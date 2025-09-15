szeptember 15., hétfő

Labdarúgás

1 órája

Sokan várják, végre nyit az ETO FC webshopja

A győri futballrajongók egyelőre csak a mérkőzéseken tudnak hozzájutni a szurkolói termékekhez. Régóta lenne igény egy webshopra, most úgy tűnik, az ETO FC online el is kezdi az árusítást.

Kisalföld.hu

Az ETO FC egy évvel ezelőtti szurkolói ankétján többen is jelezték: szívesen vásárolnának mezeket és más kiegészítőket olyan rajongók is, akik távolról követik a győri labdarúgók mérkőzéseit. Jó hír számukra, hogy hamarosan online is elérhetőek lesznek többek közt a hazai és idegenbeli öltözetek.

ETO FC webshop
Az ETO FC és a szurkolók is elindították a visszaszámlálást
Fotó: Facebook/ETO FC

A klub a Facebook-oldalán először Dua Lipát öltöztette zöld-fehérbe, felülve arra a trendre, amit már olyan topcsapatok is átvettek, mint a Bayern, a Valencia vagy a Paris Saint-Germain. A háromszoros Grammy-díjas énekesnő a mesterséges intelligencia segítségével húzott ETO-mezt.

Dua Lipa ETO FC
Az ETO FC hazai mezét Dua Lipa is felvette, igaz, csak az AI segítségével
Fotó: ETO FC

Majd Brecska Dániel fotóját posztolta a klub, hétfőn pedig kisfilmben hozták nyilvánosságra a webshop nyitásának időpontját: 2025. október 1-jétől a shop.eto.hu oldalról lehet vásárolni.

Az ETO FC ebben az évben „öltözött át"

Nyáron jelentették be a zöld fehérek, hogy az Adidas mezeket a 2025/2026-os idénytől kezdve Macronra cserélik. A világmárka szállítja a Ferencváros és a Nyíregyháza öltözetét is. 

 

