Kézilabda K&H Férfi Liga, 4. forduló

FTC-Green Collect - ETO University HT - ÉLŐ

Budapest, Elek Gyula Aréna. Játékvezető: Horváth Péter, Marton Balázs

PERCRŐL PERCRE

17. perc: Bozovic lövése nem talál kaput. Nagy B. pontatlanul passzol.

16. perc: Debreczeni pattint a kapuba. 8-11.

15. perc: Bozovic eredményes a hosszú győri támadás végén. Egy hazai játékos kezéről pattan a labda a kapuba. 7-10. Debreczeni ejti el a labdát. Krakovszki a lerohanás végén betalál. 7-11.

14. perc: Bombac villan meg. 7-9. Ancsin lövését védi Pásztor.

13. perc: Hári fut be középre, ő kap labdát, azonban védi a lövését Borbély. Ancsin góljával egy gólra olvad a győri előny. 7-8.

12. perc: Stepancic pattintott lövése a hálóban. 5-8. Debreczeni eredményes beállóból. 6-8.

11. perc: Újabb védés Borbélytól: Stepancic próbálkozását közelről védi. A labda marad a győrieknél. Kusan ellen fújnak támadóhibát. Nagy B. lő a kapu bal oldalába. 5-7.

10. perc: Hétméterest lőhet Lékai. Nem is hibázza el. 4-7.

9. perc: Nagy B. lövését Pásztor védi. Bozovic pattint a kapuba. 2-7. Bujdosó gyors góllal válaszol. 3-7. Krakovszki lövését hárítja Borbély Ádám.

8. perc: Bozovic hát mögötti passza gólpassznak bizonyul: Kusan növeli a győri előnyt. 2-6. Hazai időkérés.

7. perc: Krakovszki Zsolt marad lenn egy Füzi Ádámmal való ütközés után. A támadóhiba után jöhet az ETO.

6. perc: Nagy B. lövése a blokkon megpattan, de így védi Pásztor. Debreczeni D. kiszáll két percre a játékból. Hári Levente hétméterest értékesít. 2-5.

5. perc: Nagy Bence talál a kapuba. 2-3. Beállógól a győriektől, Kusan az első gólját szerzi. 2-4.

4. perc: Stepancic eredményes ismét. 1-3. Ancsin próbálkozását védi Pásztor Imre. Marad a labda a hazaiaknál.

3. perc: Stepancic a blokk mögül lő a kapu bal közepébe. 1-2. Ismét Lékai hibázza el a passzt.

2. perc: Kusan kap sárgát. Pásztor védi Nagy B. lövését. Lékai lövését blokkolják a győri védők. Lékai egyenlít. 1-1.

1. perc: Zöld mezben a győriek, zöld csíkos fehér szerelésében a ferencvárosiak. Pásztor kezd a győri kapuban. Bombac, Krakovszki, Stepancic, Kusan, Bozovic, Vilovski. Lékai rossz passza után Krakovszki lódul meg, és ő lövi a mérkőzés első gólját. 0-1.