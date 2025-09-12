2 órája
ETO University Handball Team - NEKA 33-23
Második hazai mérkőzését is megnyerte az ETO a bajnokságban.
Kézilabda K&H Férfi Liga, 2. forduló
ETO University HT - NEKA 33-23 (17-14)
Győr, Magvassy Mihály Sportcsarnok. Játékvezető: Bóna Szabolcs Árpád, Földesi Csaba
PERCRŐL PERCRE
60. perc: Hétméteresből lőhet gólt hosszú idő után a NEKA. Kovács Tamás kapja ezt a lehetőséget, de Brasen lábbal védi a hetest. Krakovszki kapna labdát, de csak páyán kívül éri el. Aztán jön a mérkőzés végét jelző hang: tíz góllal veri végül az ETO a NEKA csapatát. Köszönjük a figyelmüket!
59. perc: Fazekas eredményes ismét. 33-23. Tízig számol a győri közönség, miközben Szepesi Zsombor találja el a felső lécet. Dely lövése elszáll a kapu fölött.
58. perc: Brasen előbb Vári lövését védi, aztán a kipattanót Mészáros M. ejtené a kapuba, de erre Brasen is számít.
57. perc: Kovács D. rálép a hatos vonalára. Fazekas M. lő talpról a léc alá. 32-23.
56. perc: Kusan szedi össze nehezen a labdát, aztán a kapuba talál vele. 31-23. Brasen nem nagyon hagyja most érvényesülni a boglári fiatalokat: Balogh kísérletét is védi. Pieczonka pontatlan a győri akció közben.
55. perc: Kusan labdát szerez, aztán rosszul idít: támadhat tovább a NEKA: Vári passzol végül rossz helyre.
54. perc: Balogh Dániel veszi célba a bal alsót, de Brasen leér a labdára. Mikler K. védi Szöllősi lövését.
53. perc: Brasen is bemutat egy védést a túloldalon: Gazsó próbálkozott hiába. Dely Márton lövése a kapu bal oldalában: ez a harmincadik győri gólt. 30-23. Először vezet hét góllal az ETO.
52. perc: Fazekas lövését lábbal védi a jobb alsónál Mikler K.
51. perc: Hári lőhet újabb hetest. Ez is gól. 29-23. A kapufát találja el Török. Brasen is beleért talál a lövésbe. Vári Márk szabálytalansága két percet ér.
50. perc: Török Á. lő Brasen kapujába. 28-23. Csere az ETO bal szélén is: Tárnoki Márkó kap lehetőséget.
49. perc: Pályán Krakovszki Zsolt. Fazekas passza nem jó Kusannak. Szűcs Balázs rálép a vonalra, így a lerohanás végi gólja nem érvényes. Szép gól Bozovictól, immár az ötödik. 28-22.
48. perc: Belemenés Török Ádámnál: Fazekas Máté remekül zárta a területet előtte.
47. perc: Harmadszor kér időt a NEKA. Kovács Tamás előtt marad nagy terület a bal oldalon, ő pedig kihasználja a lehetőséget, és Brasen lába alatt a kapuba pattint. 27-22. Fazekas passza után nem tudja megmenteni a labdát Hári.
46. perc: Bozovic lövése a kapufán csattan. Aztán Nagy Martin eredményes a jobb szélről. 27-21.
45. perc: Hári Levente megint a kapuba pattintja a büntetőt. 26-21. Brasen védi Kovács T. lövését.
44. perc: Mészáros M. gyötri be a kapuba a labdát. 25-21. Fazekassal szemben hétméterest ér a szabálytalanság.
43. perc: Passzívig támad az ETO. Végül Bozovic lövését védi Mikler. Nem ér vissza a kapujába Brasen, így Várinak nincs nehéz dolga a félpálya környékéről. 24-20. Kusan lő a jobb felsőbe. 25-20.
42. perc: Hári pazar védekezése nyomán belemenést követ el Pál Szabolcs a jobb szélen.
41. perc: Nagy M. lövése ezúttal pontatlan. Szöllősi lábát éri a labda. A játékvezető szerint szándékos volt a győri játékos mozdulata, így kiállítják két percre.
40. perc: Hári jön a hétméteres vonalához: Mikler hozzáér a büntetőhöz, de a kapuba pattan róla a labda. 24-18. Tóth L. lő a bal alsóba. 24-19.
