Kikapott az ETO U20, a sérült kapus még nem tért vissza

A tavaly még élvonalbeli MTK vendége volt a női kézilabda NB I/B-ben a Győri ETO U20, mely még nélkülözte a két hete megsérült kapusát, Bödő Pannát.

Nem vallott szégyent a Győri ETO U20 az MTK otthonában.

MTK–Győri ETO KC U20 30–23 (15–10)

Budapest, NB I/B-s női mérkőzés, 200 néző. V.: Ignéczi, Pánczél-Héjjas.

ETO U20: Horváth Z. – Varga D. 3, KECELI-MÉSZÁROS 11, Rédecsi 2, Vári, Kriston 1, Zákányi 3. Cs.: Lukács (kapus), Balogh L., Granát 2, Somogyi, Mészáros 1, Szebeni, Léránt. Edző: Bohus Beáta.

Hasznos meccset játszott az ETO U20

Bohus Beáta: –Nagyon jó mérkőzést játszottunk az NB I-es felnőtt kerettel rendelkező MTK-val. A nap legnagyobb tanulsága és észrevétele az volt, hogy mindkét játékrész utolsó hét-nyolc percében a koncentrációnk lankadt, ezen kell majd javítanunk. A második félidőben hatalmas pozitívum volt, hogy hétgólos hátrányból vissza tudtunk jönni ikszre, és úgy mentünk bele a végjátékba. Úgy érzem, a lányok nagyon jó mentalitással játszottak, a fejlődésüket kiválóan szolgálja, hogy az NB I/B-ben jutnak játéklehetőséghez hétről hétre.

Alsóörs–Agrofeed-UNI Győr II 27–28 (14–13)

Alsóörs, NB II-es férfimérkőzés, 70 néző. V.: Bán-Farkas, Székely,

UNI Győr II: PEDERSEN – Kuslits, KADOCSA 3, CSANAKI P. 6, Pauer Á. 2, Fábián 1, Németh M. 5. Cs.: Gyurkó (kapus), Muzslai, Falaky 2, Tamás 2, Pauer G., Juhász 2, Kozma, Cseh, DRASKOVICS 6. Edző: Rosta Miklós.

Rosta Miklós: – AZ LGT után szabadon: ilyen a boksz.

VKCSK–Tata 23–23 (12–13)

Ikrény, NB II-es női mérkőzés, 100 néző. V.: Jáger, Poller.

VKCSK: BANKÓ – GICZI 4, Sándor 3, Kondor 3, Rendi, Szabó-Fenesi 2, Pelles 1. Cs.: Körmendi (kapus), Plachy 5, Simon 1, Lengyel 1, PUSZTAI 3. Edzők: Csomor Tibor, Kiss Lajos.

Kiss Lajos: – Hatalmas taktikai csata, magas szintű védekezés és extra kapusteljesítmény mindkét oldalon. Nagy küzdelemben, többször a padlóról felállva szereztünk pontot a rendkívül jó képességű ellenfelünkkel szemben.

Lipót Pékség–Hévíz 31–29 (17–16)

Lipót, NB II-es női mérkőzés, 50 néző. V.: Osvai, Rubint.

Lipót: Burnóczki R. – Farkas N. 4, SZALAI V. 6, SZALAI ZS. 10, ROZS-LÁZÁR 3, Fehér Á. 1, BURNÓCZKI N. 1. Cs.: PŐCZE-EISENBERGER (kapus), Nagy Sz. 2, Fábián 2, Molnár A. 2, Dávida, Nádasdi. Edző: Farkas Benedek.