Kézilabda

2 órája

Szoros mérkőzésen maradt alul az ETO University

Címkék#találat#Fazekas#Kilvinger Bálint#FTC#Ferencváros

A K&H férfi kézilabda liga negyedik fordulójának mérkőzése a vasárnapi zöld-fehér rangadó volt. Az ETO University az idény első idegenbeli mérkőzését játszotta az FTC-Green Collect ellen.

Venesz Klaudia

A két együttes közös történetét – és főleg az előző idény kiegyenlített párharcát – tekintve lehetett arra számítani, hogy az ETO University kemény csatát vív ferencvárosi ellenfelével. A közvetlen riválisok az Elek Gyula Arénában léptek pályára vasárnap.

ETO University
Az ETO University ezúttal alulmaradt a ferencvárosi együttessel szemben.
Fotó: Csicsics Richárd

 

FTC-Green Collect – ETO University HT 33-32 (15-16)

Budapest, Elek Gyula Aréna, K&H férfi kézilabda liga, 4. forduló. V.: Horváth Péter, Marton Balázs

Ferencváros: Borbély Á. – Lékai 4/2, Bujdosó 5, Ancsin 1, Prainer 1, Nagy B. 7, Juhász Á. 5. Cs.: Győri K. (kapus) Győri M. 3, Csanálosi, Debreczeni 2, Füzi 4., Koller, Karai, Csörgő 1 Vezetőedző: Pásztor István

ETO UHT: Pásztor – Krakovszki 3, Stepancic 5, Kusan 5, Vilovski, Bozovic 6, Bombac 4 Cs.: Brasen (kapus), Hári 3/2, Nagy M. 1, Dely, Szrnka 2, Tárnoki 1, Szöllősi 2, Fazekas Vezetőedző: Kilvinger Bálint

Hétméteresek: 2/2, ill. 3/2 Kiállítások: 8, ill. 12 perc

A találkozó elején az ETO ragadta magához a kezdeményezést. A győriek a játék tempójának fokozásával próbálták ellensúlyozni a kapaszkodó ferencvárosiakat, ebben kiemelkedő szerepe volt Hári Leventének. A hazaiak 3–0-ás sorozata után Pásztor István időt kért, aminek hatására megtört a győri lendület, és a Ferencváros egy 5–1-es szériával két gólra zárkózott. Fordulópontot jelentett Ancsin Bombac elleni szabálytalansága, amelyet videózás után piros lappal büntettek, így a vendégek elveszítették egyik legrutinosabb játékosukat.

A létszámhátrányt ugyan gól nélkül átvészelték a hazaiak, ám támadásaik sem hoztak eredményt. A hosszú gólcsendet végül Szrnka Levente törte meg, de a népligeti válasz azonnal érkezett, így a győriek nem tudtak két találatnál nagyobb előnyt kialakítani. A félidő hajrájában ismét videózásra volt szükség: a Csanálosi Richárddal szemben szabálytalankodó Tárnoki Márkó kétperces kiállítást kapott. Ezt kihasználva a ferencvárosiak ledolgozták hátrányukat. Az utolsó percet mindkét gárda emberhátrányban kezdte, ami átnyúlt a második játékrészre is. A félidő utolsó találatát Krakovszki szerezte, így 15–16-os állással vonultak pihenőre a felek.

A fordulás után gyors gólváltások jellemezték a játékot, majd a Ferencváros egyenlíteni tudott, sőt Uros Vilovski kiállítását követően a vezetést is átvette. Kilvinger Bálint együttese ugyan szorosan tapadt a hazaiakra, de az utolsó győri támadást megállította az FTC, amely végül 33–32-es győzelmet aratott az Elek Gyula Arénában.

A gyenge idénykezdet után számítani lehetett arra, hogy Pásztor István tanítványai jóval harcosabb stílusban játszanak és mindent megtesznek a győzelem érdekében.

Az ETO University Handball Team következő mérkőzését október 10-én, pénteken 18 órakor játssza, a vendég a PLER lesz.

 

 

