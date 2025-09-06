Kosárlabda
1 órája
Ezüstérmes a Sopron Basket
BK Zabiny Brno - Sopron Basket 79-71 (27-23, 15-13, 21-16, 16-19)
Brno, női nemzetközi torna, döntő.
Sopron Basket: LACZKÓ 17/6, FRISKOVEC 19/15, Böröndy 6, SITKU 11/3, Brooks 6 Cs.: JEVTOVICS 11, Ocsenás 1, Sinka-Pálinkás, Rokob.
Az első három negyedben valamivel pontosabban játszva a záró szakasz előtt 10 pont fölötti előnyt szerzett a cseh csapat. A negyedik negyedet ugyan megnyerték és végül 10 ponton belülre kerültek a tartalékos soproniak, ám a Brno győzelmét nem tudták kétségessé tenni.
