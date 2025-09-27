szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

15°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Az ETO-ból Vitális Milán az 50. válogatott játékos

Címkék#Portugália#Vitális Milán#ETO FC#Magyarország

Az ETO-ból Vitális Milán lett az ötvenedik válogatott játékos. A portugálok ellen lépett először pályára az ETO középpályása.

Papp Győző
Az ETO-ból Vitális Milán az 50. válogatott játékos

Vitális Milán az ETO FC 50. játékosa, aki magára ölthette a magyar válogatott címeres mezét, a középpályás Portugália ellen szerepelt először. Az ötven futballistával az ETO a hetedik a magyar klubok rangsorában.

ETO
Vitális Milán, az ETO FC játékosa magyar címeres mezben.

Egy álmom vált valóra, ráadásul hazai pályán, ennyi néző előtt, az egyik legerősebb válogatott ellen mutatkozhattam be. Rengeteg pozitív tapasztalattal gazdagodtam

– nyilatkozta a 23 éves középpályás, aki kiemelte: hatalmas élmény volt 65 ezer szurkoló előtt játszani, a közönség buzdítása pedig külön erőt adott a csapatnak.

Magyarország-Portugália 2-3 (1-1)

Puskás Aréna, 61.473 néző, v.: Lambrechts (belga).

Magyarország: Tóth B. - Bolla (Gruber, 91.), Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 91.)- Szoboszlai, Styles (Vitális, 81.) - Tóth A. (Ötvös, 60.), Varga B., Nagy Zs. (Lukács, 60.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi.

Portugália: Costa - R. Neves, Cancelo, Dias, Mendes - Vitinha (A. Silva, 87.), J. Neves (Felix, 79.) - Neto (Palhinha, 79.), Fernandes (Trincao, 66.), Silva - Ronaldo (Ramos, 87.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez.

  • Gólszerzők: Varga B. (21., 84.), illetve Bernardo Silva (36.), Ronaldo (58., 11-esből), Cancelo (86.)
  • Sárga lap: Varga B. (56.), illetve Palhinha (95.)

Az ETO-ból 79 évvel ezelőtt jelöltek először játékost a magyar válogatottba: Kovács Imre 1946 őszén mutatkozott be a nemzeti csapatban. Őt követően Győrből még negyvenkilencen mondhatták, mondhatják magukat válogatott futballistának. 
Az ETO-ból az első válogatottbeli gólszerző Gőcze Sándor volt, 1948-ban Svájc hálóját vette be. Az eleddig utolsó válogatott játékos, aki gólt szerzett, Varga Roland, aki 2014. június 7-én a Puskás-stadionban a Magyarország–Kazahsztán (3–0) összecsapáson játszott és ekkor gólt is szerzett. 

 

Az ETO magyar válogatott játékosai 

Az első szám a válogatottbeli bemutatkozás sorrendjét jelöli, a második a meccsek, a harmadik pedig az elért gólok számát. 
1. Kovács Imre 1 
2. Gőcze Sándor 2/1 
3. Józsa Zoltán 2 
4. Kárpáti Béla 7 
5. Palotai János 1 
6. Tóth László 3 
7. Somogyi József 3 
8. Póczik József 14/4 

9. Pénzes Mihály 1
10. Pölöskei Gábor 2
11. Hannich Péter 24/2
12. Szentes Lázár 6/3
13. Csonka Gyula 3
14. Burcsa Győző 6/2
15. Hajszán Gyula 37/4
16. Szabó Ottó 1
17. Preszeller Tamás 7/1
18. Handel György 1
19. Bordás Csaba 4
20. Somogyi József (ifj.) 6
21. Farkas Simon 1
22. Rugovics Vendel 1
23. Urbán Flórián 6
24. Végh Zoltán 12
25. Kuttor Attila 5
26. Csertői Aurél 11/1
27. Klausz László 9/1
28. Ivanics László 1
29. Herczeg Miklós 6
30. Jagodics Zoltán 1
31. Mracskó Mihály 13
32. Lakos Pál 2
33. Korsós György 10/1 

Korsós György
Korsós György. Fotó: Földi Imre

34. Salamon Miklós 1
35. Miriuta Vasile 1
36. Németh Norbert 2
37. Böjte Attila 3
38. Stark Péter 19
39. Vincze Ottó 6
40. Kenesei Krisztián 5/1
41. Priskin Tamás 8/2
42. Regedei Csaba 2
43. Koltai Tamás 12
44. Lipták Zoltán 8
45. Pátkai Máté 5
46. Rudolf Gergely 4/1
47. Lang Ádám 6
48. Kalmár Zsolt 3
49. Varga Roland 3/2

50. Vitális Milán 1

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu