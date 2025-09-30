Európa-bajnoki bronzérmet harcolt ki a castrumos versenyző

Három castrumos karatéka kvalifikálta magát az idei U18 és felnőtt shinkyokushin Európa-bajnokságra. Szücs Hanna és Németh Virág az U18-as korcsoportban, míg Szalay Berta a felnőtt kategóriában képviselte hazánkat. Németh Virág az U18 -55 kg-os kategóriában 18 induló közül a 6. helyen végzett. A csapatot Csonka Lili fiatal bíróként erősítette a nemzetközi eseményen.

Szalay Berta a felnőtt -65 kg-os kategóriában három küzdelmet követően (spanyol, ukrán, litván ellenfelet győzött le) a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

"Büszke vagyok mindhárom versenyzőnkre, keményen készültek és mindent elkövettek a győzelmekért. Érzelmileg veszélyes mikor a versenyző eléri a dobogót, mert megnyugszik, hogy már van kézzel fogható eredmény. Ezen még dolgozunk, hogy megmaradjon az éhség ezután is"- jegyezte meg Sesnei Pantelics Péter, a Castrum edzője.