Hétvégi sportműsor 1 órája

ETO-Fradi rangadó, vb az Aranyparton - foci, kézilabda és kajak-kenu a hétvégi programban

Ugyan ismét a focié lesz lesz a főszerep hétvégén Győr-Moson-Sopronban - ETO-Fradi rangadó lesz a női NB I-ben -, de érdemes kilátogatni a győri Aranypartra is, ahol kajak-kenu maratoni vb-t rendeznek. Lesz egy férfi kézilabda-mérkőzés is pénteken.

CSÜTÖRTÖK Labdarúgás, vármegyei III. osztály, Mosonmagyaróvári csoport: Öttevény–Püski, 17.30 óra.

PÉNTEK Kézilabda, K&H Férfiliga, NB I: ETO University Handball Team–Csurgói KK. Győr, Magvassy-csarnok, 18 óra.

Kajak-kenu: Maraton világbajnokság, Győr, Aranypart, 9 órától. SZOMBAT Női labdarúgás, Simple Női Liga, NB I: ETO FC–FTC-Telekom. Győr, ETO Park, 16 óra.

Labdarúgás, vármegyei I. osztály: Abda–Kapuvár, 16 óra. Vitnyéd–Csorna, Credobus Tehetségközpont–Gönyű, Bácsa–Fertőszentmiklós, Gyirmót II Győrújbarát, 17 óra.

Vármegyei II. osztály, Győri csoport: Nyúl–Győrújfalu II, 17 óra. Mosonmagyaróvári csoport: Levél–Lébény, 17 óra.

Vármegyei III. osztály, Győri B csoport: Kóny–Börcs II, Győrsövényház–Pázmándfalu, 17 óra. Mosonmagyaróvári csoport: Öttevény–Károlyháza, 16 óra. MITE II–Dunasziget, 17 óra. Halászi–Püski, 18 óra. Soproni A csoport: Ágfalva–Csapod, 17 óra.

Kajak-kenu: Maraton világbajnokság, Győr, Aranypart, 9 órától.

Teke, Tapétagyár női Szuperliga: Ipartechnika Győr SE–BKV Előre. Győr, Kristyán Zsuzsa tekecsarnok, 10 óra.

NB II, Nyugat: AD Flexum–Scarbantia, Csorna 10 óra. Csorna–Kaposvár II. Csorna 14 óra. S. Sörgurítók–Zalaszentgrót. Sopron, Győri úti pálya, 14 óra VASÁRNAP Labdarúgás, NB III, Északnyugati csoport: ETO Akadémia–Veszprém. Győr, ETO Park, 11 óra. FC Sopron–Budaörs. Sopron, városi-stadion, 16 óra. Gyirmót FC Győr–Perutz Pápa, Győr, Alcufer Stadion, 17 óra.

Labdarúgás, vármegyei I. osztály: Koroncó–Ménfőcsanak, Győrújfalu - Mezőörs, 17 óra.

Vármegyei II. osztály, Győri csoport: Pannonhalma–Bőny, Tét– DAC UP, Börcs–Győrasszonyfa, Győrszentiván–Felpéc, Kajárpéc–Vámosszabadi, Táp–Bácsa II, 17 óra. Mosonmagyaróvári csoport: Ásványráró–Hegyeshalom, Kunsziget–Máriakálnok, Lipót–Rajka, Kimle–Hédervár, Mosonszentmiklós–Dunakiliti, Jánossomorja–MITE, 17 óra. Soproni csoport: Beled–SFAC, Farád–Répcementi, Nagycenk–SVSE, Rábaszentandrás–Veszkény, Petőháza–Lövő, Rábatamási–Szany, 17 óra.

Vármegyei III. osztály, Győri A csoport: Bakonyszentlászló–Töltéstava, Tényő–Veszprémvarsány, Gyömöre–Sokorópátka, Csikvánd–Pér, 17 óra. Győri B csoport: Bágyogszovát–Győr Sharks, Győrújbarát II–Győrság, Enese–Nagyszentjános, 14 óra. DAC 1912–Bajcs, Abda II–Rábaszentmihály, 17 óra. Mosonmagyaróvári csoport: Mosonszolnok–Dunaszentpál, Győrladamér–Mosonszentmiklós II, 14 óra. Mecsér–Darnózseli, 16 óra. Bezenye–Hotel Lajta Park, Dunaszeg–Győrzámoly, 17 óra. Soproni A csoport: Vág–Jobaháza, Fertőrákos–Osli, Kisfalud–Egyházasfalu, Mihályi–Egyed, 17 óra.

Soproni B csoport: Sopronhorpács–Babót, 13 óra. Zsira–Balf, 14 óra. Hegykő–Fertőendréd, Újkér–Nagylózs, Pusztacsalád–Fertőszentmiklós II, Rábakecöl–Répcevis, 17 óra.

Kajak-kenu: Maraton világbajnokság, Győr, Aranypart, 9 órától.



