basket 79-71 (27-23, 15-13, 21-16, 16-19)

Brno, női nemzetközi torna, döntő. 

Sopron Basket:  LACZKÓ 17/6, FRISKOVEC 19/15,  Böröndy 6, SITKU 11/3, Brooks 6 Cs.: JEVTOVICS 11, Ocsenás 1, Sinka-Pálinkás,  Rokob. 

Az első három negyedben valamivel pontosabban játszva a záró szakasz előtt 10 pont fölötti előnyt szerzett a cseh csapat. A negyedik negyedet ugyan megnyerték és végül 10 ponton belülre kerültek a tartalékos soproniak, ám a Brno győzelmét nem tudták kétségessé tenni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu