Posztban köszönt el az ETO: új borítást kap a játéktér – videó

A helyzet akkor vált igazán sürgetővé, amikor gombabetegség jelent meg a pályán. Az ETO FC így a 2025/2026-os bajnoki idényt gyalázatos állapotú játéktéren kezdte meg. A még 2007-ben telepített fű egyre nagyobb foltokban sárgult, ami nemcsak esztétikai problémát jelentett, hanem a labdarúgók számára is megnehezítette a játékot.

Az ETO FC stadionjában nem tűrt halasztást a gyepcsere

Fotó: Csapó Balázs

Nem volt épp ideális antré a nemzetközi kupaporondra sem ez a látvány. A klub vezetése belátta: eljött az ideje a cserének. A vendégcsapatok ugyan megértőek voltak, hiszen mindkét félnek azonos körülmények között kellett játszania, de hosszú távon ez nem maradhatott így.

Mostanra már nincs halasztás: hétfőn felvonultak a munkagépek, és megkezdődött a régi gyep felszedése. Az ETO FC posztban köszönt el a fűtől:

