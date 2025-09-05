1 órája
ETO University Handball Team - Csurgói KK - ÉLŐ
Hazai pályán kezdik a 2025/2026-os bajnoki idényt a győri férfi kézilabdázók. Az ETO University Handball Team a Csurgói KK-t látja vendégül.
K&H Férfi Liga, 1. forduló
ETO University HT - Csurgói KK - ÉLŐ
Győr, Magvassy Mihály Sportcsarnok. Játékvezetők: Hargitai Gábor, Markó Gábor István
PERCRŐL PERCRE
33. perc:
32. perc: Brajovic átlövése a győri kapuban landol. 16-17. Passzívot mutatnak már a játékvezetők, amikor Bombac egyenlít. 17-17.
31. perc: Kezdődik a második félidő. Kapust cserélt az ETO, ezúttal dán Loke Peter Brasen védi a hazai kaput.
30. perc: Hétméterest dobhat a Csurgó. Horváth Péter áll oda ezúttal, és a kapu közepébe lő. 16-16. Előbb Bombac, majd Kusan lövését blokkolják a csurgóiak, így ér véget az első félidő. A szünetben döntetlen az állás.
29. perc: Pásztor Imre kiüti Maracskó lövését. Brajovic pattint Pásztor mellett a kapuba. Azonnal jön a gól a túloldalon is: Stepancic eredményes. 16-15.
28. perc: Pásztor kap egy fejlövést Alilovictól, aztán a kipattanót bedobják a csurgóiak. Végül az a döntés, hogy Alilovicot kiállítják két percre, a gól pedig természetesen nem érvényes. Labdát veszít az ETO, aztán a kontrát megakadályó Hárit - lerántás miatt - kiállítják két percre.
27. perc: Kusan blokkolja Alilovic lövését. Aztán Gábor M. eredményes. 14-14. Nem örülhet sokáig a Csurgó a döntetlennek: Krakovszki Zs. szerez gólt a jobb szélről. 15-14.
26. perc: Sárga lap a Kusan mezét rángató Vasvári Ádámnak. Kusan átlövését védi Váczi D.
25. perc: Bombac egyetlen testcsellel kerül kihagyhatatlan helyzetbe. 14-12. Pásztor tenyeréről pattan a gólvonal mögé Gábor M. lövése. 14-13.
24. perc: Bombac gyorsan góllal zárja le a győri támadást. 13-11. Nagy gól távolról, Gábortól. 13-12. Győri időkérés.
23. perc: Megint passzívig támadnak a vendégek. Gábor M. távoli lövése a reklámtáblán csattan.
22. perc: Gábor M. ismét betalál. 12-11. Bombac lövése a bal kapufa tövét találja el.
21. perc: Bombac passza Krakovszki lábára perdül. Szép passz a beállónak, Vranjes eredményes. 11-10. Dely Márton is megszerzi az első gólját, amikor már Váczi Dániel áll a csurgói kapuban. 12-11.
20. perc: Nagy erejű lövést ereszt meg középről, 8 méterről Kiss Bence. Pásztor beleér, de védeni nem tud. 11-9.
19. perc: Szöllősi Balázs átlövése a kapu jobb oldalában köt ki. 10-8. Brajovic megpattanó lövését Pásztor megfogja. Hári eredményes a túloldalon. 11-8.
18. perc: Gábor Marcell góljára Krakovszki Zsolt válaszol gyors góllal. 9-7. Ismét Gábor M. talál a győri kapuba. 9-8.
17. perc: Időt kér a vendégek vezetőedzője, Alem Toksic.
16. perc: Rés támad a győri falon, ezt Brajovic váltja gólra. 8-6. Támadóhiba a győrieknél.
15. perc: Csurgói gól a jobb szélről, Maracskó a rövidre húzza be a gólt. Nagyon gyorsan jön a válasz gól formájában Szrnka Leventétől. 8-5.
14. perc: Belülvédekezés Bombaccsal szemben a vendégeknél: hétméteres. Hári most simán bevágja a labdát a bal felsőbe. 7-4.
13. perc: Hári fut be a szélről, és fennakad a csurgói védőkön. Csak szabaddobás jár. Bombac szerez utána könnyű gólt. 6-3. Beállóból szépít Vranjes, még épp emberelőnyből. 6-4.
12. perc: Kusan jut a kiállítás sorsára, így újra emberhátrányban az ETO. Passzívot mutatnak a játékvezetők, aztán elveszik a labdát a vendégektől.
11. perc: Újabb győri hetes, ezúttal is Hári lövi, ezúttal is pattintás után jut a hálóba a labda. 5-3.
10. perc: Bozovic szerez szép gólt. 4-3. Egy méterrel száll kapu fölé Herceg lövése.
9. perc: Kihasználja emberlőnyét a Csurgó: Bazsó eredményes a bal szélről. 3-3.
8. perc: Bozovic passza nem jó. Kontráznak a csurgóiak, Stepancic leütközi ellenfelét: két perc és hétméteres. Ezt is Maracskó lövi, de Pásztor védi a büntetőt. Hétméterest ítélnek a játékvezetők a győri támadás végén is. Hári Levente a jobb alsóba pattintja a labdát. 3-2.
7. perc: Pásztor lábbal védi Brajovic lövését. A labda marad a vendégeknél. Brajovic újabb lövését ezúttal nem tudja hárítani Pásztor Imre. 2-2.
6. perc: Bozovic átlövése elsüvít a vendégek kapuja fölött.
5. perc: Maracskó próbálkozik a jobb szélről, de neki sem sikerül gólt dobnia, mert Pásztor véd.
4. perc: Éles szögből kapu fölé lő a bal szélről Bazsó Gergely. A túloldalon gyorsan lövéssel zárja le a támadást az ETO, Bozovic lövését még védi Zaponsek, a kipattanót Kusan dobja a hálóba. 2-1.
3. perc: Stepancic átlövését védi Zaponsek.
2. perc: Jó a győri blokk Brajovic lövése után. Passzívig támadnak a csurgóiak. Hétméteres a támadás vége, Kusan pedig sárga lapot kap. Maracskó Zalán belövi a büntetőt. 1-1.
1. perc: Zöldben a győriek, fehérben a csurgóiak. A bajnoki nyitány első félidejét a hazaiak kezdik. A győri kapuban Pásztor, előtte Bozovic, Hári, Bombac, Kusan, Stepancic és Krakovszki Zsolt. Bozovic bejátszása után Kusan lövi a meccs első gólját beállóból. 1-0. Hári helyére Vilovski áll be védekezni.
ELŐZETES
A Magvassy Mihály Sportcsarnokban kezdi a K&H férfi Kézilabda Ligát az ETO University Handball Team. Mindkét csapatban jelentős változások történtek a nyár során: a győri zöld-fehérek nyolc új versenyzőt igazoltak, de a Somogy vármegyei alakulat is erősödött az előző idényhez képest.
A Magvassyban apró, de sporttörténeti szempontból annál sokkal jelentősebb változás történt: a szurkolók már a győri kézilabdázás legjelentősebb alakjai nevét viselő szektorokban foglalhatnak helyet.
Közvetítés hamarosan, a mérkőzés 18 órakor kezdődik.