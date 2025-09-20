szeptember 20., szombat

Labdarúgás

1 órája

Az ETO pontokért megy a felcsúti Pancho Arénába

A válogatott vb-selejtezői és a MOL Magyar Kupa-forduló miatti háromhetes szünet után folytatódott a Fizz Liga hetedik fordulója. Az ETO FC Felcsútra, a Puskás Akadémia otthonába látogat.

Az ETO 7-2-re győzött a Hungária úton. Ez volt a győriek kezdőcsapata. Fotó: eto.hu

Az ETO FC még veretlen a jelenlegi bajnokságban, három döntetlent követően a legutóbbi két bajnokiját megnyerte. Az MTK-t idegenben lépték le 7–2-re, míg a Nyíregyházát egy hajrábeli góllal fektették két vállra az európai kupabúcsú után. 

ETO
Paks-ETO 3-3. Boldor gólja.

Puskás Akadémia–ETO FC 
Felcsút, Pancho Aréna, szombat, 20.15.

A bajnoki szünetben Vitális Milán bemutatkozott a válogatottban, majd a MOL Magyar Kupában az ETO magabiztosan győzte le az NB III-as Érdet. 
Ma este valószínű, nehezebb dolga lesz Felcsúton, bár a Puskás Akadémia elleni két legutóbbi meccs eredménye és a játék bizakodásra ad okot. A zöld-fehérek ezeken az összecsapásokon gólt sem kaptak a felcsútiaktól. 

A győri játékoskeretben időközben több változás történt, vannak sérültek is.
A Puskás Akadémia idén eddig nem remekel, mivel már kiesett a MOL Magyar Kupából, ráadásul az NB II-ben szereplő Vasastól 4–1-re kapott ki. 
A bajnokságban a negyedik helyen áll, augusztus közepén idegenben győzte le (2–1) a Ferencvárost, de közben a Kisvárdától és a Debrecentől elszenvedett vereséggel, illetve a diósgyőri 1–1-es döntetlennel nyolc pontot is veszített. Egyes médiumok már Hornyák Zsolt vezetőedző esetleges menesztéséről is írtak. 

ETO-szurkolóból nem lesz hiány

A két szektort megtöltő mintegy ötszáz győri szurkoló mindenesetre arra készül, hogy a meccs végén ETO-győzelmet ünnepelhessen, csakúgy, mint a Hungária úton. 



 

 

 

 

