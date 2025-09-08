33 perce
Posztban köszönt el az ETO: új borítást kap a játéktér – videó
Már a tavaszi fordulókban is látszott, hogy a győri stadion gyepszőnyege nincs megfelelő állapotban. A gyepcserét az ETO FC-nél sokáig halogatták, de végül a természet közbeszólt.
Gyalázatos állapotban volt már a gyep az ETO-stadionban
Fotó: Csapó Balázs
A helyzet akkor vált igazán sürgetővé, amikor gombabetegség jelent meg a pályán. Az ETO FC így a 2025/2026-os bajnoki idényt gyalázatos állapotú játéktéren kezdte meg. A még 2007-ben telepített fű egyre nagyobb foltokban sárgult, ami nemcsak esztétikai problémát jelentett, hanem a labdarúgók számára is megnehezítette a játékot.
Nem volt épp ideális antré a nemzetközi kupaporondra sem ez a látvány. A klub vezetése belátta: eljött az ideje a cserének. A vendégcsapatok ugyan megértőek voltak, hiszen mindkét félnek azonos körülmények között kellett játszania, de hosszú távon ez nem maradhatott így.
Mostanra már nincs halasztás: hétfőn felvonultak a munkagépek, és megkezdődött a régi gyep felszedése. Az ETO FC posztban köszönt el a fűtől:
A munkálatokról a Hajrá ETO podcast készített felvételt: