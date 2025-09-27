1 órája
Az ETO-ból Vitális Milán az 50. válogatott játékos
Az ETO-ból Vitális Milán lett az ötvenedik válogatott játékos. A portugálok ellen lépett először pályára az ETO középpályása.
Vitális Milán az ETO FC 50. játékosa, aki magára ölthette a magyar válogatott címeres mezét, a középpályás Portugália ellen szerepelt először. Az ötven futballistával az ETO a hetedik a magyar klubok rangsorában.
Egy álmom vált valóra, ráadásul hazai pályán, ennyi néző előtt, az egyik legerősebb válogatott ellen mutatkozhattam be. Rengeteg pozitív tapasztalattal gazdagodtam
– nyilatkozta a 23 éves középpályás, aki kiemelte: hatalmas élmény volt 65 ezer szurkoló előtt játszani, a közönség buzdítása pedig külön erőt adott a csapatnak.
Magyarország-Portugália 2-3 (1-1)
Puskás Aréna, 61.473 néző, v.: Lambrechts (belga).
Magyarország: Tóth B. - Bolla (Gruber, 91.), Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 91.)- Szoboszlai, Styles (Vitális, 81.) - Tóth A. (Ötvös, 60.), Varga B., Nagy Zs. (Lukács, 60.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi.
Portugália: Costa - R. Neves, Cancelo, Dias, Mendes - Vitinha (A. Silva, 87.), J. Neves (Felix, 79.) - Neto (Palhinha, 79.), Fernandes (Trincao, 66.), Silva - Ronaldo (Ramos, 87.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez.
- Gólszerzők: Varga B. (21., 84.), illetve Bernardo Silva (36.), Ronaldo (58., 11-esből), Cancelo (86.)
- Sárga lap: Varga B. (56.), illetve Palhinha (95.)
Az ETO-ból 79 évvel ezelőtt jelöltek először játékost a magyar válogatottba: Kovács Imre 1946 őszén mutatkozott be a nemzeti csapatban. Őt követően Győrből még negyvenkilencen mondhatták, mondhatják magukat válogatott futballistának.
Az ETO-ból az első válogatottbeli gólszerző Gőcze Sándor volt, 1948-ban Svájc hálóját vette be. Az eleddig utolsó válogatott játékos, aki gólt szerzett, Varga Roland, aki 2014. június 7-én a Puskás-stadionban a Magyarország–Kazahsztán (3–0) összecsapáson játszott és ekkor gólt is szerzett.
Az ETO magyar válogatott játékosai
Az első szám a válogatottbeli bemutatkozás sorrendjét jelöli, a második a meccsek, a harmadik pedig az elért gólok számát.
1. Kovács Imre 1
2. Gőcze Sándor 2/1
3. Józsa Zoltán 2
4. Kárpáti Béla 7
5. Palotai János 1
6. Tóth László 3
7. Somogyi József 3
8. Póczik József 14/4
9. Pénzes Mihály 1
10. Pölöskei Gábor 2
11. Hannich Péter 24/2
12. Szentes Lázár 6/3
13. Csonka Gyula 3
14. Burcsa Győző 6/2
15. Hajszán Gyula 37/4
16. Szabó Ottó 1
17. Preszeller Tamás 7/1
18. Handel György 1
19. Bordás Csaba 4
20. Somogyi József (ifj.) 6
21. Farkas Simon 1
22. Rugovics Vendel 1
23. Urbán Flórián 6
24. Végh Zoltán 12
25. Kuttor Attila 5
26. Csertői Aurél 11/1
27. Klausz László 9/1
28. Ivanics László 1
29. Herczeg Miklós 6
30. Jagodics Zoltán 1
31. Mracskó Mihály 13
32. Lakos Pál 2
33. Korsós György 10/1
34. Salamon Miklós 1
35. Miriuta Vasile 1
36. Németh Norbert 2
37. Böjte Attila 3
38. Stark Péter 19
39. Vincze Ottó 6
40. Kenesei Krisztián 5/1
41. Priskin Tamás 8/2
42. Regedei Csaba 2
43. Koltai Tamás 12
44. Lipták Zoltán 8
45. Pátkai Máté 5
46. Rudolf Gergely 4/1
47. Lang Ádám 6
48. Kalmár Zsolt 3
49. Varga Roland 3/2
50. Vitális Milán 1