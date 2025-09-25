szeptember 25., csütörtök

Labdarúgás

55 perce

ETO - telt ház lesz a Fradi ellen

ETO - telt ház lesz a Fradi ellen

Az ETO FC őrzi veretlenségét a Fizz Ligában, az elmúlt hétvégén Felcsúton a Puskás Akadémia ellen győzött 2–0-ra, ezzel hat őszi bajnoki mérkőzéséből hármat megnyert, három meccsen pedig döntetlenre végzett. 
Vasárnap este a nagy érdeklődéssel várt Ferencváros elleni rangadóval folytatja menetelését az ETO FC. A hírek szerint a meccsre minden jegy elfogyott, így telt ház előtt – ami jelen esetben mintegy 8000 nézőt jelent – lépnek pályára a csapatok. 
Borbély Balázs edzősége alatt a Ferencvárost még nem tudta legyőzni az ETO: két döntetlen, valamint egy hazai vereség a mérleg győri szempontból. Megmérkőztek a kupában is, ott a hosszabbítás utolsó pillanataiban született Zachariassen-góllal a fővárosi csapat jutott tovább. 

A bajnokság állása
 

 1.Paks7430191015
 2.DVSC7412111013
 3.ETO FC633015712
 4.Ferencváros632114611
 5.MTK7313131310
 6.Puskás A.7313101210
 7.Kisvárda63127910
 8.Újpest721410107
 9.DVTK714212167
 10.Nyíregyháza71248155
 11.Kazincbarcika61146124
 12.ZTE704310154


 
 

 

 

