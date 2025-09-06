Újabb erősítés
ETO - ghánai válogatott balhátvéd érkezett
Új játékossal erősített az ETO FC.
Anasthesia Achiaa személyében fiatal, de tapasztalt labdarúgó érkezett a Simple Női Liga NB I-ben szereplő győri csapathoz. A ghánai válogatott balhátvéd Izraelből tette át a székhelyét Győrbe, ahol minden bizonnyal szombaton már szerepet kap a Ferencváros elleni rangadón (16.00).
