Sokan várják, végre nyit az ETO FC webshopja

Az ETO FC egy évvel ezelőtti szurkolói ankétján többen is jelezték: szívesen vásárolnának mezeket és más kiegészítőket olyan rajongók is, akik távolról követik a győri labdarúgók mérkőzéseit. Jó hír számukra, hogy hamarosan online is elérhetőek lesznek többek közt a hazai és idegenbeli öltözetek.

Az ETO FC és a szurkolók is elindították a visszaszámlálást

Fotó: Facebook/ETO FC

A klub a Facebook-oldalán először Dua Lipát öltöztette zöld-fehérbe, felülve arra a trendre, amit már olyan topcsapatok is átvettek, mint a Bayern, a Valencia vagy a Paris Saint-Germain. A háromszoros Grammy-díjas énekesnő a mesterséges intelligencia segítségével húzott ETO-mezt.

Az ETO FC hazai mezét Dua Lipa is felvette, igaz, csak az AI segítségével

Fotó: ETO FC

Majd Brecska Dániel fotóját posztolta a klub, hétfőn pedig kisfilmben hozták nyilvánosságra a webshop nyitásának időpontját: 2025. október 1-jétől a shop.eto.hu oldalról lehet vásárolni.

Az ETO FC ebben az évben „öltözött át"

Nyáron jelentették be a zöld fehérek, hogy az Adidas mezeket a 2025/2026-os idénytől kezdve Macronra cserélik. A világmárka szállítja a Ferencváros és a Nyíregyháza öltözetét is.