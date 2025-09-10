szeptember 10., szerda

Magyar válogatott

1 órája

Nem is debütálhatott volna szebben Vitális Milán a válogatottban

Címkék#Portugália#Vitális Milán#Marco Rossi#ETO FC#magyar válogatott#Magyarország

Két játékos is először ölthette magára a címeres mezt a Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőn. Közülük Vitális Milán, az ETO FC középpályása különleges mérföldkőhöz érkezett: ő lett a győri klub történetének ötvenedik magyar válogatott labdarúgója.

Venesz Klaudia
Nem is debütálhatott volna szebben Vitális Milán a válogatottban

Vitális Milán Callum Styles-t váltotta a magyar-portugálon.

Fotó: Csapó Balázs

A telt házas Puskás Arénában jól indult a találkozó a hazaiak számára: Varga Barnabás korai góljával Magyarország megszerezte a vezetést. A portugálok azonban előbb Bernardo Silva révén egyenlítettek, majd Cristiano Ronaldo büntetőből fordított. Vitális Milán, az ETO FC labdarúgója ekkor még a kispadról figyelte a mérkőzést, de Marco Rossi a 81. percben lehetőséget adott neki, amikor Callum Styles helyére pályára küldte.

Vitális Milán ETO FC
Vitális Milán, az ETO FC labdarúgója az első válogatott szereplése előtt Marco Rossi szövetségi kapitánnyal
Fotó: Csapó Balázs

Egy álmom vált valóra, ráadásul hazai pályán, ennyi néző előtt, az egyik legerősebb válogatott ellen mutatkozhattam be. Rengeteg pozitív tapasztalattal gazdagodtam

– nyilatkozta a 23 éves középpályás, aki kiemelte: hatalmas élmény volt 65 ezer szurkoló előtt játszani, a közönség buzdítása pedig külön erőt adott a csapatnak.

Vitális idén tavasszal kiemelkedő teljesítményt nyújtott az ETO színeiben, ennek köszönhetően figyelt fel rá a szövetségi kapitány. Először májusban kapott meghívót, ám akkor még nem lépett pályára a felkészülési mérkőzéseken. A portugálok elleni selejtezőn viszont már kulcsszerepet vállalt: három perccel beállása után ő indította azt a gyors szabadrúgást, amelyből Varga Barnabás újabb gólt szerzett.

„Nem beszéltük meg előre, egyszerűen gyorsan el akartam végezni a szabadrúgást. Örülök, hogy ebből támadás lett, és gól született. Ez külön pozitívum számomra” 

– idézte fel a középpályás.

Jelentős szerepet vállalt Vitális Milán a magyar válogatott második góljában.
Fotó: Csapó Balázs

A találkozó egyik emlékezetes pillanata volt Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo közös fotója, amely 16 évvel korábbi emléket idézett fel, amikor a magyar játékos még szurkolóként találkozott példaképével. Vitális hangsúlyozta: „Nem csak Dominiknak, mindannyiunknak hatalmas megtiszteltetés volt Ronaldo ellen pályára lépni.”

Az ETO FC labdarúgója pozitív a vereség ellenére

A végeredmény ugyan 3–2-es portugál siker lett, de a magyar válogatott teljesítményében bőven akadtak biztató jelek. Vitális Milán számára pedig felejthetetlen debütálást hozott a mérkőzés, amelyből magabiztosan építkezhet a továbbiakban:
„Az ETO játékstílusa fekszik nekem, és ezt a válogatottban is tudom kamatoztatni. A vereség ellenére megmutattuk, hogy vannak olyan periódusaink, amikor mi játszunk jobban. Ha az erősségeinkre építünk, eredményesek lehetünk.”

 

