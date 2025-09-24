szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Labdarúgás

1 órája

Töretlen a bizalom, szerződést hosszabbított az ETO FC sportigazgatója

Címkék#tapasztalat#játékos#csapatmenedzsment#ETO FC

Szerződést hosszabbított Steven Vanharen. Az ETO FC sportigazgatója 2027-ig biztosan marad Győrben.

Kisalföld.hu

A belga szakember 2024 nyarán került Győrbe, munkájának hatékonyságát az ETO FC sikerei is alátámasztják.

ETO FC Vanharen
Steven Vanharen 2027-ig marad az ETO FC klubigazgatója.
Fotó: ETO FC

Steven Vanharen 2027-ig szóló kontraktust írt alá.

Örömmel hosszabbítom meg az ETO-nál való tartózkodásomat. Még mindig látok fejlődési lehetőségeket és alig várom, hogy tovább építsük az ETO erős alapjait és struktúráját

- árulta el a szakember.

Az ETO FC sportigazgatója új lendületet adott a csapatnak

A belga sportigazgató nemzetközi szinten is elismert: olyan kluboknál szerzett tapasztalatot, mint a Beerschot V.A,a Sheffield United vagy az LB Chatearuoux. Korábban dolgozott asszisztens edzőként, magyar csapatoknál pedig erőnléti trénerként tevékenykedett. Az MTK-nál asszisztens edzőként dolgozott. 

Vanharen széles körű tapasztalatai kiterjednek a tehetséggondozásra, a játékosok feltérképezésére és a csapatmenedzsmentre, ami megegyezik a győri klub filozófiájával. 

