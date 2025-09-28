ETO - új pályán születhet győzelem a Ferencváros ellen

ETO FC Győr-Ferencvárosi TC

Paul Anton, az ETO egyik vezére.

Győr, ETO Park, vasárnap 18.00.

Az elmúlt hetekben új borítást kapott az ETO Park centerpályája, amelynek az első vizsgája vasárnap este ez a mérkőzés lesz.

ETO: különleges motiváció

A hat mérkőzés után veretlen, három-három győzelemmel és döntetlennel álló ETO FC a Fizz Liga nyolcadik fordulójában a bajnoki címvédő Ferencvárost fogadja.

A legutóbbi huszonkét fordulót tekintve is az ETO csak egyszer kapott ki, még májusban, az előző idény utolsó fordulójában hazai pályán éppen a Ferencvárostól, amely azzal a sikerrel szerezte meg 36. bajnoki címét. Motiválhatja a győrieket, hogy az élvonalban 2013 májusa óta nem nyertek az FTC ellen. Igaz, kilenc év után a 2024/25-ös bajnokságban találkozott újra a két csapat.

Az ETO közösségi oldalán a fiatal hátvéd, Bíró Barnabás gondolatait tette közzé: „Az utóbbi időben aratott győzelmek még jobban összekovácsolnak minket. Nagybetűs csapatként keményen dolgozunk a következő kemény erőpróba előtt.”

A győri zöld-fehérek jelenleg a harmadik helyet foglalják el a bajnoki táblázaton.

Robbie Keane vezetőedző együttese az ETO-hoz hasonlóan egy mérkőzéssel kevesebbet játszott a többieknél, és csak a negyedik helyről várja a vasárnap esti rangadót.

Az előző fordulóban a Diósgyőr ellen kétgólos hátrányból felállva a hosszabbításban egyenlített, így inkább egy pontot megmentett, mintsem kettőt elveszített.

A zöld-fehérek csütörtökön az Európa-ligában az utolsó pillanatokban szerzett góllal, tíz emberrel végeztek döntetlenre az Üllői úton a Viktória Plzen ellen (1-1).

A játékosok és a stáb eufórikus hangulatban, a szurkolókkal együtt ünnepeltek a meccs után. Kérdés, ez a kvázi félsiker mennyiben befolyásolja a fővárosi játékosok hangulatát a nehéznek ígérkező győri mérkőzés előtt.





