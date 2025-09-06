ETO - nyári hadjárat továbbjutásokkal és hazai veretlenséggel + videók

Korán indult az idény az idéntől hivatalosan új néven szereplő ETO FC – immár Győr nélkül – számára, hiszen a Konferencia-liga második selejtezőkörében még a bajnoki rajt előtt pályára kellett lépnie. A zöld-fehérek tizenegy év után tértek vissza az európai kupaporondra. Azt megelőzően 2014-ben az Európa-liga selejtezőjében voltak érdekeltek. A svéd Göteborggal találkoztak, és a hazai 0–3 után egy idegenbeli 1–0-ás sikerrel búcsúztak.

Jerevánban kezdődött az ETO nyári menetelése. Hátsó sor balról: Petrás, Gavric, Abrahamsson, Anton, Krpic, Benbouali. Első sor: Vitális, Bumba, Tóth, Stefulj, Ouro. Fotó: eto.hu

Idén nyáron, július végén Jereván volt a „hadjárat” első állomása. A Pjunik ellen a meccs vége felé Vitális bal oldali beadása után Miljkovic középről egy esetlen mozdulattal juttatta a labdát a saját kapujába. Ezzel szépített az ETO, és visszajött a továbbjutásért vívott párharcba, amit egy héttel később meg is nyert, hiszen Benbouali két góljával, valamint Stefulj utolsó perces találatával 3–1-re legyőzte a Pjunikot. Ezzel a kupában bekerült a következő körbe.

Közben elkezdődött a magyar bajnokság is.

Az erős Paks otthonában az ETO háromszor vezetett, végül emberhátrányban, megérdemelten gyűjtött egy pontot a nyitányon. Az Újpest ellen érdekes, izgalmas mérkőzésen végig nyomasztó mezőnyfölényben játszott, ám a helyzeteit elhibázta. A lilák a 89. percben szerzett potyaízű góllal már-már győztesnek érezhették magukat, de az utolsó pillanatokban Piscsur a kapu közepébe küldte az egyenlítő gólt.

A Konferencia-ligában Stockholmmal folytatódott az utazás. Az AIK már a hetedik percben az első támadásából könnyedén bevette a szellősen védekező ETO kapuját, majd a svéd csapat a második helyzetét is gólra váltotta. Vitális szép átlövésből született góljának köszönhetően a zöld-fehér együttes csak egygólos hátrányból várhatta a hazai visszavágót, amelyen Petrás volt a mezőny legjobbja: büntetőt hárított és további nagy védéseket mutatott be. A csapattársai sem tétlenkedtek, ennek köszönhetően az ETO harcos, taktikus játékkal, teljesen megérdemelten jutott be a KL rájátszásába. Borbély Balázs, a győri csapat vezetőedzője örömmel nyilatkozott a meccset követően:

Boldogok vagyunk. Nem volt könnyű mérkőzés, de nem is számoltunk azzal, hogy az lesz. Megfelelő mentalitással, türelmesen, még ha nem is jó pályán, de tudtunk jól focizni.

Az eredményes bajnoki szereplés mellett ekkoriban érzékelhetően a Konferencia-liga állt a fókuszban. Zalaegerszegen ezért is kapott lehetőséget sok fiatal a győri csapatban, még így is megszerezhették volna a győzelmet. Az AIK feletti diadal az NB I-ben tovább repítette az ETO-t. Az MTK ellen – parádés gólokkal – megszerezték első őszi győzelmüket a bajnokságban. Ráadásul a Hungária úton, mert a győri stadion gyepszőnyegének állapota miatt az ETO kérvényezte a pályaválasztói jog felcserélését. A zöld-fehérek tavaly augusztus óta veretlenek idegenben a bajnokságban, azóta hét győzelem és tíz döntetlen a mérlegük. A két Rapid-mérkőzés közé eső Kazincbarcika–ETO FC NB I-es találkozót egyébként elhalasztották.