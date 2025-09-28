szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

19°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

39 perce

ETO - új pályán születhet győzelem a Ferencváros ellen

Címkék#győzelem#ETO FC Győr#ETO#Ferencvárosi TC

Kisalföld.hu
ETO - új pályán születhet győzelem a Ferencváros ellen

Fotó: Kovacs Peter

ETO FC Győr-Ferencvárosi TC

ETO
Paul Anton, az ETO egyik vezére.

Győr, ETO Park, vasárnap  18.00.

Az elmúlt hetekben új borítást kapott az ETO Park centerpályája, amelynek az első vizsgája vasárnap este ez a mérkőzés lesz.

ETO: különleges motiváció

A hat mérkőzés után veretlen, három-három győzelemmel és döntetlennel álló  ETO FC a Fizz Liga nyolcadik fordulójában a bajnoki címvédő Ferencvárost fogadja.
A legutóbbi huszonkét fordulót tekintve is az  ETO csak egyszer kapott ki, még májusban, az előző idény utolsó fordulójában hazai pályán éppen a Ferencvárostól, amely azzal a sikerrel szerezte meg 36. bajnoki címét. Motiválhatja a győrieket, hogy az élvonalban 2013 májusa óta nem nyertek az FTC ellen. Igaz, kilenc év után a 2024/25-ös bajnokságban találkozott újra a két csapat.
Az ETO közösségi oldalán a fiatal hátvéd, Bíró Barnabás gondolatait tette közzé: „Az utóbbi időben aratott győzelmek még jobban összekovácsolnak minket. Nagybetűs csapatként keményen dolgozunk a következő kemény erőpróba előtt.”

A győri zöld-fehérek jelenleg a harmadik helyet foglalják el a  bajnoki táblázaton.
Robbie Keane vezetőedző együttese az ETO-hoz hasonlóan egy mérkőzéssel kevesebbet játszott a többieknél, és csak a negyedik helyről várja a vasárnap esti rangadót. 
Az előző fordulóban a Diósgyőr ellen kétgólos hátrányból felállva a hosszabbításban egyenlített, így inkább egy pontot megmentett, mintsem kettőt elveszített. 
A zöld-fehérek csütörtökön az Európa-ligában az utolsó pillanatokban szerzett góllal, tíz emberrel végeztek döntetlenre az Üllői úton a Viktória Plzen ellen (1-1). 
A játékosok és a stáb eufórikus hangulatban, a szurkolókkal együtt ünnepeltek a meccs után. Kérdés, ez a kvázi félsiker mennyiben befolyásolja a fővárosi játékosok hangulatát a nehéznek ígérkező győri mérkőzés előtt.
 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu