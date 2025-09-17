szeptember 17., szerda

2 órája

Az ETO Felcsúton folytathatja a pontok gyűjtését

Az ETO Felcsúton folytathatja a pontok gyűjtését

A válogatott vb-selejtezői és a Magyar Kupa-forduló miatti háromhetes szünet után folytatódó labdarúgó Fizz Liga hetedik fordulója a péntek esti Ferencváros-Diósgyőr bajnokival kezdődik. Az ETO szombaton lép pályára.

ETO
A Diósgyőr a Ferencváros otthonába látogat, az ETO Felcsúton játszik.

A listavezető és veretlen Paks a hazai pályán az idényben még nyeretlen Nyíregyháza otthonában játszik, s lenne miért visszavágnia, mivel tavaly novemberben 4-2-re kikapott. Az eddigi hat fordulóból négyszer a kezdőcsapatban szereplő Szendrei Ákos biztosan nem lép pályára, mert a 22 éves támadó a válogatott szünetben a klub NB III-as csapatának bajnokiján szárkapocscsonttörést szenvedett. Ugyanakkor, ha Böde Dániel a Spartacus ellen játéklehetőséget kap, akkor 510. élvonalbeli bajnokiján szerepelhet, s a negyedik helyre ugrana - holtversenyben Szabó György, a Tatabánya korábbi szélsője mellé - a legtöbb NB I-es mérkőzésen pályára lépő futballisták rangsorában.

A Puskás Akadémia nem lehet büszke eddigi teljesítményére, mivel az Újpesthez hasonlóan máris kiesett a Magyar Kupából, ráadásul az NB II-ben szereplő Vasastól 4-1-re kapott ki. A bajnokságban a negyedik helyen áll ugyan, és augusztus közepén idegenben győzte le (2-1) a Ferencvárost, de közben a Kisvárdától és a Debrecentől elszenvedett vereséggel, illetve a diósgyőri 1-1-es döntetlennel nyolc pontot is veszített. Szombat este a veretlen ETO FC-t fogadja, márpedig a zöld-fehérek a legutóbbi két bajnokin gólt sem kaptak a felcsútiaktól. 

Szombat este játszik az ETO

A szombati Nyíregyháza Spartacus-Paksi FC bajnokit az M4 Sport+, a többi mérkőzést az M4 Sport közvetíti élőben. Fizz Liga, 7. forduló, péntek: Ferencváros-Diósgyőri VTK 20.00. Szombat: Nyíregyháza Spartacus-Paksi FC 16.00, Kolorcity Kazincbarcika-Újpest FC 18.00, Puskás Akadémia-ETO FC 20.15. Vasárnap: Kisvárda Master Good-Debreceni VSC 17.45, MTK Budapest-Zalaegerszeg 20.00.
 

