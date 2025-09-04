1 órája
Hat szektor – hat legenda: nevet kaptak a Magvassy szektorai
Korábban betűkkel jelölték a Magvassy Mihály Sportcsarnok szektorait. A 2025/2026-os idénytől kezdve már az ETO legendás sportolóinak nevét viselő lelátórészekről buzdíthatják a szurkolók az ETO University Handball Team csapatát.
A Rába ETO 1989/1990-es aranycsapatának tagjairól készült fotók, valamint ikonikus mondataik kerültek az ETO University Handball Team otthona, a Magvassy Mihály Sportcsarnok szektorai fölé. Az új jelöléseket csütörtökön adták át bensőséges ünnepség keretében, amelyen jelen volt Iváncsik Mihály és Csicsay Ottó, valamint a névadóként tisztelt, már elhunyt játékosok hozzátartozói is.
A szektorok nevesítésének ötlete Iváncsik Mihálytól származik, amelyet a klub vezetése azzal a céllal karolt fel, hogy méltó módon tisztelegjen a győri kézilabdázás meghatározó alakjai előtt. A hat szektornak eddig csupán betűjelei voltak, most azonban mindegyik külön nevet kapott.
„Hat szektor van a Magvassyban, hat nevet adtunk a szektoroknak. Az volt a felvetés, hogy akik már nincsenek velünk, azoknak a neve legyen elöl: Oross Tibor, Tóth László, Kádár Zoltán. A másik három kézilabdázó személyét az alapján választottuk ki, hogy ki tett a legtöbbet a klubért. Csicsay Ottó, Polgár László és jómagam”
– fogalmazott Iváncsik Mihály, hozzátéve:
A közönség számára innentől személyesebb találkozási pontként szolgálnak az elnevezett szektorok. Nagy megtiszteltetés, hogy ezek a játékosok közöttünk voltak.
Uhlig Rita, az ETO University HT ügyvezetője kiemelte: óriási lépés, hogy Győr ismét NB I-es férfi kézilabdacsapattal büszkélkedhet.
„Mi és a játékosok is otthonunknak nevezhetjük a Magvassyt. Ez felemelő érzés. Mondhatom a nevükben is, hogy számukra megtiszteltetés, hogy a győri férfi kézilabdát ismerik és az eredményeik alapján elismerik. Vannak gyökereink, hagyományaink, amelyekhez vissza kell nyúlni. Mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy oda juttassuk a férfi kézilabdát, ahova önök már megtették” – fordult az egykori játékosokhoz az ügyvezető.
Legendákról nevezték el a Magvassy-csarnok szektorait
A válogatott kézilabdázó, Krakovszki Zsolt számára külön megtiszteltetés, hogy újra Győrben, egy nagy hagyományú klubban játszhat.
„Büszkék vagyunk rá, hogy ezeket a szektorokat olyan játékosokról nevezhettük el, akik beírták magukat a klub történetébe. Bízunk abban, hogy jó érzéssel fognak gondolni a szurkolók és a játékosok is a klub történetét író kézilabdázókra” – hangsúlyozta.
Nagy Martin szintén kiemelte: szép gesztus a klub részéről, hogy ilyen módon is megemlékeznek a legendákról.
Az átadás során Iváncsik Mihály végigjárta a szektorokat, minden tábla előtt megállva megosztott egy-egy személyes történetet egykori csapattársairól. A saját nevét viselő lelátórészhez érve így idézte fel pályafutásának kezdetét:
„Messziről jöttem gyerekként, többet kellett dolgoznom. De nagyon hamar befogadtak. A szívem győri, zöld-fehér.”
Az ETO University Handball Team otthonának szektorait legendákról nevezték el
A játékosok mind az 1989/1990-es aranycsapat tagjai voltak.
- A szektor: Oross Tibor (1959-1988)
- B szektor: Iváncsik Mihály (1959-)
- C szektor: Tóth László (1960-2007)
- D szektor: Csicsay Ottó (1961-)
- E szektor: Kádár Zoltán (1961-2025)
- F szektor: Polgár László (1967-)
Az ETO University Handball Team szurkolói a pénteki, évadnyitó mérkőzésen már a névvel ellátott szektorokban foglalhatják el a helyeiket.