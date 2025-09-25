55 perce
ETO - telt ház lesz a Fradi ellen
Az ETO FC őrzi veretlenségét a Fizz Ligában, az elmúlt hétvégén Felcsúton a Puskás Akadémia ellen győzött 2–0-ra, ezzel hat őszi bajnoki mérkőzéséből hármat megnyert, három meccsen pedig döntetlenre végzett.
Vasárnap este a nagy érdeklődéssel várt Ferencváros elleni rangadóval folytatja menetelését az ETO FC. A hírek szerint a meccsre minden jegy elfogyott, így telt ház előtt – ami jelen esetben mintegy 8000 nézőt jelent – lépnek pályára a csapatok.
Borbély Balázs edzősége alatt a Ferencvárost még nem tudta legyőzni az ETO: két döntetlen, valamint egy hazai vereség a mérleg győri szempontból. Megmérkőztek a kupában is, ott a hosszabbítás utolsó pillanataiban született Zachariassen-góllal a fővárosi csapat jutott tovább.
A bajnokság állása
|1.
|Paks
|7
|4
|3
|0
|19
|–
|10
|15
|2.
|DVSC
|7
|4
|1
|2
|11
|–
|10
|13
|3.
|ETO FC
|6
|3
|3
|0
|15
|–
|7
|12
|4.
|Ferencváros
|6
|3
|2
|1
|14
|–
|6
|11
|5.
|MTK
|7
|3
|1
|3
|13
|–
|13
|10
|6.
|Puskás A.
|7
|3
|1
|3
|10
|–
|12
|10
|7.
|Kisvárda
|6
|3
|1
|2
|7
|–
|9
|10
|8.
|Újpest
|7
|2
|1
|4
|10
|–
|10
|7
|9.
|DVTK
|7
|1
|4
|2
|12
|–
|16
|7
|10.
|Nyíregyháza
|7
|1
|2
|4
|8
|–
|15
|5
|11.
|Kazincbarcika
|6
|1
|1
|4
|6
|–
|12
|4
|12.
|ZTE
|7
|0
|4
|3
|10
|–
|15
|4