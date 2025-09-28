Kézilabda K&H Férfi Liga, 4. forduló

FTC-Green Collect - ETO University HT - ÉLŐ

Budapest, Elek Gyula Aréna. Játékvezető: Horváth Péter, Marton Balázs

PERCRŐL PERCRE

25. perc: Győri időkérés.

24. perc: Vilovski kap két percet, mivel későn engedte el Lékait. Győri Mátyás ziccerét Pásztor védi.

23. perc: Passzívban a hazaiak. Nagy B. éles szögből lő: Pásztor véd. A labda marad a Fradinál, mivel oldalt megy ki a labda. Közben kiegészül a hazai együttes.

22. perc: Ancsin csapja homlokon Bombacot. A játékvezetők megnézik videón az esetet, aztán azt a döntést hozzák, hogy Ancsinnak felmutatják a piros lapot. Dely is a pályán a győrieknél. Szrnka ellen fújnak hibát, ráléphetett a hatos vonalra.

21. perc: Szrnka van most benn támadásban a kiállított Kusan helyett. Mindjárt lő is egy gólt. Aztán jön egy üres kapus találat Füzitől. 11-13.

20. perc: Páros kiállítás: Kusan és Karai is kiszállnak két percre a játékból. Hári lövése valahogy bevánszorog a kapuba. 9-12. Belülvédekezésért jár hétméteres az FTC-nek. Ezt is Lékai lövi, ezt is belövi. 9-12.

19. perc: Ancsin lövését védi Pásztor. A kipattanót Füzi D. bedobja. 9-11.

18. perc: Bombac kapu fölé lő.

17. perc: Bozovic lövése pár centi híján nem talál kaput. Nagy B. pontatlanul passzol.

16. perc: Debreczeni pattint a kapuba. 8-11.

15. perc: Bozovic eredményes a hosszú győri támadás végén. Egy hazai játékos kezéről pattan a labda a kapuba. 7-10. Debreczeni ejti el a labdát. Krakovszki a lerohanás végén betalál. 7-11.

14. perc: Bombac villan meg. 7-9. Ancsin lövését védi Pásztor.

13. perc: Hári fut be középre, ő kap labdát, azonban védi a lövését Borbély. Ancsin góljával egy gólra olvad a győri előny. 7-8.

12. perc: Stepancic pattintott lövése a hálóban. 5-8. Debreczeni eredményes beállóból. 6-8.

11. perc: Újabb védés Borbélytól: Stepancic próbálkozását közelről védi. A labda marad a győrieknél. Kusan ellen fújnak támadóhibát. Nagy B. lő a kapu bal oldalába. 5-7.

10. perc: Hétméterest lőhet Lékai. Nem is hibázza el. 4-7.

9. perc: Nagy B. lövését Pásztor védi. Bozovic pattint a kapuba. 2-7. Bujdosó gyors góllal válaszol. 3-7. Krakovszki lövését hárítja Borbély Ádám.