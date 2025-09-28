szeptember 28., vasárnap

Kézilabda

1 órája

FTC-Green Collect - ETO University HT – ÉLŐ

Az FTC-Green Collect otthonába utazott Kilvinger Bálint együttese. Az ETO University három, hazai pályán vívott győztes mérkőzés után először játszik idegenben, a találkozót cikkünkből élőben követheti.

Kisalföld.hu

Kézilabda K&H Férfi Liga, 4. forduló

FTC-Green Collect - ETO University HT - ÉLŐ

Budapest, Elek Gyula Aréna. Játékvezető: Horváth Péter, Marton Balázs

PERCRŐL PERCRE   

25. perc: Győri időkérés.

24. perc: Vilovski kap két percet, mivel későn engedte el Lékait. Győri Mátyás ziccerét Pásztor védi.

23. perc: Passzívban a hazaiak. Nagy B. éles szögből lő: Pásztor véd. A labda marad a Fradinál, mivel oldalt megy ki a labda. Közben kiegészül a hazai együttes.

22. perc: Ancsin csapja homlokon Bombacot. A játékvezetők megnézik videón az esetet, aztán azt a döntést hozzák, hogy Ancsinnak felmutatják a piros lapot. Dely is a pályán a győrieknél. Szrnka ellen fújnak hibát, ráléphetett a hatos vonalra. 

21. perc: Szrnka van most benn támadásban a kiállított Kusan helyett. Mindjárt lő is egy gólt. Aztán jön egy üres kapus találat Füzitől. 11-13.

20. perc: Páros kiállítás: Kusan és Karai is kiszállnak két percre a játékból. Hári lövése valahogy bevánszorog a kapuba. 9-12. Belülvédekezésért jár hétméteres az FTC-nek. Ezt is Lékai lövi, ezt is belövi. 9-12.

19. perc: Ancsin lövését védi Pásztor. A kipattanót Füzi D. bedobja. 9-11

18. perc: Bombac kapu fölé lő. 

17. perc: Bozovic lövése pár centi híján nem talál kaput. Nagy B. pontatlanul passzol. 

16. perc: Debreczeni pattint a kapuba. 8-11

15. perc: Bozovic eredményes a hosszú győri támadás végén. Egy hazai játékos kezéről pattan a labda a kapuba. 7-10. Debreczeni ejti el a labdát. Krakovszki a lerohanás végén betalál. 7-11.

14. perc: Bombac villan meg. 7-9. Ancsin lövését védi Pásztor. 

13. perc: Hári fut be középre, ő kap labdát, azonban védi a lövését Borbély. Ancsin góljával egy gólra olvad a győri előny. 7-8.

12. perc: Stepancic pattintott lövése a hálóban. 5-8. Debreczeni eredményes beállóból. 6-8.

11. perc: Újabb védés Borbélytól: Stepancic próbálkozását közelről védi. A labda marad a győrieknél. Kusan ellen fújnak támadóhibát. Nagy B. lő a kapu bal oldalába. 5-7.

10. perc: Hétméterest lőhet Lékai. Nem is hibázza el. 4-7.

9. perc: Nagy B. lövését Pásztor védi. Bozovic pattint a kapuba. 2-7. Bujdosó gyors góllal válaszol. 3-7. Krakovszki lövését hárítja Borbély Ádám. 

8. perc: Bozovic hát mögötti passza gólpassznak bizonyul: Kusan növeli a győri előnyt. 2-6. Hazai időkérés

7. perc: Krakovszki Zsolt marad lenn egy Füzi Ádámmal való ütközés után. A támadóhiba után jöhet az ETO. 

6. perc: Nagy B. lövése a blokkon megpattan, de így védi Pásztor. Debreczeni D. kiszáll két percre a játékból. Hári Levente hétméterest értékesít. 2-5.

5. perc: Nagy Bence talál a kapuba. 2-3. Beállógól a győriektől, Kusan az első gólját szerzi. 2-4.

4. perc: Stepancic eredményes ismét. 1-3. Ancsin próbálkozását védi Pásztor Imre. Marad a labda a hazaiaknál.

3. perc: Stepancic a blokk mögül lő a kapu bal közepébe. 1-2. Vilovski helyett Hári játszik támadásban. Ismét Lékai hibázza el a passzt. 

2. perc: Kusan kap sárgát. Pásztor védi Nagy B. lövését. Lékai lövését blokkolják a győri védők. Lékai egyenlít. 1-1.

1. perc: Zöld mezben a győriek, zöld csíkos fehér szerelésében a ferencvárosiak. Pásztor kezd a győri kapuban. Bombac, Krakovszki, Stepancic, Kusan, Bozovic, Vilovski. Lékai rossz passza után Krakovszki lódul meg, és ő lövi a mérkőzés első gólját. 0-1.

ELŐZETES

Bár a vendéglátók az idény kezdete óta hullámzó teljesítményt mutatnak, Kilvinger Bálint szoros mérkőzésre számít a Népligetben. Az ETO University Handball Team vezetőedzője úgy véli: kiderülhet, mennyire tudták beintegrálni a nyáron igazolt játékosokat a csapatba.

ETO University
Első idegenbeli mérkőzését játssza az idényben veretlen ETO University HT.
Fotó: Krizsán Csaba

Jó csapathoz látogatunk, a Ferencváros évek óta tudatosan építkezik. Tavaly megszerezték a bronzérmet, és az előző szezonban nagyon szoros, gólgazdag mérkőzéseket játszottunk velük. Most is kiélezett összecsapásra számítok, főleg annak tükrében, hogy múlt héten Komlón vereséget szenvedtek, így biztosan nagy bennük a bizonyítási vágy. Mi egy sikeres kezdés után most játszhatunk egy igazi rangadót, ami számunkra erőfelmérő lesz: látni fogjuk, hol tartunk a munkában és a csapatépítésben 

- fejtette ki a tréner. 

Az FTC-Green Collect - ETO University HT mérkőzés 16.30-kor kezdődik, élő közvetítés hamarosan!

 

 

