ETO University Handball Team - Csurgói KK - ÉLŐ

K&H Férfi Liga, 1. forduló

ETO University HT - Csurgói KK - ÉLŐ

Győr, Magvassy Mihály Sportcsarnok. Játékvezetők: Hargitai Gábor, Markó Gábor István

PERCRŐL PERCRE

33. perc:

32. perc: Brajovic átlövése a győri kapuban landol. 16-17. Passzívot mutatnak már a játékvezetők, amikor Bombac egyenlít. 17-17.

31. perc: Kezdődik a második félidő. Kapust cserélt az ETO, ezúttal dán Loke Peter Brasen védi a hazai kaput.

30. perc: Hétméterest dobhat a Csurgó. Horváth Péter áll oda ezúttal, és a kapu közepébe lő. 16-16. Előbb Bombac, majd Kusan lövését blokkolják a csurgóiak, így ér véget az első félidő. A szünetben döntetlen az állás.

29. perc: Pásztor Imre kiüti Maracskó lövését. Brajovic pattint Pásztor mellett a kapuba. Azonnal jön a gól a túloldalon is: Stepancic eredményes. 16-15.

28. perc: Pásztor kap egy fejlövést Alilovictól, aztán a kipattanót bedobják a csurgóiak. Végül az a döntés, hogy Alilovicot kiállítják két percre, a gól pedig természetesen nem érvényes. Labdát veszít az ETO, aztán a kontrát megakadályó Hárit - lerántás miatt - kiállítják két percre.

27. perc: Kusan blokkolja Alilovic lövését. Aztán Gábor M. eredményes. 14-14. Nem örülhet sokáig a Csurgó a döntetlennek: Krakovszki Zs. szerez gólt a jobb szélről. 15-14.

26. perc: Sárga lap a Kusan mezét rángató Vasvári Ádámnak. Kusan átlövését védi Váczi D.

25. perc: Bombac egyetlen testcsellel kerül kihagyhatatlan helyzetbe. 14-12. Pásztor tenyeréről pattan a gólvonal mögé Gábor M. lövése. 14-13.

24. perc: Bombac gyorsan góllal zárja le a győri támadást. 13-11. Nagy gól távolról, Gábortól. 13-12. Győri időkérés.

23. perc: Megint passzívig támadnak a vendégek. Gábor M. távoli lövése a reklámtáblán csattan.

22. perc: Gábor M. ismét betalál. 12-11. Bombac lövése a bal kapufa tövét találja el.

21. perc: Bombac passza Krakovszki lábára perdül. Szép passz a beállónak, Vranjes eredményes. 11-10. Dely Márton is megszerzi az első gólját, amikor már Váczi Dániel áll a csurgói kapuban. 12-11.

20. perc: Nagy erejű lövést ereszt meg középről, 8 méterről Kiss Bence. Pásztor beleér, de védeni nem tud. 11-9.