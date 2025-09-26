ETO UNI FC: kettős életpályamodell és innováció az utánpótlásban

„Az innováció manapság elengedhetetlen, ha ezt nem követjük, le fogunk maradni. Kijelenthetjük, hogy Győrben az ország egyik legdinamikusabban fejlődő egyeteme működik. Hiba volt, de eddig ezt a potenciális lehetőséget nem használtuk ki, bár a Széchenyi-egyetem több sportág mögé beállt. Úgy gondoltuk, nekünk is köztük lenne a helyünk. Számos innovatív ötletünk van, amelyeket a stratégiai megállapodásba is belefoglaltunk és a háttérben már elkezdődtek az egyeztetések az egyes tanszékekkel” – hangsúlyozta Havas Máté, az ETO FC operatív és akadémiai igazgatója.

Havas Máté, az ETO FC operatív és akadémiai igazgatója és Dr. Gyömörei Tamás, a Széchenyi István Egyetem Sport Központjának vezetője

Fotó: ETO FC

Az igazgató szerint a korábbi évtizedekben a fiatal sportolók sokszor kényszerpályára kerültek, választaniuk kellett a tanulás és a sport között. Ma már a hangsúly a kettő egyensúlyán van:

Hisszük, hogy fontos a kettős életpályamodell. A gimnáziumunkban tanuló diákok egy részéből labdarúgó lesz, de lehetőséget kell kínálnunk azoknak is, akik nem maradnak sportolói pályán

– emelte ki Havas Máté.

A kiemelt csapatok kiválasztása sem véletlen:

„Túl a stratégiai együttműködésen épp ez az a korosztály, ami egyre közelebb kerül a továbbtanuláshoz. Jónak láttuk, ha megjelenik az egyetem neve jelezve azt, hogy ez a kettős életpályamodell fontos számunka. Ez egyértelmű üzenet a játékosok és a közvélemény felé is”

– tette hozzá.

Az együttműködés első kézzelfogható eredménye a fiatal játékosok kognitív képességeinek felmérése volt. A modern labdarúgásban ugyanis kulcsfontosságúvá vált a gyors döntéshozatal és a helyzetfelismerés.

„Az egyetemmel karöltve felmértük az U15 és annál idősebb korosztályt, az eredmények segítségével sokkal célirányosabban tudjuk fejleszteni a játékosokat. Érdekes eredmények születtek akár abban a tekintetben is, hogy a játékosok mennyire kötődnek az ETO-hoz. Az elvárásomat bőven felülmúlta az eredmény, ami tükrözi azt is, hogy kötődnek ide a gyerekek és látják annak az esélyét, hogy labdarúgók legyenek”

– fogalmazott Havas Máté, aki példaként említette Zója-Katona Márkot. A korábbi játékos súlyos sérülés miatt nem folytathatja pályafutását, a klub azonban nem engedte el: szeptember 1-je óta alkalmazottként dolgozik az ETO-nál.