39. perc: Talpról lő kapu mellé Szöllősi. A kapufát találja el Gazsó (Brasen tolta a lövést a lécre). A labda marad a vendégeknél. Első gólját szerzi Mészáros Máté. 23-18.
38. perc: Kusan már nyolc gólnál jár: nagyon megy ma a győri beállónak. 23-17. Brasen védi Kovács D. lövését.
37. perc: Elhal a blokkon Bozovic lövése. Bugyáki próbálkozása elszáll Brasen kapuja fölött.
36. perc: Kusan szerez gólt. 22-16. Hétméteres a NEKA javára. Kovács Tamás továbbra is magabiztos. 22-17.
35. perc: Bal szélről jön a NEKA gólja, Kovács Dominik lő a hosszú oldalra. 21-16.
34. perc: Brasen védi Vári Márk lövését. Hári indul gyorsan, de nem sikerül gyors gólt lőniek. Nagy Martin eredményes végül. 21-15.
33. perc: Támadóhiba a vendégeknél, aztán gyors gól Bozovictól. 19-14. Időt kér a NEKA szakvezetése. Bugyáki góljára gyors góllal válaszol Hári. 20-15.
32. perc: Brasen védi Tóth L. lövését. Szöllősi pattint Mikler lábai között a kapuba. 18-14.
31. perc: Indul a második félidő Brasennel a győri kapuban. Stepancicot blokkolja Bugyáki. Támadóhiba Stepancicnál.
30. perc: Kovács Tamás lövése a kapufáról és Pásztor fejéről pattan a gólvonal mögé. 16-14. Bozovic átlövése a hálóban. 17-14. Szabálytalan középkezdés a NEKA csapatánál másodpercekkel a félidő vége előtt, ám ezután a győriek támadására nincs már idő. Három góllal vezet a szünetben az ETO.
29. perc: Belülvédekezés miatt jár a győri büntető. Hári pattint a léc alá. Olyannyira, hogy be is akad a labda a hálóba. 16-13.
28. perc: Kemény győri védekezés végén a kapufát találja el Kathi lövése. Győri időkérés.
27. perc: Labdát szerez Török és a győri kapuig rohan vele. 15-13. Támadóhiba a győrieknél: belemenést fújnak Dely ellen.
26. perc: Passzívig támad az ETO, aztán Bozovic eredményes. 15-12. Kapu mellé száll a vendégek kísérlete.
25. perc: Pásztor látványos védéssel hárítja Szűcs B. lövését.
24. perc: Kovács T. cselezi magát lövőhelyzetbe, és nem hibázza el a lehetőséget. 14-12. Hári a kapufát találja el éles szögből.
23. perc: Bozovic lő a jobb alsóba. 14-11. Időkérés a vendégeknél.
22. perc: Először kap labdát a jobb szélen Nagy Martin, él is a lehetőséggel, és gólt szerez. 13-10. Gyors vendég gól Török Ádámtól. 13-11.
21. perc: Kovács Tamás is hibátlanul lövi eddig a heteseket. 12-10.
20. perc: Remek labdajáratás a vendégeknél. Hétméterest lőhetnek a támadás végén.
19. perc: Szrnka Levente harol ki hétméterest a győrieknél. Hári ezt is bevágja a kapuba. 12-9.
18. perc: Fazekas fektében szolgálja ki gólpasszal Kusant. 11-8. Kathi Sándor lő a győri kapuba. 11-9.
17. perc: Jó a bejátszás Delytől Kusannak, ő pedig az ejtést választja. Gól a vége. 10-7. Pásztor talpa alatt pattint a hálóba a bal szélről Kovács Dominik. 10-8. Kapuscsere a vendégeknél: Poboda János áll immár a háló előtt.
16. perc: Vilovskit küldik ki két percre. Tóth L. révén használja ki emberelőnyét a NEKA. 9-7.
15. perc: Fazekas lenn marad egy ütközés után. Sípszó nincs, balatonboglári gól viszont igen: Kathi lövi jobbról (Fazekas helyéről). 8-6. Dely lő szorongatott helyzetből a kapuba. 9-6.
14. perc: Kathi Sándor rossz átadása után jöhet az ETO. Pályán Fazekas Máté és Dely Márton is a hazai oldalon. Kusan góljával három már a győri előny. 8-5.
