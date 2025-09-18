szeptember 18., csütörtök

Kézilabda

24 perce

Teljes az ETO UHT menedzsmentje

Címkék#Szabó Tamás#felnőttcsapat#klub

Kisalföld.hu
Teljes az ETO UHT menedzsmentje

Az ETO University Handball Team menedzsmentje teljessé vált. Uhlig Rita ügyvezető munkáját Kopornyik Zsolt szakmai igazgató mellett Szabó Tamás klubigazgató segíti a jövőben -adta hírül a klub közleménye.

ETO
Uhlig Rita, az ETO ügyvezetője.

A korábban elsősorban a női kézilabdázásban tevékenykedő győri sportszakember, Szabó Tamás klubigazgatóként csatlakozik a csapathoz, így teljessé válik a klub menedzsmentje.

 “A korábban meghatározott és már kommunikált hosszú távú céljaink eléréséhez kialakított stratégiában elérkeztünk egy újabb fontos állomáshoz, a klub hátterének megerősítéséhez. Örülök, hogy sikerült megegyezni Szabó Tamással, aki klubigazgatóként csatlakozik a menedzsmenthez. Tamás tapasztalata, rutinja és kapcsolatai, amit a női szakágban eltöltött évei során szerzett értékesek és kulcsfontosságúak számunkra a klub további fejlesztése és építése során. Célunk, hogy a játékoskeret mellett a többi területen is előre léphessünk, ezen az úton Szabó Tamással közösen egy olyan hátteret építünk ki, amely megfelelően és hatékonyan segíti a szakmai stáb és a felnőttcsapat munkáját, annak eredményességét” - nyilatkozta Uhlig Rita ügyvezető.

Segít az ETO hátterének kiépítésében

“Régóta követtem a férfi kézilabda klub életét, hiszen 2006-tól kezdve kapcsolatban voltam a férfi csapattal is. Ismerem a múltat, tisztelem a régi nagyokat, de aztán tanúja voltam a másodosztály éveinek is, és örömmel konstatáltam az újjáépítés folyamatát. Győriként és sportszeretőként szurkoltam az élvonalba való visszajutásért, és sok más lokálpatriótával egyetemben örömmel láttam a fiúk sikeres szereplését tavaly az NB I-ben. A csapat újoncként komolyan letette a névjegyét az élvonalban a 2024/25-ös évadban. Új pozíciómban nem is lehet más a célom, mint a klub vezetésével és kollégáimmal közösen egy stabil és jól szervezett háttér megteremtésével biztosítani azt a nyugodt, kiszámítható környezetet, amelyben a csapat maximálisan tud a saját feladataira és a hivatalos célkitűzések elérésére koncentrálni” - mondta a klub honlapján Szabó Tamás.

 

