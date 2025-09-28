szeptember 28., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

ETO FC-Ferencváros 0-1 - ÉLŐ

Kisalföld.hu
ETO FC-Ferencváros 0-1 - ÉLŐ

Fizz Liga, 8. forduló

ETO FC - Ferencvárosi TC 0-1 (0-1) - ÉLŐ

Győr, ETO Park. 8280 néző. Játékvezető: Bognár Tamás (Becséri Gergely, Rózsa Dávid)
FTC: Dibusz - Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. - Cadu, Ötvös (Tóth A., a szünetben), Kanikovszki, Nagy B. - Levi - Gruber (Joseph, 58.), Pesics (Varga B., 58.). Vezetőedző: Robbie Keane
ETO: Petrás - Vladoiu, Abrahamsson, Csinger, Schön - Tóth R. (Gavrics, a szünetben), Anton - Bánáti, Vitális, Bumba - Benbouali. Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerző: Levi (18.)

PERCRŐL PERCRE   

58. perc: Pesicset Varga B., Grubert Joseph váltja.

58. perc: Gavrics kap sárgát Gartenmann megrúgásáért.

55. perc: Anton 23 méteres, léc alá tartó lövését Dibusz üti szögletre,

50. perc: Vladoiu 26 méterről lövi a labdát Dibusz kapuja fölé.

46. perc: Két csere volt a szünetben. Gavrics érkezett az ETO-ba Tóth R. helyére, a vendégeknél Ötvös helyett Tóth A. játszik.

45+2. perc: Vége az első félidőnek.

45+1. perc: Két perc a hosszabbítás.

41. perc: Vladoiu csúszik el lövés közben egy szöglet után.

40. perc: Vitális 20 méterről a bal alsót veszi célba, ám Dibusz védi az erős lövést.

39. perc: Bumba kap labdát Antontól a bal oldalon, a visszagurítása Vitálishoz kerül, aki 19 méterről kapura lő, de fejjel sikerül blokkolnia Szalainak.

32. perc: Bánáti szabadítana fel a ferencvárosi kontra végén, de Abrahamssont találja el, akiről Pesics elé pattan a labda. A vendégek csatára nem találja el jól a labdát az ötös jobb sarkánál.

31. perc: Bumba lő négy méterről, éles szögből: Raemaekersről pattan szögletre a labda.

29. perc: Ötvös elrúgja a labdát Bognár szabadrúgást jelző sípszója után: sárga lap.

28. perc: Kanikovszki 23 méterről Petrás kezébe emeli a labdát.

26. perc: Anton jobbról a kapu elé ívelt szabadrúgásáról Vladoiu nem sokkal marad csak le a hosszú oldalon.

22. perc: Vladoiu beadásával Benbouali nem tud kapura fordulni. Ebből kontrázni tud az FTC, de Gruber lövését blokkolni tudják a hazai védők.

18. perc: GÓÓÓL! Az Abrahamsson szabálytalansága után megítélt szabadrúgást 24 méterről Levi a kapu bal oldalába lövi. Petrás ujjheggyel eléri a labdát, de védeni nem tud. 0-1.

13. perc: Pesics beadásáról centikkel marad csak le a középen érkező Gruber. 

12. perc: Bumba 22 méterről lő kapu fölé.

10. perc: Schön beadása Reamaekersől pattan Vitális elé, aki egyből lő, de nem talál kaput.

6. perc: Benboulai lövését blokkolják a vendég védők.

1. perc: Kezdődik a mérkőzés. Mindjárt győri támadással indul a rangadó: Schön beadása Dibuszé. 

ELŐZETES

Az ETO FC őrzi veretlenségét a Fizz Ligában, az elmúlt hétvégén Felcsúton a Puskás Akadémia ellen győzött 2–0-ra, ezzel hat őszi bajnoki mérkőzéséből hármat megnyert, három meccsen pedig döntetlenre végzett. 
Borbély Balázs edzősége alatt a Ferencvárost még nem tudta legyőzni az ETO: két döntetlen, valamint egy hazai vereség a mérleg győri szempontból. Megmérkőztek a kupában is, ott a hosszabbítás utolsó pillanataiban született Zachariassen-góllal a fővárosi csapat jutott tovább. 


 

 


 
 

 

 

 

