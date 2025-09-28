Rangadóra utazott az ETO University, hibátlan mérleggel érkeztek a Népligetbe – videó

Kilvinger Bálint együttese az első három fordulóban hibátlan mérleget produkált: a bajnoki nyitányon magabiztosan múlták felül a Csurgót, majd a NEKA ellen is fölényes győzelmet arattak, a harmadik körben pedig a Budakalászt is legyőzte az ETO University Handball Team.

Nagyon jó erőfelmérés lesz az ETO University számára a ferencvárosiakkal vívott küzdelem.

Fotó: Mekli Zoltán

A két csapat az előző idényben kiegyenlített párharcot vívott: ősszel a Ferencváros két góllal nyert, tavasszal viszont ugyanilyen különbséggel a győriek bizonyultak jobbnak. A fővárosiak idei rajtja kevésbé sikerült meggyőzőre: bár a nyitófordulóban egyetlen góllal legyőzték a Balatonfüredet, a következő két mérkőzésüket elveszítették.

Jó csapathoz látogatunk, a Ferencváros évek óta tudatosan építkezik. Tavaly megszerezték a bronzérmet, és az előző szezonban nagyon szoros, gólgazdag mérkőzéseket játszottunk velük. Most is kiélezett összecsapásra számítok, főleg annak tükrében, hogy múlt héten Komlón vereséget szenvedtek, így biztosan nagy bennük a bizonyítási vágy. Mi egy sikeres kezdés után most játszhatunk egy igazi rangadót, ami számunkra erőfelmérő lesz: látni fogjuk, hol tartunk a munkában és a csapatépítésben

– nyilatkozta a Kisalföldnek Kilvinger Bálint, aki kiemelte, hogy veszélyes, kiváló játékosokkal felálló ellenféllel néznek majd szembe.

Íme, az ETO UHT beharangozója: