Makulátlan maradt az ETO University idénye

Kiváló idénykezdéssel a hátuk mögött várták a budakalászi együttest Kilvinger Bálint tanítványai. A nyitányon a Csurgói együttest győzték le a győri zöld-fehérek, majd egy héttel később a NEKA sem tudott kifogni rajtuk.

Az ETO University magabiztos játékkal nyerte a mérkőzést a budakalászi együttes ellen.

Fotó: Krizsán Csaba

A klub hosszú távú stratégiájának megfelelően a győri együttes nemcsak a játékosállományban eszközölt hathatós változásokat a nyolc új igazolású játékossal, hanem a szakmai stábot is rutinos szakemberekkel erősítette meg. Az ETO University ezen a héten jelentette be, hogy Szabó Tamással, a női kézilabdacsapat korábbi nemzetközi igazgatójával vált teljessé a menedzsmentje. A szakember klubigazgatóként csatlakozott Uhlig Rita ügyvezetőhöz és Kopornyik Zsolt szakmai igazgatóhoz.

ETO University Handball Team – CYEB-Budakalász 34-26 (20-12) Győr, Magvassy Mihály Sportcsarnok, 800 néző. K&H férfi kézilabda liga. V.: Sándor György, Szabó Balázs ETO University HT: Loke – Pieczonka 1, Stepancic 4, Kusan 1, Bombac 3, Vilovski 1, Tárnoki. Cs.: Pásztor (kapus), SZÖLLŐSI 5/2, HÁRI 5/1, Bozovic 4, KRAKOVSZKI 5/1, Dely 4, Szrnka, Nagy M., Fazekas 1. Vezetőedző: Kilvinger Bálint CYEB-Budakalász: Nagy T. – SINKOVITS 5, Mátés 1, Tyiskov 1, POLCAR 5, Varga M. 1, SZÁVA 3. Cs.: Takács Á., Benzsay (kapusok), Szakács P. 3/1, Fórizs 4, Tájok, Fekete G. 1, Dávid, Nagy B., Forgács 2. Vezetőedző: Csoknyai István Hétméteresek: 6/4, 3/1, ill Kiállítások: 8, ill 6 perc

A mérkőzést egyértelműen a győriek kezdték jobban: Loke előbb Varga Mihály lövését hárította akcióból, majd a megítélt hétméterest is védte. Az első gólra több mint három percet kellett várni, ekkor a hazaiak szerezték meg a vezetést. Előnyüket hamar három találatra növelték, de a budakalászi csapat nem engedte leszakítani magát, és sikerült kiegyenlítenie. A kiállítások nyújtotta emberelőnyt eleinte nem használta ki hatékonyan Kilvinger Bálint együttese, ám a vendégek időkérése után rendezni tudta a sorait, és ismét komolyabb különbséget épített ki.

A győriek a 21. perctől Szrnka nélkül voltak kénytelenek játszani, miután a játékos piros lapot érő szabálytalanságot követett el. Hári lendületesen kapcsolódott be a támadásokba, míg Loke továbbra is magabiztosan teljesített a kapuban. A hazaiak fokozni tudták a tempót, és nyolcgólosra növelték a különbséget. A szünetre 20–12-es állásnál vonultak a felek.