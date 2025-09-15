1 órája
Sokan várják, végre nyit az ETO FC webshopja
A győri futballrajongók egyelőre csak a mérkőzéseken tudnak hozzájutni a szurkolói termékekhez. Régóta lenne igény egy webshopra, most úgy tűnik, az ETO FC online el is kezdi az árusítást.
Az ETO FC egy évvel ezelőtti szurkolói ankétján többen is jelezték: szívesen vásárolnának mezeket és más kiegészítőket olyan rajongók is, akik távolról követik a győri labdarúgók mérkőzéseit. Jó hír számukra, hogy hamarosan online is elérhetőek lesznek többek közt a hazai és idegenbeli öltözetek.
A klub a Facebook-oldalán először Dua Lipát öltöztette zöld-fehérbe, felülve arra a trendre, amit már olyan topcsapatok is átvettek, mint a Bayern, a Valencia vagy a Paris Saint-Germain. A háromszoros Grammy-díjas énekesnő a mesterséges intelligencia segítségével húzott ETO-mezt.
Majd Brecska Dániel fotóját posztolta a klub, hétfőn pedig kisfilmben hozták nyilvánosságra a webshop nyitásának időpontját: 2025. október 1-jétől a shop.eto.hu oldalról lehet vásárolni.
Az ETO FC ebben az évben „öltözött át"
Nyáron jelentették be a zöld fehérek, hogy az Adidas mezeket a 2025/2026-os idénytől kezdve Macronra cserélik. A világmárka szállítja a Ferencváros és a Nyíregyháza öltözetét is.
