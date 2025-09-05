1 órája
A hajrában indult be az ETO-henger – galéria, nyilatkozatok
Otthonában kezdte meg a 2025/2026-os idényt a győri férfi kézilabdacsapat. Az ETO University Handball Team a Csurgói KK együttesét fogadta pénteken.
Az ETO University Handball Team átalakult kerettel nyitott új fejezetet: Kilvinger Bálint csapatához nyolc új játékos csatlakozott. Róluk a Kisalföld Sportmagazinjában is írtunk. Nemcsak a friss igazolások jelentettek újdonságot a Magvassy Mihály Sportcsarnokba visszatérő szurkolók számára. Az ETO University látszólag kicsi, de a győri kézilabdázás története szempontjából hatalmas lépést tett. A sportcsarnok szektorai ezentúl az 1989/1990-es bajnokcsapat tagjainak neveit viselik. A mérkőzést megelőzően az egykori játékosokat és azon kézilabdázók hozzátartozóit is köszöntötték, akik már nem lehetnek közöttünk.
ETO University Handball Team – Csurgói KK 32-27 (16-16)
Győr, K&H férfi Kézilabda Liga, 1. forduló. Vez.: Hargitai Gábor, Markó Gábor István. Nézők: 800
ETO University: PÁSZTOR – Krakovszki 2, Stepancic 4, BOMBAC 5, Kusan 4, HÁRI 6/5, Bozovic 3. Cs.: Brasen (kapus), Szrnka 1, Dely 1, Vilovski 1, Tomislav 4, Pieczonka, SZÖLLŐSI 5, Tárnoki. Vezetőedző: Kilvinger Bálint
Csurgói KK: Zaponsek – Kiss B. 3, Brajovic 4, Vasvári, Vranjes 2, Herceg, Bazsó 2. Cs.: Váczi (kapus), Alilovic 4, GÁBOR 6, Matko 1, Horváth P. 1/1, Maracskó 2/1, Pipp 1. Vezetőedző: Alem Toskic
Hétméteresek: 5/5, ill. 4/2, kiállítások: 10, ill. 4
A két BL-sztárcsapat (Szeged és Veszprém) mögött órási tülekedés várható a férfi kézilabda bajnokság idei szezonjában. A jó pozíciókért folyó harcban várhatóan a győri és a csurgói csapat is érdekelt lesz. Már csak ezért is izgalmasnak ígérkezett a technikailag idénynyitónak számító mérkőzés. Eleinte nehezen találtak fogást egymáson a csapatok, Pásztor több remek védést is bemutatott, például hetest is hárított. Ezt kihasználva 12 perc után, Bombac első góljával alakított ki jelentősebb előnyt a házigazda (6-3). Lerázni azonban nem hagyta magát a csurgói csapat sem, különösen a csereként beálló Gábor Marcell volt gólerős. Az ETO University hibáit kihasználva 14-14-nél, a félidő hajrájában utol is érték a házigazdákat. Így hiába védett kétszer annyit Pásztor, mint a csurgói kapus, így is 16-16-nál vonultak a félidőre a csapatok. A hazai szurkolók számára jó hír volt, hogy az új játékosok közül Stepancic, Szöllősi, Szrnka és Krakovszki is megszerezte első gólját ETO-mezben.
A második félidő első gólját a Csurgó szerezte, ezzel először vezetett a meccsen. Szerencsére ez nem tartott sokáig, egy perccel később egalizált Kilvinger Bálint együttese. 21-20 után egy háromperces bakiparádéba kezdtek a csapatok, hibát hibára halmoztak, Bombac még egy üres kapura tartó lövéssel is vétett. A félidő derekára újra a egyenlítettek a csurgóiak, majd zöld-fehérek újra felül tudtak kerekedni ellenfelükön. Pásztor újbóli pályára lépéséből előnyt kovácsolt az ETO, a hálóőr újra bravúros védéseket mutatott be, így a hajrára már megnyugtató távolságra kerültek a győriek a somogyi együttestől. A találkozón az ETO University Handball Team magabiztosan verte egyik közeli riválisát.
ETO University - Csurgói KKFotók: Csapó Balázs
Mérkőzés után értékelések
Kilvinger Bálint: Tipikus első mérkőzés volt, ami mindig egy kicsit nehezebb. Jó csapat volt az ellenfél, ezt megmutatták a mérkőzésen. Megmutatták – ahogy gondoltuk a bajnokság előtt – hogy komoly ellenfél lesznek. A srácok nagyon szépen dolgoztak, nagyon sok munkát tettünk a felkészülésbe, ez látszik. Sok gyakorlás kell ahhoz, hogy összeszokottabban menjen a dolog. Külön öröm, hogy kiváló hangulatú volt a játék. Éreztük a közönség támogatását, amikor egy kicsit nehezebben ment, ezt innen is köszönjük. A jövő héten folytatjuk a munkát.
Uros Vilovski: A végén döntöttük el a meccset. A Csurgó nagyon jó formában jött ide, 50 percig játszottak nagyon jól. Néhány hiba döntött el a meccset. Nagyon elégedett vagyok a formánkkal, remélem, hogy így fogunk továbbra is játszani és minél több meccset nyerünk meg.
Alem Toskic: Fontos Győzelmet aratott az ETO hazai pályán. Sokat készültünk erre a meccsre. Próbáltunk, küzdöttünk, két-három perc alatt dőlt el a meccs. Fejben ott voltunk, de kihagytunk fontos lépéseket, a végére magabiztosan nyert az ETO. Nagyon jó csapat a Győr jó játékosokkal, ezt kihasználták és nem engedtek a szorításból. Levonjuk a tanulságot, a hibáinkat próbáljuk kijavítani a jövő heti mérkőzésünkre.
Vasvári Ádám: Nehéz meccsre számítottunk A meccs elején beragadtunk majd felvettük a ritmust. A Győr tele van jó játékosokkal és kihasználták, hogy ilyen gyermeteg hibákat vétettünk hazai pályán.