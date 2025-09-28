50 perce
Az FTC-Green Collect otthonába utazott Kilvinger Bálint együttese. Az ETO University három, hazai pályán vívott győztes mérkőzés után először játszik idegenben, a találkozót cikkünkből élőben követheti.
Kézilabda K&H Férfi Liga, 4. forduló
FTC-Green Collect - ETO University HT - ÉLŐ
Budapest, Elek Gyula Aréna. Játékvezető: Horváth Péter, Marton Balázs
PERCRŐL PERCRE
17. perc: Bozovic lövése nem talál kaput. Nagy B. pontatlanul passzol.
16. perc: Debreczeni pattint a kapuba. 8-11.
15. perc: Bozovic eredményes a hosszú győri támadás végén. Egy hazai játékos kezéről pattan a labda a kapuba. 7-10. Debreczeni ejti el a labdát. Krakovszki a lerohanás végén betalál. 7-11.
14. perc: Bombac villan meg. 7-9. Ancsin lövését védi Pásztor.
13. perc: Hári fut be középre, ő kap labdát, azonban védi a lövését Borbély. Ancsin góljával egy gólra olvad a győri előny. 7-8.
12. perc: Stepancic pattintott lövése a hálóban. 5-8. Debreczeni eredményes beállóból. 6-8.
11. perc: Újabb védés Borbélytól: Stepancic próbálkozását közelről védi. A labda marad a győrieknél. Kusan ellen fújnak támadóhibát. Nagy B. lő a kapu bal oldalába. 5-7.
10. perc: Hétméterest lőhet Lékai. Nem is hibázza el. 4-7.
9. perc: Nagy B. lövését Pásztor védi. Bozovic pattint a kapuba. 2-7. Bujdosó gyors góllal válaszol. 3-7. Krakovszki lövését hárítja Borbély Ádám.
8. perc: Bozovic hát mögötti passza gólpassznak bizonyul: Kusan növeli a győri előnyt. 2-6. Hazai időkérés.
7. perc: Krakovszki Zsolt marad lenn egy Füzi Ádámmal való ütközés után. A támadóhiba után jöhet az ETO.
6. perc: Nagy B. lövése a blokkon megpattan, de így védi Pásztor. Debreczeni D. kiszáll két percre a játékból. Hári Levente hétméterest értékesít. 2-5.
5. perc: Nagy Bence talál a kapuba. 2-3. Beállógól a győriektől, Kusan az első gólját szerzi. 2-4.
4. perc: Stepancic eredményes ismét. 1-3. Ancsin próbálkozását védi Pásztor Imre. Marad a labda a hazaiaknál.
3. perc: Stepancic a blokk mögül lő a kapu bal közepébe. 1-2. Ismét Lékai hibázza el a passzt.
2. perc: Kusan kap sárgát. Pásztor védi Nagy B. lövését. Lékai lövését blokkolják a győri védők. Lékai egyenlít. 1-1.
1. perc: Zöld mezben a győriek, zöld csíkos fehér szerelésében a ferencvárosiak. Pásztor kezd a győri kapuban. Bombac, Krakovszki, Stepancic, Kusan, Bozovic, Vilovski. Lékai rossz passza után Krakovszki lódul meg, és ő lövi a mérkőzés első gólját. 0-1.
ELŐZETES
Bár a vendéglátók az idény kezdete óta hullámzó teljesítményt mutatnak, Kilvinger Bálint szoros mérkőzésre számít a Népligetben. Az ETO University Handball Team vezetőedzője úgy véli: kiderülhet, mennyire tudták beintegrálni a nyáron igazolt játékosokat a csapatba.
Jó csapathoz látogatunk, a Ferencváros évek óta tudatosan építkezik. Tavaly megszerezték a bronzérmet, és az előző szezonban nagyon szoros, gólgazdag mérkőzéseket játszottunk velük. Most is kiélezett összecsapásra számítok, főleg annak tükrében, hogy múlt héten Komlón vereséget szenvedtek, így biztosan nagy bennük a bizonyítási vágy. Mi egy sikeres kezdés után most játszhatunk egy igazi rangadót, ami számunkra erőfelmérő lesz: látni fogjuk, hol tartunk a munkában és a csapatépítésben
- fejtette ki a tréner.
Az FTC-Green Collect - ETO University HT mérkőzés 16.30-kor kezdődik, élő közvetítés hamarosan!