ETO University Handball Team - CYEB-Budakalász – ÉLŐ

Veretlenül készülnek a K&H férfi kézilabda liga harmadik fordulójára a győri zöld-fehérek. A vendég a CYEB-Budakalász lesz, a mérkőzést cikkünkből élőben követheti.
Kézilabda K&H Férfi Liga
ETO University HT - CYEB-Budakalász - ÉLŐ
Győr, Magvassy Mihály Sportcsarnok. Játékvezető: Sándor György, Szabó Balázs
PERCRŐL PERCRE
18. perc: Bombac szerez lerohanásból gólt. 9-5. Időt kérnek a vendégek.
17. perc: Stepancic góljával ismét három góllal vezet a hazai csapat. 8-5. Jó a védekezés a győri oldalon.
16. perc: Lépéshiba a vendégeknél. Remek győri akció végén Bozovic lőhet nagyon tisztán gólt. 7-5. Brasen védi Polcar lövését.
15. perc: Nagy gól a jobb felsőbe Polcartól. 6-5. Kusannál látnak támadó szabálytalanságot a játékvezetők.
14. perc: Hári Levente először eredményes a mai meccsen. 5-4. Győri labdaszerzés után Bumbac lő a hálóba. 6-4.
13. perc: A kettős emberhátrányt kivédekezi a Budakalász. Két védés Brasentől, de szabálytalanság miatt marad a labda a vendégeknél. Aztán a korábbi győri játékos, Mátés lő kapu mellé.
12. perc: Sinkovits testcsele jó, aztán a jobb alsóba talál. 4-4. Krakovszkival szemben szabálytalan Száva Máté: két perc és hétméteres. Szöllősi büntetőjét védi Nagy T.
11. perc: Tyiskov Mihály buktatja Bombacot. Ez két percnyi kiállítást ér ezúttal. Kínaival próbálkozik a hazai csapat, Tárnoki passza a beugró Krakovszkinak azonban nagyon magasnak bizonyul.
10. perc: Bombac labdát veszít. Szépít a vendég együttes, a gólszerző Sinkovits. 4-2. Támadóhiba Bombacnál, gyors gól Száva Mátétól. 4-3.
9. perc: Sárga lap Polcarnak.
8. perc: A gyors győri akció végén Szöllősi növeli a különbséget. 4-1. Támadóhiba Polcarnál.
7. perc: Győri labdaszerzés után Krakovszki lő gólt. 3-1. Polcar lövését védi Brasen, aztán Sinkovits lő kapufát.
6. perc: Szöllősi hétméteresével újra előny a győrieknél. 2-1.
5. perc: Tárnoki lövését védi Nagy. Stepancic lövése kapu mellé megy. Polcar egyenlít. 1-1.
4. perc: Szöllősi lövi a büntetőt. Nagy meg sem tud mozdulni. 1-0. Kusan kap sárgát.
3. perc: Bombac lövését védi Nagy Tibor. A gyors indítást sikerül megakadályoznia a győrieknek. Sinkovits lövését védi Brasen. Belülvédekezés a kalásziaknál: hétméterest lőhet az ETO.
2. perc: A hetes után is marad a labda a vendégeknél. Passzívban belemenés a vendégeknél.
1. perc: Zöldben a győriek, fehérben a budakalásziak. A meccset a vendégek kezdik. A hazai kapuban Brasen, előtte Krakovszki, Stepancic, Kusan, Vilovski, Tárnoki és Bombac. Nagy Tibor a budakalászi kapuban. Brasen véd, de hétméterest lőhetnek a vendégek. Varga Mihály lövését is védi Brasen.
ELŐZETES
Kilvinger Bálint együttese a Csurgói KK-t és a NEKA együttesét is le tudta győzni, így a tréner elégedett lehet a csapat teljesítményével.
Nagy lökést ad a csapatnak, hogy sikerült az első két fordulót megnyernünk, ráadásul hazai pályán. A szurkolóink nagy segítséget adnak számunkra, bízom benne, hogy a játékunkkal meg tudjuk nekik hálálni
- nyilatkozta Kilvinger Bálint a mérkőzés előtt, majd elárulta: jó hangulatban telnek az edzések.
A CYEB-Budakalász nehéz ellenfél lesz, de az mindenképpen pozitív előjel, hogy az előző idényben a győriek javára dőlt el a küzdelem. Csokonyai István vezetőedző elárulta, hogy a kerete sérülések miatt gyengébb.
A mérkőzés pénteken 18 órakor kezdődik. Az élő közvetítés hamarosan indul.