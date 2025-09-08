szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

26°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Posztban köszönt el az ETO: gombabetegség után új borítást kap a játéktér – videó

Címkék#gyepcsere#gyepszőnyeg#ETO FC#ETO-stadion

Már a tavaszi fordulókban is látszott, hogy a győri stadion gyepszőnyege nincs megfelelő állapotban. A gyepcserét az ETO FC-nél sokáig halogatták, de végül a természet közbeszólt.

Kisalföld.hu
Posztban köszönt el az ETO: gombabetegség után új borítást kap a játéktér – videó

Gyalázatos állapotban volt már a gyep az ETO-stadionban

Fotó: Csapó Balázs

A helyzet akkor vált igazán sürgetővé, amikor gombabetegség jelent meg a pályán. Az ETO FC így a 2025/2026-os bajnoki idényt gyalázatos állapotú játéktéren kezdte meg. A még 2007-ben telepített fű egyre nagyobb foltokban sárgult, ami nemcsak esztétikai problémát jelentett, hanem a labdarúgók számára is megnehezítette a játékot.

ETO FC gyep
Az ETO FC stadionjában nem tűrt halasztást a gyepcsere
Fotó: Csapó Balázs

Elkezdték felszedni a régi gyepet az ETO FC stadionjában

Nem volt épp ideális antré a nemzetközi kupaporondra sem ez a látvány. A klub vezetése belátta: eljött az ideje a cserének. A vendégcsapatok ugyan megértőek voltak, hiszen mindkét félnek azonos körülmények között kellett játszania, de hosszú távon ez nem maradhatott így.

Mostanra már nincs halasztás: hétfőn felvonultak a munkagépek, és megkezdődött a régi gyep felszedése. Az ETO FC posztban köszönt el a fűtől:

A munkálatokról a Hajrá ETO podcast készített felvételt:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu