1 órája
A NEKA ambiciózus játéka sem fogott ki az ETO Universityn
A második fordulóban is magabiztosan nyertek a győri férfi kézilabdázók. Az ETO University ellenfele a NEKA volt, amely kezdetben még vezetni is tudott.
A kiváló szezonrajtot követően újra hazai közönség előtt lépett pályára az ETO University Handball Team. A vendég a balatonboglári székhelyű NEKA csapata volt, amely az első fordulóban elveszített mérkőzése után győzelemre kiéhezve érkezett Győrbe.
A mérkőzést megelőzően köszöntötték Polgár Lászlót: a jelenleg a NEKA kötelékébe tartozó terapeuta korábban az ETO játékosa volt, az ő nevét viseli a Magvassy egyik szektora, amelyet korábban csak F betűvel jelöltek.
ETO University Handball Team - NEKA 33-23 (17-14)
Győr, Magvassy Mihály Sportcsarnok, K&H férfi kézilabda liga, 750 néző. V.: Bóna Szabolcs Árpád, Földesi Csaba
ETO University HT: PÁSZTOR – Nagy M. 3, Stepancic 2, KUSAN 10, Vilovski, BOZOVIC 5, Szöllősi 1. Cs.: BRASEN (kapus), HÁRI 8/7, Pieczonka, Fazekas 2, Dely 2, Szrnka, Krakovszki, Zakor, Tárnoki. Vezetőedző: Kilvinger Bálint.
NEKA: Mikler K. – Szücs B., Grünfelder, Gazsó 2, Bugyáki 1, Tóth L. 2, Szepesi. Cs.: Podoba (kapus), Török 3, Kathi 2, Mészáros M. 1, Kovács D. 2, KOVÁCS T. 8/5, Vári 2, Pál. Vezetőedző: Sótonyi László
Hétméteresek: 7/7, ill. 6/5 Kiállítások: 6 ill. 4 perc
A találkozó elején a NEKA büntetőkből tudta átvenni a vezetést, miközben a győri védelem stabilan zárt, és akciógólt egészen a hetedik percig nem engedélyezett a vendégeknek. Sótonyi László együttese fegyelmezett, ambiciózus játékkal élt a hazai hibákból, az eladott labdákat rendre gólokra váltotta. A győriek számára Hári Levente hétméterese hozta meg az első fordulópontot, míg a kapuban Pásztor védései adtak biztos hátteret a fordításhoz.
A balatonbogláriak ugyan több technikai hibát is elkövettek, Kilvinger Bálint együttese ezeket ki tudta használni, mégsem tudtak jelentős különbséget kialakítani, mivel a somogyi gárda folyamatosan zárkózott, és nem engedte ellenfelét elszakadni. A félidő hajráját több vitatott játékvezetői ítélet színezte, ami felerősítette a hazai közönség reakcióját, újabb lendületet adva a lelátóról érkező buzdításnak. A szünetre így háromgólos győri előnnyel vonultak az együttesek.
Fordulást követően a győriek gyors két góllal nyitottak, ezzel azonnal jelezve, hogy magukhoz kívánják ragadni a kezdeményezést. Sótonyi László időkéréssel próbálta rendezni a sorokat, ám ez sem tudta megtörni a hazai lendületet. Az ETO University sorozatban értékesítette helyzeteit, és rövid idő alatt hatgólosra növelte előnyét.
A kapuban Brasen magabiztos teljesítményt nyújtott, a második félidő első tíz percében mindössze négyszer kapitulált. A győriek fokozatosan tovább növelték a különbséget, a hajrára már kétszámjegyű, tízgólos előny birtokában kézben tartották a meccset. A NEKA ugyan az utolsó percben még hétméteresből betalált, de ez már nem befolyásolta a győriek győzelmét: az ETO University 33–23-ra, magabiztos játékkal győzött.
ETO University HT - NEKA kézilabdamérkőzésFotók: Krizsán Csaba
Mérkőzés utáni értékelések
Kilvinger Bálint: – Elégedett lehetek bizonyos szakaszokkal. Nyáron játszottunk a NEKA-val, azt a mérkőzést megnyerte, így tudtuk, mire kell készülni. Az első félidőben jól tapadt ellenfelünk, a fizikai különbség viszont kijött a mi javunkra, amit ki tudtunk használni. Nagyon jól dolgozott a védelem, Brasen kiválóan védett, ez stabilitást adott a csapatnak. Az első harminc percben érezhető volt Bombac hiánya, Fazekasnak és Szöllősinek az kellett, hogy megérezzék, milyen nélküle játszani. Van hibánk bőven, de látjuk, mit kell gyakorolnunk. Újra jó hangulatban, a szurkolóink előtt játszhattunk.
Tomislav Kusan: – Tudtuk, hogy kemény mérkőzés lesz. Számítottunk arra, hogy a meccs hatvan percében nyomás alatt fognak minket tartani. Végig tudtunk koncentrálni, nem álltunk meg és végül győzni tudtunk.
Sótonyi László: – Nem fér kétség ahhoz, melyik a jobb csapat. A szokásos szezon eleji problémákkal küzdünk, be kell építeni az új embereinket a csapatba. Mindkét félidő tanulságos, volt, az elsőben számunkra több pozitívum volt.
Török Ádám: – Az első félidőben is volt néhány, de a másodikban még több ki nem kényszerített hibánk akadt, amit nem engedhetünk meg magunknak. Ahogy azt sem, hogy teljesen elengedjük a meccset. Koncentráltan kell játszanunk, de előre nézünk.