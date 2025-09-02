szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

20°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

48 perce

Megható üzenettel búcsúzott az ETO labdarúgója – videó

Címkék#videóüzenet#Samsindin Ouro#teljesítmény#ETO FC

Az Instagramon köszönt el a győri szurkolóktól Samsindin Ouro. A néhány napja még az ETO FC színeiben játszó togói számára nem volt egyszerű a búcsú.

Kisalföld.hu

Kedves ETO-család! A búcsú soha nem könnyű, különösen akkor, amikor ennyi emléket hagyunk magunk mögött – kezdte videóüzenetét az ETO FC volt játékosa, aki a hétvégén debütált kiváló teljesítménnyel új csapatában.

ETO FC Ouro
Az ETO FC korábbi játékosa elköszönt a győri szurkolóktól
Forrás: Instagram/Samsindin Ouro

A labdarúgó számára feledhetetlen marad a Győrben töltött, kihívásokban és győzelmekben gazdag időszak – áll az Instagramra feltöltött videóüzenetben, amelyet ide kattintva lehet elérni

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu