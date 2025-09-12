ETO University Handball Team - NEKA 33-23

Kézilabda K&H Férfi Liga, 2. forduló

ETO University HT - NEKA 33-23 (17-14)

Győr, Magvassy Mihály Sportcsarnok. Játékvezető: Bóna Szabolcs Árpád, Földesi Csaba

PERCRŐL PERCRE

60. perc: Hétméteresből lőhet gólt hosszú idő után a NEKA. Kovács Tamás kapja ezt a lehetőséget, de Brasen lábbal védi a hetest. Krakovszki kapna labdát, de csak páyán kívül éri el. Aztán jön a mérkőzés végét jelző hang: tíz góllal veri végül az ETO a NEKA csapatát. Köszönjük a figyelmüket!

59. perc: Fazekas eredményes ismét. 33-23. Tízig számol a győri közönség, miközben Szepesi Zsombor találja el a felső lécet. Dely lövése elszáll a kapu fölött.

58. perc: Brasen előbb Vári lövését védi, aztán a kipattanót Mészáros M. ejtené a kapuba, de erre Brasen is számít.

57. perc: Kovács D. rálép a hatos vonalára. Fazekas M. lő talpról a léc alá. 32-23.

56. perc: Kusan szedi össze nehezen a labdát, aztán a kapuba talál vele. 31-23. Brasen nem nagyon hagyja most érvényesülni a boglári fiatalokat: Balogh kísérletét is védi. Pieczonka pontatlan a győri akció közben.

55. perc: Kusan labdát szerez, aztán rosszul idít: támadhat tovább a NEKA: Vári passzol végül rossz helyre.

54. perc: Balogh Dániel veszi célba a bal alsót, de Brasen leér a labdára. Mikler K. védi Szöllősi lövését.

53. perc: Brasen is bemutat egy védést a túloldalon: Gazsó próbálkozott hiába. Dely Márton lövése a kapu bal oldalában: ez a harmincadik győri gólt. 30-23. Először vezet hét góllal az ETO.

52. perc: Fazekas lövését lábbal védi a jobb alsónál Mikler K.

51. perc: Hári lőhet újabb hetest. Ez is gól. 29-23. A kapufát találja el Török. Brasen is beleért talál a lövésbe. Vári Márk szabálytalansága két percet ér.

50. perc: Török Á. lő Brasen kapujába. 28-23. Csere az ETO bal szélén is: Tárnoki Márkó kap lehetőséget.

49. perc: Pályán Krakovszki Zsolt. Fazekas passza nem jó Kusannak. Szűcs Balázs rálép a vonalra, így a lerohanás végi gólja nem érvényes. Szép gól Bozovictól, immár az ötödik. 28-22.

48. perc: Belemenés Török Ádámnál: Fazekas Máté remekül zárta a területet előtte.