Töretlen a bizalom, szerződést hosszabbított az ETO FC sportigazgatója

A belga szakember 2024 nyarán került Győrbe, munkájának hatékonyságát az ETO FC sikerei is alátámasztják.

Steven Vanharen 2027-ig marad az ETO FC klubigazgatója.

Fotó: ETO FC

Steven Vanharen 2027-ig szóló kontraktust írt alá.

Örömmel hosszabbítom meg az ETO-nál való tartózkodásomat. Még mindig látok fejlődési lehetőségeket és alig várom, hogy tovább építsük az ETO erős alapjait és struktúráját

- árulta el a szakember.

Az ETO FC sportigazgatója új lendületet adott a csapatnak

A belga sportigazgató nemzetközi szinten is elismert: olyan kluboknál szerzett tapasztalatot, mint a Beerschot V.A,a Sheffield United vagy az LB Chatearuoux. Korábban dolgozott asszisztens edzőként, magyar csapatoknál pedig erőnléti trénerként tevékenykedett. Az MTK-nál asszisztens edzőként dolgozott.

Vanharen széles körű tapasztalatai kiterjednek a tehetséggondozásra, a játékosok feltérképezésére és a csapatmenedzsmentre, ami megegyezik a győri klub filozófiájával.