13. perc: Tiszta helyzetben lőhet Török, de Pásztor védi a lövését. Stepancic lendületből lő a jobb alsóba. 7-5.
12. perc: Hétméteres Stepancic lerántásáért Bugyákinak, és hétméterest lőhet az ETO. Hári ezt is belövi: újra vezet az ETO. 6-5.
11. perc: Nem jut el a beállóig Tóth L. passza. Gyors győri gól Stepancictól. 5-5. Pásztor védi Tóth L. lövését, a győri játékosok pedig begyűjtik a kipattanót.
10. perc: Az első győri büntetőt Hári lövi. Gól a vége. 4-5. Pásztor védi Török Ádám ziccerét.
9. perc: Ismét rossz Szöllősi passza, de most nincs gyors NEKA-gól. Most a vendégek támadása hibázik, a rendezetlen védelemmel szemben hétméterest harcol ki az ETO.
8. perc: Nem jó a bejátszás Kusannak Szöllősitől. Lerohanásból eredményes Gazsó. 3-5.
7. perc: Stepancic lövését Mikler K. védi. Aztán rosszul indít, így támadhat tovább az emberhátrányban játszó ETO. Beállógól Kusantól. A középkezdés után azonnal betalál nagy rohanás végén Gazsó Péter. 3-4.
6. perc: Támadóhiba Kusannál. Megint hétméteres az ítélet, ráadásul Bozovicot ki is állítják két percre. 2-3. Pieczonka jön a győri csapatba.
5. perc: Újabb balatonboglári hétméteres, ezti is belövi Kovács T. 2-2.
4. perc: Kusan eredményes a győri támadás végén. 2-1.
3. perc: Vilovski kap sárgát. Hétméterest értékesít Kovács Tamás a vendégeknél. 1-1.
2. perc: Gazsó lövését blokkolják a győri védők. Szepesi passza nem jó. Támadásban Hári a pályán a győrieknél Vilovski helyett. A NEKA cseréke Grünfelder, aki Szűcsöt váltja. A meccs első gólját Kusan lövi. 1-0.
1. perc: Fehér mezben, fekete nadrágban a vendégek. Zöldben a hazaiak, ahol nincs a keretben Bombac. A győri kapuban Pásztor kezd, mezőnyben Nagy Martin, Stepancic, Kusan, Vilovski, Bozovic és Szöllősi. A vendégek kapuját Mikler Krisztián védi, előtte Török, Szepesi, Gazsó, Tóth L., Szűcs és Bugyáki. A NEKA kezdi a meccset.
ELŐZETES
Győzelemmel kezdte a 2025/2026-os idényt az ETO University Handball Team. Kilvinger Bálint együttes a nehéz ellenfélnek számító Csurgói KK után a NEKA ellen lép pályára.
„A Csurgó elleni mérkőzésen fantasztikus hangulat uralkodott, ezúton is köszönjük a szurkolóknak a támogatást, reméljük, a következő meccsen is hasonló lesz a légkör. A NEKA egy fiatal, lendületes csapat, akik bármikor veszélyt jelenthetnek. Már a mérkőzés elejétől maximális koncentrációra lesz szükség. Fontos lesz a stabil, masszív védekezés, illetve a pontos támadásbefejezések. Emellett oda kell figyelnünk a labdavesztésekre is, mert a NEKA gyorsan visszatámad, ezért ilyen helyzetekben azonnal rendeznünk kell a sorokat"
- nyilatkozta Kilvinger Bálint a mérkőzés előtt.
Meglepetést is okozhat az ETO University ellenfele
A balatonboglári székhelyű Nemzeti Kézilabda Akadémia együttese legutóbb a Carbonex-Komló otthonában kapott ki három góllal, a második fordulóban így biztosan győzelemre éhesen fognak pályára lépni. Az előző idényben az ETO University nyári igazolásait, Tárnoki Máriót és Zakor Zalánt is a soraiban tudó somogyi együttes szurkolói számára Dely Márton és Krakovszki Zsolt neve is ismerősen csenghet a NEKA-szurkolók számára. A két játékos a Balaton-parti együttesnél nevelkedett.
Bár a pénteki találkozó esélyese a vendéglátó csapat, a NEKA képes lehet meglepetést okozni.