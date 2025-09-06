szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

19°
+35
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Újabb erősítés

58 perce

ETO - ghánai válogatott balhátvéd érkezett

Címkék#győri#Simple Női Liga#eto#ghánai balhátvéd#ETO FC#NB I#Ferencváros

Kisalföld.hu
ETO - ghánai válogatott balhátvéd érkezett

Új játékossal erősített az ETO FC.

Anasthesia Achiaa személyében fiatal, de tapasztalt labdarúgó érkezett a Simple Női Liga NB I-ben szereplő győri csapathoz. A ghánai válogatott balhátvéd Izraelből tette át a székhelyét Győrbe, ahol minden bizonnyal szombaton már szerepet kap a Ferencváros elleni rangadón (16.00).

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu