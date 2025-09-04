Hat szektor – hat legenda: nevet kaptak a Magvassy szektorai

A Rába ETO 1989/1990-es aranycsapatának tagjairól készült fotók, valamint ikonikus mondataik kerültek az ETO University Handball Team otthona, a Magvassy Mihály Sportcsarnok szektorai fölé. Az új jelöléseket csütörtökön adták át bensőséges ünnepség keretében, amelyen jelen volt Iváncsik Mihály és Csicsay Ottó, valamint a névadóként tisztelt, már elhunyt játékosok hozzátartozói is.

Az ETO University Handball Team otthona, a Magvassy Mihály Sportcsarnok B szektora ezentúl Iváncsik Mihály nevét viseli. Fotó: Csapó Balázs

A szektorok nevesítésének ötlete Iváncsik Mihálytól származik, amelyet a klub vezetése azzal a céllal karolt fel, hogy méltó módon tisztelegjen a győri kézilabdázás meghatározó alakjai előtt. A hat szektornak eddig csupán betűjelei voltak, most azonban mindegyik külön nevet kapott.

„Hat szektor van a Magvassyban, hat nevet adtunk a szektoroknak. Az volt a felvetés, hogy akik már nincsenek velünk, azoknak a neve legyen elöl: Oross Tibor, Tóth László, Kádár Zoltán. A másik három kézilabdázó személyét az alapján választottuk ki, hogy ki tett a legtöbbet a klubért. Csicsay Ottó, Polgár László és jómagam”

– fogalmazott Iváncsik Mihály, hozzátéve:

A közönség számára innentől személyesebb találkozási pontként szolgálnak az elnevezett szektorok. Nagy megtiszteltetés, hogy ezek a játékosok közöttünk voltak.

Uhlig Rita, az ETO University HT ügyvezetője kiemelte: óriási lépés, hogy Győr ismét NB I-es férfi kézilabdacsapattal büszkélkedhet.

„Mi és a játékosok is otthonunknak nevezhetjük a Magvassyt. Ez felemelő érzés. Mondhatom a nevükben is, hogy számukra megtiszteltetés, hogy a győri férfi kézilabdát ismerik és az eredményeik alapján elismerik. Vannak gyökereink, hagyományaink, amelyekhez vissza kell nyúlni. Mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy oda juttassuk a férfi kézilabdát, ahova önök már megtették” – fordult az egykori játékosokhoz az ügyvezető.