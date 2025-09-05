A hajrában indult be az ETO-henger – galéria, nyilatkozatok

Az ETO University Handball Team átalakult kerettel nyitott új fejezetet: Kilvinger Bálint csapatához nyolc új játékos csatlakozott. Róluk a Kisalföld Sportmagazinjában is írtunk. Nemcsak a friss igazolások jelentettek újdonságot a Magvassy Mihály Sportcsarnokba visszatérő szurkolók számára. Az ETO University látszólag kicsi, de a győri kézilabdázás története szempontjából hatalmas lépést tett. A sportcsarnok szektorai ezentúl az 1989/1990-es bajnokcsapat tagjainak neveit viselik. A mérkőzést megelőzően az egykori játékosokat és azon kézilabdázók hozzátartozóit is köszöntötték, akik már nem lehetnek közöttünk.

Győzelemmel nyitott évadot az ETO University HT

Fotó: Csapó Balázs

ETO University Handball Team – Csurgói KK 32-27 (16-16)

Győr, K&H férfi Kézilabda Liga, 1. forduló. Vez.: Hargitai Gábor, Markó Gábor István. Nézők: 800 ETO University: PÁSZTOR – Krakovszki 2, Stepancic 4, BOMBAC 5, Kusan 4, HÁRI 6/5, Bozovic 3. Cs.: Brasen (kapus), Szrnka 1, Dely 1, Vilovski 1, Tomislav 4, Pieczonka, SZÖLLŐSI 5, Tárnoki. Vezetőedző: Kilvinger Bálint Csurgói KK: Zaponsek – Kiss B. 3, Brajovic 4, Vasvári, Vranjes 2, Herceg, Bazsó 2. Cs.: Váczi (kapus), Alilovic 4, GÁBOR 6, Matko 1, Horváth P. 1/1, Maracskó 2/1, Pipp 1. Vezetőedző: Alem Toskic Hétméteresek: 5/5, ill. 4/2, kiállítások: 10, ill. 4

A két BL-sztárcsapat (Szeged és Veszprém) mögött órási tülekedés várható a férfi kézilabda bajnokság idei szezonjában. A jó pozíciókért folyó harcban várhatóan a győri és a csurgói csapat is érdekelt lesz. Már csak ezért is izgalmasnak ígérkezett a technikailag idénynyitónak számító mérkőzés. Eleinte nehezen találtak fogást egymáson a csapatok, Pásztor több remek védést is bemutatott, például hetest is hárított. Ezt kihasználva 12 perc után, Bombac első góljával alakított ki jelentősebb előnyt a házigazda (6-3). Lerázni azonban nem hagyta magát a csurgói csapat sem, különösen a csereként beálló Gábor Marcell volt gólerős. Az ETO University hibáit kihasználva 14-14-nél, a félidő hajrájában utol is érték a házigazdákat. Így hiába védett kétszer annyit Pásztor, mint a csurgói kapus, így is 16-16-nál vonultak a félidőre a csapatok. A hazai szurkolók számára jó hír volt, hogy az új játékosok közül Stepancic, Szöllősi, Szrnka és Krakovszki is megszerezte első gólját ETO-mezben.