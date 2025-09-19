1 órája
Makulátlan maradt az ETO University idénye
Zsinórban a harmadik mérkőzésüket nyerték péntek este a győri férfi kézilabdázók. Az ETO University a CYEB-Budakalászt fogadta, és végig magabiztos játékkal, a találkozót uralva diadalmaskodott.
Kiváló idénykezdéssel a hátuk mögött várták a budakalászi együttest Kilvinger Bálint tanítványai. A nyitányon a Csurgói együttest győzték le a győri zöld-fehérek, majd egy héttel később a NEKA sem tudott kifogni rajtuk.
A klub hosszú távú stratégiájának megfelelően a győri együttes nemcsak a játékosállományban eszközölt hathatós változásokat a nyolc új igazolású játékossal, hanem a szakmai stábot is rutinos szakemberekkel erősítette meg. Az ETO University ezen a héten jelentette be, hogy Szabó Tamással, a női kézilabdacsapat korábbi nemzetközi igazgatójával vált teljessé a menedzsmentje. A szakember klubigazgatóként csatlakozott Uhlig Rita ügyvezetőhöz és Kopornyik Zsolt szakmai igazgatóhoz.
ETO University Handball Team – CYEB-Budakalász 34-26 (20-12)
Győr, Magvassy Mihály Sportcsarnok, 800 néző. K&H férfi kézilabda liga. V.: Sándor György, Szabó Balázs
ETO University HT: Loke – Pieczonka 1, Stepancic 4, Kusan 1, Bombac 3, Vilovski 1, Tárnoki. Cs.: Pásztor (kapus), SZÖLLŐSI 5/2, HÁRI 5/1, Bozovic 4, KRAKOVSZKI 5/1, Dely 4, Szrnka, Nagy M., Fazekas 1. Vezetőedző: Kilvinger Bálint
CYEB-Budakalász: Nagy T. – SINKOVITS 5, Mátés 1, Tyiskov 1, POLCAR 5, Varga M. 1, SZÁVA 3. Cs.: Takács Á., Benzsay (kapusok), Szakács P. 3/1, Fórizs 4, Tájok, Fekete G. 1, Dávid, Nagy B., Forgács 2. Vezetőedző: Csoknyai István
Hétméteresek: 6/4, 3/1, ill Kiállítások: 8, ill 6 perc
A mérkőzést egyértelműen a győriek kezdték jobban: Loke előbb Varga Mihály lövését hárította akcióból, majd a megítélt hétméterest is védte. Az első gólra több mint három percet kellett várni, ekkor a hazaiak szerezték meg a vezetést. Előnyüket hamar három találatra növelték, de a budakalászi csapat nem engedte leszakítani magát, és sikerült kiegyenlítenie. A kiállítások nyújtotta emberelőnyt eleinte nem használta ki hatékonyan Kilvinger Bálint együttese, ám a vendégek időkérése után rendezni tudta a sorait, és ismét komolyabb különbséget épített ki.
A győriek a 21. perctől Szrnka nélkül voltak kénytelenek játszani, miután a játékos piros lapot érő szabálytalanságot követett el. Hári lendületesen kapcsolódott be a támadásokba, míg Loke továbbra is magabiztosan teljesített a kapuban. A hazaiak fokozni tudták a tempót, és nyolcgólosra növelték a különbséget. A szünetre 20–12-es állásnál vonultak a felek.
A fordulás után Kilvinger Bálint együttese tartani tudta az első félidőben diktált tempót, és több budakalászi akciót is sikeresen megakasztott. A második játékrész derekára már tízgólos előnyt építettek ki a zöld-fehérek. Kusan harmadik kétperces kiállítását követően ugyan megtört valamelyest a győriek játéka, ám a vendégek nem tudtak élni a lehetőséggel, így nem sikerült érdemben csökkenteniük a különbséget. A találkozót magabiztosan, 34–26-ra nyerte az ETO-University.
Férfi kézilabda NBI: ETO University Handball Team - CYEB-BudakalászFotók: Krizsán Csaba