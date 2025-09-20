1 órája
Zöld-fehér örökség - Ismerjék meg az ETO első legendáját
A magyar labdarúgás hőskorának egyik legendás alakjára emlékezünk. Payer Imre az ETO-ban kezdte a pályafutását. Győrött alussza örök álmát.
A Győri ETO FC történetének első neves játékosa Payer Imre volt, aki a Ferencvárosból sokszoros válogatott lett, tagja volt a stockholmi olimpián ötödik helyezett magyar csapatnak. Életrajzaiban születésének és halálozásának idejeként több különböző időpont szerepelt. A magyar labdarúgás története szempontjából fontos dátumokat annak idején alapos kutatómunkával kiderítettük, Győrben megtaláltuk elhanyagolt sírját is. Mindezt két részes cikkben mutattuk be.
Az ETO volt az első csapata
Payer (Perényi) Imre 1910-ig futballozott a vagongyári klubban, majd átigazolt a Ferencvárosba. Több érdekesség is fűződik a nevéhez, egyrészt ő volt a fővárosi klub első vidékről igazolt labdarúgója, másrészt később az első magyar futballista, aki külföldre szerződött. A válogatottban 1911 és 1918 között 24 alkalommal szerepelt és 4 gólt szerzett. Tagja volt az 1912-es stockholmi olimpián ötödik helyezett és egyben vigaszdíjat nyert csapatnak.
A pályafutása a múlt század legelején kezdődött, az ETO-ban egy ideig a testvérével együtt szerepelt. A zöld-fehér együttesben hol hátvédet, hol centert játszott. Az ETO 1908-ban Pozsonyban az általa szerzett két góllal győzött 2-1-re és lett Nyugat-Magyarország bajnoka. A tehetséges játékos 1910 elején elhagyta Győrt és a Ferencvárosba igazolt. Abban az évben július 5-én rendezték a vidékbajnok ETO és a magyar bajnok FTC összecsapását a kisalföldi városban. A szitáló esőben gyér érdeklődés kísérte a mérkőzést, amelyet az FTC nyert meg 5-1 (4-0)-re, ő pedig már fővárosi színekben játszott. Érdemes megemlíteni 1912. január 15-ét, a Fradi ekkor első külföldi portyájáról tért haza: Londonban, Hamburgban, Brémában és Berlinben is jól teljesítettek. A Payert is soraiban tudó csapat hazatérve Győrött kapta az első nagy ünneplést, az ETO babérkoszorúval köszöntötte őket a győri vasútállomáson.
A Győri Hírlap tanúsága szerint 1913 augusztusában Payer családi okok miatt viszszatért Győrbe és játszhatott is, mert az anyaegyesületébe igazolt vissza. Payer pályára lépett az ETO-ban a bécsi Hakoah és Szeged ellen. A GYH aztán szeptember 13-án közölte: Payer családi ügyei megváltoztak és újra az FTC-ben futballozik. Egy nappal később pedig már játszott és gólt is szerzett a MAC elleni bajnoki mérkőzésen. A Fradiban összesen négy bajnoki címet és egy Magyar Kupa-győzelmet szerzett.
- Dumás volt a beceneve
- Az MLSZ közlönye szerint a Soproni FAC játékosa is volt
- Győrött sportlapot szerkesztett
A Nemzeti Sport 1925-ben így emlékezett róla: „Az eddig pályán szereplő hátvédek közül ő volt a legnépszerűbb és a legfélelmetesebb. Az általa elrúgott labda tényleg csak úgy zúgott a levegőben. A tizenegyeseinél az isten irgalmazta csak a kapust, hogy keresztül nem lőtte a labdával. Szeretett sokat beszélni, ezért is nevezték el »dumás embernek«. A legfegyelmezettebb játékosok közé tartozott, éppen ezért nagy feltűnést keltett, amikor 1919-ben összekülönbözött az egyesület vezetőségével és az FTC-ből kilépett. Egy ideig Bécsben játszott, majd hazajött és a Zuglói AC-ba igazolt. Az egyetlen kikötése az volt, hogy az FTC ellen nem lép pályára.”
Payer Imre Olaszországba szerződött, ahol még futballozott, utána pedig több csapatnál hosszú időn át edzősködött. Az ötvenes évek közepén hazatért, mivel már nem jutott edzői álláshoz, így élete ellehetetlenült.
A róla szóló életrajzokban 2012-ig kivétel nélkül az szerepelt, hogy 1956-ban hunyt el, halálának helye pedig nem ismert.
Ezért is érdekes a Kisalföld 1957. augusztus 22-i száma, amely Payer Imre temetéséről tudósított.
„A Győri ETO hosszú időn át volt kiváló játékosa, Payer Imre hirtelen elhunyt. Temetése ma délután 5 órakor lesz az új temetőben.
A kiváló sportember, számos nagy csata hőse, a híres Rumbold–Payer védelmi kettősnek tagja, a sokszoros magyar válogatott labdarúgó a múlt évben tért haza Olaszországból. Sportbarátai nagy szeretettel fogadták. Emlékét a győri zöld-fehérek, de a város egész sporttársadalma kegyelettel őrzi."
A Győr-Szol sírhelykeresőjének köszönhetően sikerült beazonosítani, majd rövid keresgélés után meg is találni a nyughelyét. A sírkövén a neve j betűvel szerepelt y helyett, noha ezzel az írásmóddal a korabeli újságokban nem lehetett találkozni. A születési dátuma a síron 1888, viszont a temetői nyilvántartás – mint ahogy néha mások is – 1889-et jegyez.
A Győri Egyházmegyei Levéltárban Nemes Gábor levéltáros anno elmondta: az anyakönyv szerint Payer Imre József 1888. június 1-jén született Sopronkövesden, június 4-én keresztelték meg, apja Páyer Imre vendéglős, anyja Müller Teréz volt. A helyes időpont tehát 1888.
Payer Imre a kórház által kiadott hivatalos halotti törzskönyv – ez a nádorvárosi temetőben megtalálható – szerint hatvannyolc évet élt, abban az időben ez volt a mérvadó adat. Ezt kivonták a halálozás évéből, így jött ki az 1889-es születési dátum. A sírját a temetéskor huszonöt évre váltottak meg. Mivel abban az időben az adott parcella betelését vették figyelembe, ami a hetes parcella esetében 1965 volt, ettől számították a huszonöt évet. A sírhely így 1990-ben lejárt, azóta senki nem újította meg. Amikor ezt a parcellát 2007-ben és 2008-ban kegyeleti parkká alakították, Payer Imre esetében a sírkeretet eltávolították, a síremléket azonban a helyén hagyták.
2012. augusztus 16-án volt ötvenöt éve, hogy Payer Imre elhunyt, a Kisalföld felvetette, hogy a rendelkezésre álló néhány hét alatt példás összefogással rendbe lehetne tenni a sírját. A még létező ETO 100 Baráti Kör kezdeményezésére Kupó László kőfaragómester önzetlen segítségével meg is újult, majd a támogatók körében felavatták a győr-nádorvárosi köztemetőben. A táblán látható az ETO 100 Baráti Kör címere és az olimpiai ötkarika is.