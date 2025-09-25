ETO - telt ház lesz a Fradi ellen

Az ETO FC őrzi veretlenségét a Fizz Ligában, az elmúlt hétvégén Felcsúton a Puskás Akadémia ellen győzött 2–0-ra, ezzel hat őszi bajnoki mérkőzéséből hármat megnyert, három meccsen pedig döntetlenre végzett.

Vasárnap este a nagy érdeklődéssel várt Ferencváros elleni rangadóval folytatja menetelését az ETO FC. A hírek szerint a meccsre minden jegy elfogyott, így telt ház előtt – ami jelen esetben mintegy 8000 nézőt jelent – lépnek pályára a csapatok.

Borbély Balázs edzősége alatt a Ferencvárost még nem tudta legyőzni az ETO: két döntetlen, valamint egy hazai vereség a mérleg győri szempontból. Megmérkőztek a kupában is, ott a hosszabbítás utolsó pillanataiban született Zachariassen-góllal a fővárosi csapat jutott tovább.



A bajnokság állása



1. Paks 7 4 3 0 19 – 10 15 2. DVSC 7 4 1 2 11 – 10 13 3. ETO FC 6 3 3 0 15 – 7 12 4. Ferencváros 6 3 2 1 14 – 6 11 5. MTK 7 3 1 3 13 – 13 10 6. Puskás A. 7 3 1 3 10 – 12 10 7. Kisvárda 6 3 1 2 7 – 9 10 8. Újpest 7 2 1 4 10 – 10 7 9. DVTK 7 1 4 2 12 – 16 7 10. Nyíregyháza 7 1 2 4 8 – 15 5 11. Kazincbarcika 6 1 1 4 6 – 12 4 12. ZTE 7 0 4 3 10 – 15 4





