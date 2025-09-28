2 órája
Rangadóra utazott az ETO University, hibátlan mérleggel érkeztek a Népligetbe – videó
A K&H férfi kézilabda liga 4. fordulójában ezúttal idegenben lépnek pályára a férfi kézilabdázók. Az ETO University kiváló formában kezdte az évet, a sikersorozatot az FTC-Green Collect ellen folytathatják.
Kilvinger Bálint együttese az első három fordulóban hibátlan mérleget produkált: a bajnoki nyitányon magabiztosan múlták felül a Csurgót, majd a NEKA ellen is fölényes győzelmet arattak, a harmadik körben pedig a Budakalászt is legyőzte az ETO University Handball Team.
A két csapat az előző idényben kiegyenlített párharcot vívott: ősszel a Ferencváros két góllal nyert, tavasszal viszont ugyanilyen különbséggel a győriek bizonyultak jobbnak. A fővárosiak idei rajtja kevésbé sikerült meggyőzőre: bár a nyitófordulóban egyetlen góllal legyőzték a Balatonfüredet, a következő két mérkőzésüket elveszítették.
Jó csapathoz látogatunk, a Ferencváros évek óta tudatosan építkezik. Tavaly megszerezték a bronzérmet, és az előző szezonban nagyon szoros, gólgazdag mérkőzéseket játszottunk velük. Most is kiélezett összecsapásra számítok, főleg annak tükrében, hogy múlt héten Komlón vereséget szenvedtek, így biztosan nagy bennük a bizonyítási vágy. Mi egy sikeres kezdés után most játszhatunk egy igazi rangadót, ami számunkra erőfelmérő lesz: látni fogjuk, hol tartunk a munkában és a csapatépítésben
– nyilatkozta a Kisalföldnek Kilvinger Bálint, aki kiemelte, hogy veszélyes, kiváló játékosokkal felálló ellenféllel néznek majd szembe.
Íme, az ETO UHT beharangozója:
A találkozó vasárnap 16:30-kor kezdődik, a kisalfold.hu cikkéből online követheti az összecsapást.