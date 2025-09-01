szeptember 1., hétfő

Labdarúgás

1 órája

Hivatalos: válogatott labdarúgót igazolt az ETO FC

Schön Szabolcs hazatér Angliából. A válogatott labdarúgó az ETO FC-hez szerződött, érkezését hétfőn jelentette be a győri klub.

Kisalföld.hu

A 24 éves szélső az angol harmadosztályban szereplő Bolton játékosa volt, de az új idényben még nem lépett pályára. A labdarúgóra az ETO FC csapott le. A frissen igazolt játékos a zöld-fehérek Nyíregyháza elleni mérkőzését már Győrben kísérte figyelemmel.

Schön ETO FC
Schön Szabolcs az ETO FC új játékosa
Forrás: Facebook/ETO FC

Schön Szabolcs az NB I-ben is bizonyított, az MTK színeiben játszott, majd kis külföldi kitérő után újra magyar csapatban, a Fehérvár FC-nél szerepelt, onnan igazolt Angliába. A Nemzeti Sport információi szerint a mostani váltás hátterében Bolton szerkezetváltása áll. Mivel a labdarúgó posztja megszűnt, ezért saját kérése az új idényben nem lépett pályára. 

