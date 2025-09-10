Nem is debütálhatott volna szebben Vitális Milán a válogatottban

A telt házas Puskás Arénában jól indult a találkozó a hazaiak számára: Varga Barnabás korai góljával Magyarország megszerezte a vezetést. A portugálok azonban előbb Bernardo Silva révén egyenlítettek, majd Cristiano Ronaldo büntetőből fordított. Vitális Milán, az ETO FC labdarúgója ekkor még a kispadról figyelte a mérkőzést, de Marco Rossi a 81. percben lehetőséget adott neki, amikor Callum Styles helyére pályára küldte.

Vitális Milán, az ETO FC labdarúgója az első válogatott szereplése előtt Marco Rossi szövetségi kapitánnyal

Fotó: Csapó Balázs

Egy álmom vált valóra, ráadásul hazai pályán, ennyi néző előtt, az egyik legerősebb válogatott ellen mutatkozhattam be. Rengeteg pozitív tapasztalattal gazdagodtam

– nyilatkozta a 23 éves középpályás, aki kiemelte: hatalmas élmény volt 65 ezer szurkoló előtt játszani, a közönség buzdítása pedig külön erőt adott a csapatnak.

Vitális idén tavasszal kiemelkedő teljesítményt nyújtott az ETO színeiben, ennek köszönhetően figyelt fel rá a szövetségi kapitány. Először májusban kapott meghívót, ám akkor még nem lépett pályára a felkészülési mérkőzéseken. A portugálok elleni selejtezőn viszont már kulcsszerepet vállalt: három perccel beállása után ő indította azt a gyors szabadrúgást, amelyből Varga Barnabás újabb gólt szerzett.

„Nem beszéltük meg előre, egyszerűen gyorsan el akartam végezni a szabadrúgást. Örülök, hogy ebből támadás lett, és gól született. Ez külön pozitívum számomra”

– idézte fel a középpályás.

Jelentős szerepet vállalt Vitális Milán a magyar válogatott második góljában.

Fotó: Csapó Balázs

A találkozó egyik emlékezetes pillanata volt Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo közös fotója, amely 16 évvel korábbi emléket idézett fel, amikor a magyar játékos még szurkolóként találkozott példaképével. Vitális hangsúlyozta: „Nem csak Dominiknak, mindannyiunknak hatalmas megtiszteltetés volt Ronaldo ellen pályára lépni.”

Az ETO FC labdarúgója pozitív a vereség ellenére

A végeredmény ugyan 3–2-es portugál siker lett, de a magyar válogatott teljesítményében bőven akadtak biztató jelek. Vitális Milán számára pedig felejthetetlen debütálást hozott a mérkőzés, amelyből magabiztosan építkezhet a továbbiakban:

„Az ETO játékstílusa fekszik nekem, és ezt a válogatottban is tudom kamatoztatni. A vereség ellenére megmutattuk, hogy vannak olyan periódusaink, amikor mi játszunk jobban. Ha az erősségeinkre építünk, eredményesek lehetünk.”