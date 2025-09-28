1 órája
ETO FC-Ferencváros 0-1 - ÉLŐ
Fizz Liga, 8. forduló
ETO FC - Ferencvárosi TC 0-1 (0-1) - ÉLŐ
Győr, ETO Park. 8280 néző. Játékvezető: Bognár Tamás (Becséri Gergely, Rózsa Dávid)
FTC: Dibusz - Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. - Cadu, Ötvös (Tóth A., a szünetben), Kanikovszki, Nagy B. - Levi - Gruber (Joseph, 58.), Pesics (Varga B., 58.). Vezetőedző: Robbie Keane
ETO: Petrás - Vladoiu, Abrahamsson, Csinger, Schön - Tóth R. (Gavrics, a szünetben), Anton - Bánáti, Vitális, Bumba - Benbouali. Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerző: Levi (18.)
PERCRŐL PERCRE
58. perc: Pesicset Varga B., Grubert Joseph váltja.
58. perc: Gavrics kap sárgát Gartenmann megrúgásáért.
55. perc: Anton 23 méteres, léc alá tartó lövését Dibusz üti szögletre,
50. perc: Vladoiu 26 méterről lövi a labdát Dibusz kapuja fölé.
46. perc: Két csere volt a szünetben. Gavrics érkezett az ETO-ba Tóth R. helyére, a vendégeknél Ötvös helyett Tóth A. játszik.
45+2. perc: Vége az első félidőnek.
45+1. perc: Két perc a hosszabbítás.
41. perc: Vladoiu csúszik el lövés közben egy szöglet után.
40. perc: Vitális 20 méterről a bal alsót veszi célba, ám Dibusz védi az erős lövést.
39. perc: Bumba kap labdát Antontól a bal oldalon, a visszagurítása Vitálishoz kerül, aki 19 méterről kapura lő, de fejjel sikerül blokkolnia Szalainak.
32. perc: Bánáti szabadítana fel a ferencvárosi kontra végén, de Abrahamssont találja el, akiről Pesics elé pattan a labda. A vendégek csatára nem találja el jól a labdát az ötös jobb sarkánál.
31. perc: Bumba lő négy méterről, éles szögből: Raemaekersről pattan szögletre a labda.
29. perc: Ötvös elrúgja a labdát Bognár szabadrúgást jelző sípszója után: sárga lap.
28. perc: Kanikovszki 23 méterről Petrás kezébe emeli a labdát.
26. perc: Anton jobbról a kapu elé ívelt szabadrúgásáról Vladoiu nem sokkal marad csak le a hosszú oldalon.
22. perc: Vladoiu beadásával Benbouali nem tud kapura fordulni. Ebből kontrázni tud az FTC, de Gruber lövését blokkolni tudják a hazai védők.
18. perc: GÓÓÓL! Az Abrahamsson szabálytalansága után megítélt szabadrúgást 24 méterről Levi a kapu bal oldalába lövi. Petrás ujjheggyel eléri a labdát, de védeni nem tud. 0-1.
13. perc: Pesics beadásáról centikkel marad csak le a középen érkező Gruber.
12. perc: Bumba 22 méterről lő kapu fölé.
10. perc: Schön beadása Reamaekersől pattan Vitális elé, aki egyből lő, de nem talál kaput.
6. perc: Benboulai lövését blokkolják a vendég védők.
1. perc: Kezdődik a mérkőzés. Mindjárt győri támadással indul a rangadó: Schön beadása Dibuszé.
ELŐZETES
Az ETO FC őrzi veretlenségét a Fizz Ligában, az elmúlt hétvégén Felcsúton a Puskás Akadémia ellen győzött 2–0-ra, ezzel hat őszi bajnoki mérkőzéséből hármat megnyert, három meccsen pedig döntetlenre végzett.
Borbély Balázs edzősége alatt a Ferencvárost még nem tudta legyőzni az ETO: két döntetlen, valamint egy hazai vereség a mérleg győri szempontból. Megmérkőztek a kupában is, ott a hosszabbítás utolsó pillanataiban született Zachariassen-góllal a fővárosi csapat jutott tovább.