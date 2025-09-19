ETO University Handball Team - CYEB-Budakalász – ÉLŐ

Kézilabda K&H Férfi Liga

ETO University HT - CYEB-Budakalász - ÉLŐ

Győr, Magvassy Mihály Sportcsarnok. Játékvezető: Sándor György, Szabó Balázs

PERCRŐL PERCRE

18. perc: Bombac szerez lerohanásból gólt. 9-5. Időt kérnek a vendégek.

17. perc: Stepancic góljával ismét három góllal vezet a hazai csapat. 8-5. Jó a védekezés a győri oldalon.

16. perc: Lépéshiba a vendégeknél. Remek győri akció végén Bozovic lőhet nagyon tisztán gólt. 7-5. Brasen védi Polcar lövését.

15. perc: Nagy gól a jobb felsőbe Polcartól. 6-5. Kusannál látnak támadó szabálytalanságot a játékvezetők.

14. perc: Hári Levente először eredményes a mai meccsen. 5-4. Győri labdaszerzés után Bumbac lő a hálóba. 6-4.

13. perc: A kettős emberhátrányt kivédekezi a Budakalász. Két védés Brasentől, de szabálytalanság miatt marad a labda a vendégeknél. Aztán a korábbi győri játékos, Mátés lő kapu mellé.

12. perc: Sinkovits testcsele jó, aztán a jobb alsóba talál. 4-4. Krakovszkival szemben szabálytalan Száva Máté: két perc és hétméteres. Szöllősi büntetőjét védi Nagy T.

11. perc: Tyiskov Mihály buktatja Bombacot. Ez két percnyi kiállítást ér ezúttal. Kínaival próbálkozik a hazai csapat, Tárnoki passza a beugró Krakovszkinak azonban nagyon magasnak bizonyul.

10. perc: Bombac labdát veszít. Szépít a vendég együttes, a gólszerző Sinkovits. 4-2. Támadóhiba Bombacnál, gyors gól Száva Mátétól. 4-3.

9. perc: Sárga lap Polcarnak.

8. perc: A gyors győri akció végén Szöllősi növeli a különbséget. 4-1. Támadóhiba Polcarnál.

7. perc: Győri labdaszerzés után Krakovszki lő gólt. 3-1. Polcar lövését védi Brasen, aztán Sinkovits lő kapufát.

6. perc: Szöllősi hétméteresével újra előny a győrieknél. 2-1.

5. perc: Tárnoki lövését védi Nagy. Stepancic lövése kapu mellé megy. Polcar egyenlít. 1-1.

4. perc: Szöllősi lövi a büntetőt. Nagy meg sem tud mozdulni. 1-0. Kusan kap sárgát.

3. perc: Bombac lövését védi Nagy Tibor. A gyors indítást sikerül megakadályoznia a győrieknek. Sinkovits lövését védi Brasen. Belülvédekezés a kalásziaknál: hétméterest lőhet az ETO.