ETO - ghánai válogatott balhátvéd érkezett

Új játékossal erősített az ETO FC.

Anasthesia Achiaa személyében fiatal, de tapasztalt labdarúgó érkezett a Simple Női Liga NB I-ben szereplő győri csapathoz. A ghánai válogatott balhátvéd Izraelből tette át a székhelyét Győrbe, ahol minden bizonnyal szombaton már szerepet kap a Ferencváros elleni rangadón (16.00).