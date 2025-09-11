2 órája
Palotai Károly nagysága az emberségében rejlett – emlékoszlopot kapott az első magyar sztárbíró
Egyetlen márványtáblára aligha férnének fel Palotai Károly érdemei, mégis emlékoszlop őrzi mostantól nevét és életútját Győrben. A Győri Vasas ETO egykori labdarúgójának kilencvenedik születésnapja alkalmából szeptember 11-én avatták fel az emléket a róla elnevezett téren, egykori játékostársak, barátok és tisztelők jelenlétében.
Pálfalvi Gábor, a Győri Sportcsillagok Emlékeit Gyűjtő Alapítvány elnöke köszöntőjében felidézte a város díszpolgárának pályafutását: az ETO játékosa, a tokiói olimpia aranyérmes kapitánya, a világhírű FIFA-játékvezető és a szerény, segítőkész sportember egyaránt jelen volt Palotai alakjában.
Pintér Bence polgármester úgy fogalmazott:
„Az emlékmű egy olyan győri legendának állít emléket, aki nemcsak a magyar labdarúgásban, hanem a város sportéletében is meghatározó szerepet töltött be. A futballista, a játékvezető, a sportember és az ember – aki oly sokat adott ennek a városnak.”
Szerinte Palotai Károly pályafutását a hit, a kitartás és az alázat jellemezte, ami ma is követendő példaként állhat a fiatalok előtt.
Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke szintén személyes hangon emlékezett:
„Karcsi bácsi számomra legenda, azon ritka sportemberek egyike, akik olimpiai bajnokként a szakmájukban is a csúcsra jutottak.”
Hangsúlyozta: a MOB szeretné, ha Palotai Károly neve hosszú időn át fennmaradna az emlékezetben, azokkal együtt, akik eredményeikkel a világtörténelembe írták be magukat.
Az ETO egykori labdarúgója játékvezetőként tett szert a világhírre
A rendezvény legmeghatározóbb pillanata Hanacsek Attila, a Magyar Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottságának elnöke beszéde volt.
Ma nem csupán követ, bronzot és márványt avatunk. Ma egy életmű előtt hajtunk fejet tisztelettel. Egy olyan ember előtt, aki a magyar labdarúgásnak dicsőséget, a játékvezetésnek rangot, a sportnak pedig hitelességet adott. Egy ember előtt, akinek a neve egyet jelentett a tisztességgel, a bátorsággal és az igazsággal – ő Palotai Károly.
Hanacsek felidézte a világhírű játékvezető pályafutását: 1970 és 1983 között 143 nemzetközi mérkőzés, köztük 27 válogatott találkozó és három világbajnokság fűződik a nevéhez.
„Ha egy életművet számok aranybetűi írnak, Palotai Károlyé a magyar és a világ játékvezetésének krónikáiban a legfényesebben ragyog."
Gondoljunk csak az 1976-os BEK-döntőre, amikor a BBC kommentátora szerint a mérkőzés legjobbja a magyar játékvezető volt.
"Tökéletesen igaz a könyvcím is: Palotai, az első magyar sztárbíró" - emlékeztetett kollégánk, Papp Győző kötetére.
Szavai szerint Palotai nagysága nemcsak ítéleteiben rejlett:
„Nagysága abban volt, hogy ember maradt. Csupa nagybetűvel. Szerényen, tisztán, méltósággal. Mindig azt tanította: minél magasabbra jutsz, annál szerényebbnek kell lenned – és annak is kell látszanod. Tekintélyét soha nem hangos szóval vívta ki, hanem jelenlétének súlyával. Ha megszólalt, mindenki figyelt. Finom humor, kedvesség és tisztesség áradt belőle.”
Hanacsek Attila úgy vélte: az emlékoszlop nem csupán tisztelgés, hanem útjelző is a sport jövő generációi számára.
Szeles Szabolcs, Győr sportért és egyetemi kapcsolatokért felelős tanácsnoka személyes emléket osztott meg:
„Van, akit a mezszáma emel a csúcsra. Valakit a rend és a tekintély. Palotai Károlyt minden szerepében a csúcsra emelte a sport.”
Az ünnepség végén Pintér Bence polgármester leplezte le az emlékoszlopot, ahol a megjelentek elhelyezték az emlékezés koszorúit. Így lett maradandó jelkép Győr szívében Palotai Károly példamutató életútja, amely egyszerre szól a futballról, a sport tisztaságáról és az emberi méltóságról.
Palotai 90 - emlékoszlopot avattak a világhírű játékvezető tiszteletéreFotók: Molcsányi Máté