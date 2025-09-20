Zöld-fehér örökség - Ismerjék meg az ETO első legendáját

A Győri ETO FC történetének első neves játékosa Payer Imre volt, aki a Ferencvárosból sokszoros válogatott lett, tagja volt a stockholmi olimpián ötödik helyezett magyar csapatnak. Életrajzaiban születésének és halálozásának idejeként több különböző időpont szerepelt. A magyar labdarúgás története szempontjából fontos dátumokat annak idején alapos kutatómunkával kiderítettük, Győrben megtaláltuk elhanyagolt sírját is. Mindezt két részes cikkben mutattuk be.

Payer I Ime az Egyetértés néven szereplő ETO-ban.

Az ETO volt az első csapata

Payer (Perényi) Imre 1910-ig futballozott a vagongyári klubban, majd átigazolt a Ferencvárosba. Több érdekesség is fűződik a nevéhez, egyrészt ő volt a fővárosi klub első vidékről igazolt labdarúgója, másrészt később az első magyar futballista, aki külföldre szerződött. A válogatottban 1911 és 1918 között 24 alkalommal szerepelt és 4 gólt szerzett. Tagja volt az 1912-es stockholmi olimpián ötödik helyezett és egyben vigaszdíjat nyert csapatnak.

A pályafutása a múlt század legelején kezdődött, az ETO-ban egy ideig a testvérével együtt szerepelt. A zöld-fehér együttesben hol hátvédet, hol centert játszott. Az ETO 1908-ban Pozsonyban az általa szerzett két góllal győzött 2-1-re és lett Nyugat-Magyarország bajnoka. A tehetséges játékos 1910 elején elhagyta Győrt és a Ferencvárosba igazolt. Abban az évben július 5-én rendezték a vidékbajnok ETO és a magyar bajnok FTC összecsapását a kisalföldi városban. A szitáló esőben gyér érdeklődés kísérte a mérkőzést, amelyet az FTC nyert meg 5-1 (4-0)-re, ő pedig már fővárosi színekben játszott. Érdemes megemlíteni 1912. január 15-ét, a Fradi ekkor első külföldi portyájáról tért haza: Londonban, Hamburgban, Brémában és Berlinben is jól teljesítettek. A Payert is soraiban tudó csapat hazatérve Győrött kapta az első nagy ünneplést, az ETO babérkoszorúval köszöntötte őket a győri vasútállomáson.

A Győri Hírlap tanúsága szerint 1913 augusztusában Payer családi okok miatt viszszatért Győrbe és játszhatott is, mert az anyaegyesületébe igazolt vissza. Payer pályára lépett az ETO-ban a bécsi Hakoah és Szeged ellen. A GYH aztán szeptember 13-án közölte: Payer családi ügyei megváltoztak és újra az FTC-ben futballozik. Egy nappal később pedig már játszott és gólt is szerzett a MAC elleni bajnoki mérkőzésen. A Fradiban összesen négy bajnoki címet és egy Magyar Kupa-győzelmet szerzett.

Dumás volt a beceneve

Az MLSZ közlönye szerint a Soproni FAC játékosa is volt

Győrött sportlapot szerkesztett

A Nemzeti Sport 1925-ben így emlékezett róla: „Az eddig pályán szereplő hátvédek közül ő volt a legnépszerűbb és a legfélelmetesebb. Az általa elrúgott labda tényleg csak úgy zúgott a levegőben. A tizenegyeseinél az isten irgalmazta csak a kapust, hogy keresztül nem lőtte a labdával. Szeretett sokat beszélni, ezért is nevezték el »dumás embernek«. A legfegyelmezettebb játékosok közé tartozott, éppen ezért nagy feltűnést keltett, amikor 1919-ben összekülönbözött az egyesület vezetőségével és az FTC-ből kilépett. Egy ideig Bécsben játszott, majd hazajött és a Zuglói AC-ba igazolt. Az egyetlen kikötése az volt, hogy az FTC ellen nem lép pályára.”