Nem is debütálhatott volna szebben Vitális Milán a válogatottban
Két játékos is először ölthette magára a címeres mezt a Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőn. Közülük Vitális Milán, az ETO FC középpályása különleges mérföldkőhöz érkezett: ő lett a győri klub történetének ötvenedik magyar válogatott labdarúgója.
Vitális Milán Callum Styles-t váltotta a magyar-portugálon.
Fotó: Csapó Balázs
A telt házas Puskás Arénában jól indult a találkozó a hazaiak számára: Varga Barnabás korai góljával Magyarország megszerezte a vezetést. A portugálok azonban előbb Bernardo Silva révén egyenlítettek, majd Cristiano Ronaldo büntetőből fordított. Vitális Milán, az ETO FC labdarúgója ekkor még a kispadról figyelte a mérkőzést, de Marco Rossi a 81. percben lehetőséget adott neki, amikor Callum Styles helyére pályára küldte.
Egy álmom vált valóra, ráadásul hazai pályán, ennyi néző előtt, az egyik legerősebb válogatott ellen mutatkozhattam be. Rengeteg pozitív tapasztalattal gazdagodtam
– nyilatkozta a 23 éves középpályás, aki kiemelte: hatalmas élmény volt 65 ezer szurkoló előtt játszani, a közönség buzdítása pedig külön erőt adott a csapatnak.
Vitális idén tavasszal kiemelkedő teljesítményt nyújtott az ETO színeiben, ennek köszönhetően figyelt fel rá a szövetségi kapitány. Először májusban kapott meghívót, ám akkor még nem lépett pályára a felkészülési mérkőzéseken. A portugálok elleni selejtezőn viszont már kulcsszerepet vállalt: három perccel beállása után ő indította azt a gyors szabadrúgást, amelyből Varga Barnabás újabb gólt szerzett.
„Nem beszéltük meg előre, egyszerűen gyorsan el akartam végezni a szabadrúgást. Örülök, hogy ebből támadás lett, és gól született. Ez külön pozitívum számomra”
– idézte fel a középpályás.
A találkozó egyik emlékezetes pillanata volt Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo közös fotója, amely 16 évvel korábbi emléket idézett fel, amikor a magyar játékos még szurkolóként találkozott példaképével. Vitális hangsúlyozta: „Nem csak Dominiknak, mindannyiunknak hatalmas megtiszteltetés volt Ronaldo ellen pályára lépni.”
Az ETO FC labdarúgója pozitív a vereség ellenére
A végeredmény ugyan 3–2-es portugál siker lett, de a magyar válogatott teljesítményében bőven akadtak biztató jelek. Vitális Milán számára pedig felejthetetlen debütálást hozott a mérkőzés, amelyből magabiztosan építkezhet a továbbiakban:
„Az ETO játékstílusa fekszik nekem, és ezt a válogatottban is tudom kamatoztatni. A vereség ellenére megmutattuk, hogy vannak olyan periódusaink, amikor mi játszunk jobban. Ha az erősségeinkre építünk, eredményesek lehetünk.”
