3 órája
Európa-bajnoki bronzérmet harcolt ki a castrumos versenyző
21 ország 467 versenyzője töltötte meg a hétvégén a debreceni Főnix arénát, az idei Shinkyokushin Karate U18 és felnőtt Európa-bajnokságon, ahol a Castrum SC Kapuvár versenyzője, Szalay Berta bronzérmet szerzett, míg Németh Virág 6. helyezést ért el.
Szalay Berta és Pantelics Péte.
Három castrumos karatéka kvalifikálta magát az idei U18 és felnőtt shinkyokushin Európa-bajnokságra. Szücs Hanna és Németh Virág az U18-as korcsoportban, míg Szalay Berta a felnőtt kategóriában képviselte hazánkat. Németh Virág az U18 -55 kg-os kategóriában 18 induló közül a 6. helyen végzett. A csapatot Csonka Lili fiatal bíróként erősítette a nemzetközi eseményen.
Szalay Berta a felnőtt -65 kg-os kategóriában három küzdelmet követően (spanyol, ukrán, litván ellenfelet győzött le) a dobogó harmadik fokára állhatott fel.
"Büszke vagyok mindhárom versenyzőnkre, keményen készültek és mindent elkövettek a győzelmekért. Érzelmileg veszélyes mikor a versenyző eléri a dobogót, mert megnyugszik, hogy már van kézzel fogható eredmény. Ezen még dolgozunk, hogy megmaradjon az éhség ezután is"- jegyezte meg Sesnei Pantelics Péter, a Castrum edzője.