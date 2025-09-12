A NEKA ambiciózus játéka sem fogott ki az ETO Universityn

A kiváló szezonrajtot követően újra hazai közönség előtt lépett pályára az ETO University Handball Team. A vendég a balatonboglári székhelyű NEKA csapata volt, amely az első fordulóban elveszített mérkőzése után győzelemre kiéhezve érkezett Győrbe.

A K&H férfi kézilabda liga második fordulójában a NEKA volt az ETO University vendége.

Fotó: Krizsán Csaba

A mérkőzést megelőzően köszöntötték Polgár Lászlót: a jelenleg a NEKA kötelékébe tartozó terapeuta korábban az ETO játékosa volt, az ő nevét viseli a Magvassy egyik szektora, amelyet korábban csak F betűvel jelöltek.

ETO University Handball Team - NEKA 33-23 (17-14)

Győr, Magvassy Mihály Sportcsarnok, K&H férfi kézilabda liga, 750 néző. V.: Bóna Szabolcs Árpád, Földesi Csaba ETO University HT: PÁSZTOR – Nagy M. 3, Stepancic 2, KUSAN 10, Vilovski, BOZOVIC 5, Szöllősi 1. Cs.: BRASEN (kapus), HÁRI 8/7, Pieczonka, Fazekas 2, Dely 2, Szrnka, Krakovszki, Zakor, Tárnoki. Vezetőedző: Kilvinger Bálint. NEKA: Mikler K. – Szücs B., Grünfelder, Gazsó 2, Bugyáki 1, Tóth L. 2, Szepesi. Cs.: Podoba (kapus), Török 3, Kathi 2, Mészáros M. 1, Kovács D. 2, KOVÁCS T. 8/5, Vári 2, Pál. Vezetőedző: Sótonyi László Hétméteresek: 7/7, ill. 6/5 Kiállítások: 6 ill. 4 perc

A találkozó elején a NEKA büntetőkből tudta átvenni a vezetést, miközben a győri védelem stabilan zárt, és akciógólt egészen a hetedik percig nem engedélyezett a vendégeknek. Sótonyi László együttese fegyelmezett, ambiciózus játékkal élt a hazai hibákból, az eladott labdákat rendre gólokra váltotta. A győriek számára Hári Levente hétméterese hozta meg az első fordulópontot, míg a kapuban Pásztor védései adtak biztos hátteret a fordításhoz.

A balatonbogláriak ugyan több technikai hibát is elkövettek, Kilvinger Bálint együttese ezeket ki tudta használni, mégsem tudtak jelentős különbséget kialakítani, mivel a somogyi gárda folyamatosan zárkózott, és nem engedte ellenfelét elszakadni. A félidő hajráját több vitatott játékvezetői ítélet színezte, ami felerősítette a hazai közönség reakcióját, újabb lendületet adva a lelátóról érkező buzdításnak. A szünetre így háromgólos győri előnnyel vonultak az együttesek.