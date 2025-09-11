Palotai Károly nagysága az emberségében rejlett – emlékoszlopot kapott az első magyar sztárbíró

Pálfalvi Gábor, a Győri Sportcsillagok Emlékeit Gyűjtő Alapítvány elnöke köszöntőjében felidézte a város díszpolgárának pályafutását: az ETO játékosa, a tokiói olimpia aranyérmes kapitánya, a világhírű FIFA-játékvezető és a szerény, segítőkész sportember egyaránt jelen volt Palotai alakjában.

Az ETO egykori labdarúgója, a világhírű játékvezető, Palotai Károly tiszteletére avattak emlékoszlopot Győrben.

Fotó: Molcsányi Máté

Pintér Bence polgármester úgy fogalmazott:

„Az emlékmű egy olyan győri legendának állít emléket, aki nemcsak a magyar labdarúgásban, hanem a város sportéletében is meghatározó szerepet töltött be. A futballista, a játékvezető, a sportember és az ember – aki oly sokat adott ennek a városnak.”

Szerinte Palotai Károly pályafutását a hit, a kitartás és az alázat jellemezte, ami ma is követendő példaként állhat a fiatalok előtt.

Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke szintén személyes hangon emlékezett:

„Karcsi bácsi számomra legenda, azon ritka sportemberek egyike, akik olimpiai bajnokként a szakmájukban is a csúcsra jutottak.”

Hangsúlyozta: a MOB szeretné, ha Palotai Károly neve hosszú időn át fennmaradna az emlékezetben, azokkal együtt, akik eredményeikkel a világtörténelembe írták be magukat.

Az ETO egykori labdarúgója játékvezetőként tett szert a világhírre

A rendezvény legmeghatározóbb pillanata Hanacsek Attila, a Magyar Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottságának elnöke beszéde volt.

Ma nem csupán követ, bronzot és márványt avatunk. Ma egy életmű előtt hajtunk fejet tisztelettel. Egy olyan ember előtt, aki a magyar labdarúgásnak dicsőséget, a játékvezetésnek rangot, a sportnak pedig hitelességet adott. Egy ember előtt, akinek a neve egyet jelentett a tisztességgel, a bátorsággal és az igazsággal – ő Palotai Károly.

Hanacsek felidézte a világhírű játékvezető pályafutását: 1970 és 1983 között 143 nemzetközi mérkőzés, köztük 27 válogatott találkozó és három világbajnokság fűződik a nevéhez.

„Ha egy életművet számok aranybetűi írnak, Palotai Károlyé a magyar és a világ játékvezetésének krónikáiban a legfényesebben ragyog."

Gondoljunk csak az 1976-os BEK-döntőre, amikor a BBC kommentátora szerint a mérkőzés legjobbja a magyar játékvezető volt.