Jégkorong

1 órája

Az UNI Győr ETO HC célja, hogy megvédje bajnoki címét

A 2025/26-os idény új fejezetet nyit az UNI GYŐR ETO HC, a Széchenyi István Egyetem felnőtt jégkorongcsapata életében. A zöld-fehérek az elmúlt években komoly fejlődésen mentek keresztül: a klub tavaly ismét megnyerte az Andersen Liga rájátszását, így egymást követő második alkalommal hódította el a magyar férfi jégkorong másodosztályának bajnoki trófeáját. Emellett az együttes az EUHL-ben ezüstérmet, a MEFOB-on pedig bronzérmet szerzett, tovább erősítve pozícióját a hazai és nemzetközi mezőnyben.

ETO
Az  ETO HC jó szereplésre készül.

A nyári időszakban több ígéretes érkező csatlakozott a csapathoz. Köztük fiatal tehetségek és rutinosabb játékosok is, akik tovább erősítik a keret mélységét. A klub kommunikációjában bemutatott sportolók, például Sági Máté és Vízi Ádám, már bizonyították, hogy hozzá tudnak járulni a csapat teljesítményéhez.

Az UNI GYŐR ETO HC célja, hogy megvédje bajnoki címét az Andersen Ligában, emellett eredményesen szerepeljen a Magyar Kupában, a MEFOB-on és az EUHL-ben is. A csapat döntő többsége továbbra is egyetemistákból áll, közülük sokan a Széchenyi István Egyetem hallgatói. Ez biztosítja, hogy a klub szoros kapcsolatban maradjon az egyetemi közösséggel, és a győri sportélet fontos pillére legyen.

A felkészülés során egyetlen edzőmérkőzésre került sor, amely fordulatos, izgalmas játékot hozott, győri győzelemmel az ősi rivális Lehel HC felett. Az idény első tétmérkőzésén, a Fradi otthonában az UNI GYŐR ETO HC rögtön magabiztos teljesítménnyel kezdett: bár az ellenfél az Andersen Liga történetének egyik leggyorsabb góljával szerzett vezetést, a győriek higgadtan reagáltak, és végül 6–1 arányban diadalmaskodtak. A siker értékét emeli, hogy öt különböző játékos szerzett gólt, köztük a zöld-fehér színekben bemutatkozó Dézsi Barnabás is.

ETO HC meccse a jégkorong ünnepe

A szezonnyitó győzelem után a csapat első hazai mérkőzésére is készül a Győri Egyetemi Jégsport Központban, ahol a szurkolók élőben is láthatják a megújult együttest. A klub vezetése és játékosai bíznak benne, hogy minél többen kilátogatnak, és közösen ünnepelhetik a jégkorong ünnepét Győrben.

Az esemény linkje: https://fb.me/e/5WNXmJZ09 

„Jó érzés ilyen magabiztos játékkal kezdeni a szezont, különösen egy erős ellenfél otthonában. Az első pillanatokban kaptunk egy gyors gólt, de a srácok megmutatták, hogy van tartás a csapatban, és gyorsan fordítottak. Büszke vagyok rájuk, és bízom benne, hogy ugyanezt az elszántságot hozzuk majd a hazai mérkőzésekre is” – mondta Odnoga Mátyás, a csapat vezetőedzője.

