Az ETO pontokért megy a felcsúti Pancho Arénába

Az ETO FC még veretlen a jelenlegi bajnokságban, három döntetlent követően a legutóbbi két bajnokiját megnyerte. Az MTK-t idegenben lépték le 7–2-re, míg a Nyíregyházát egy hajrábeli góllal fektették két vállra az európai kupabúcsú után.

Paks-ETO 3-3. Boldor gólja.

Puskás Akadémia–ETO FC

Felcsút, Pancho Aréna, szombat, 20.15.

A bajnoki szünetben Vitális Milán bemutatkozott a válogatottban, majd a MOL Magyar Kupában az ETO magabiztosan győzte le az NB III-as Érdet.

Ma este valószínű, nehezebb dolga lesz Felcsúton, bár a Puskás Akadémia elleni két legutóbbi meccs eredménye és a játék bizakodásra ad okot. A zöld-fehérek ezeken az összecsapásokon gólt sem kaptak a felcsútiaktól.

A győri játékoskeretben időközben több változás történt, vannak sérültek is.

A Puskás Akadémia idén eddig nem remekel, mivel már kiesett a MOL Magyar Kupából, ráadásul az NB II-ben szereplő Vasastól 4–1-re kapott ki.

A bajnokságban a negyedik helyen áll, augusztus közepén idegenben győzte le (2–1) a Ferencvárost, de közben a Kisvárdától és a Debrecentől elszenvedett vereséggel, illetve a diósgyőri 1–1-es döntetlennel nyolc pontot is veszített. Egyes médiumok már Hornyák Zsolt vezetőedző esetleges menesztéséről is írtak.

ETO-szurkolóból nem lesz hiány

A két szektort megtöltő mintegy ötszáz győri szurkoló mindenesetre arra készül, hogy a meccs végén ETO-győzelmet ünnepelhessen, csakúgy, mint a Hungária úton.





