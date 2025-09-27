Az ETO-ból Vitális Milán az 50. válogatott játékos

Vitális Milán az ETO FC 50. játékosa, aki magára ölthette a magyar válogatott címeres mezét, a középpályás Portugália ellen szerepelt először. Az ötven futballistával az ETO a hetedik a magyar klubok rangsorában.

Vitális Milán, az ETO FC játékosa magyar címeres mezben.

Egy álmom vált valóra, ráadásul hazai pályán, ennyi néző előtt, az egyik legerősebb válogatott ellen mutatkozhattam be. Rengeteg pozitív tapasztalattal gazdagodtam

– nyilatkozta a 23 éves középpályás, aki kiemelte: hatalmas élmény volt 65 ezer szurkoló előtt játszani, a közönség buzdítása pedig külön erőt adott a csapatnak.

Magyarország-Portugália 2-3 (1-1) Puskás Aréna, 61.473 néző, v.: Lambrechts (belga). Magyarország: Tóth B. - Bolla (Gruber, 91.), Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 91.)- Szoboszlai, Styles (Vitális, 81.) - Tóth A. (Ötvös, 60.), Varga B., Nagy Zs. (Lukács, 60.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi. Portugália: Costa - R. Neves, Cancelo, Dias, Mendes - Vitinha (A. Silva, 87.), J. Neves (Felix, 79.) - Neto (Palhinha, 79.), Fernandes (Trincao, 66.), Silva - Ronaldo (Ramos, 87.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez. Gólszerzők: Varga B. (21., 84.), illetve Bernardo Silva (36.), Ronaldo (58., 11-esből), Cancelo (86.)

Sárga lap: Varga B. (56.), illetve Palhinha (95.)

Az ETO-ból 79 évvel ezelőtt jelöltek először játékost a magyar válogatottba: Kovács Imre 1946 őszén mutatkozott be a nemzeti csapatban. Őt követően Győrből még negyvenkilencen mondhatták, mondhatják magukat válogatott futballistának.

Az ETO-ból az első válogatottbeli gólszerző Gőcze Sándor volt, 1948-ban Svájc hálóját vette be. Az eleddig utolsó válogatott játékos, aki gólt szerzett, Varga Roland, aki 2014. június 7-én a Puskás-stadionban a Magyarország–Kazahsztán (3–0) összecsapáson játszott és ekkor gólt is szerzett.

Az ETO magyar válogatott játékosai

Az első szám a válogatottbeli bemutatkozás sorrendjét jelöli, a második a meccsek, a harmadik pedig az elért gólok számát.

1. Kovács Imre 1

2. Gőcze Sándor 2/1

3. Józsa Zoltán 2

4. Kárpáti Béla 7

5. Palotai János 1

6. Tóth László 3

7. Somogyi József 3

8. Póczik József 14/4