Labdarúgás
48 perce
Megható üzenettel búcsúzott az ETO labdarúgója – videó
Az Instagramon köszönt el a győri szurkolóktól Samsindin Ouro. A néhány napja még az ETO FC színeiben játszó togói számára nem volt egyszerű a búcsú.
Kedves ETO-család! A búcsú soha nem könnyű, különösen akkor, amikor ennyi emléket hagyunk magunk mögött – kezdte videóüzenetét az ETO FC volt játékosa, aki a hétvégén debütált kiváló teljesítménnyel új csapatában.
A labdarúgó számára feledhetetlen marad a Győrben töltött, kihívásokban és győzelmekben gazdag időszak – áll az Instagramra feltöltött videóüzenetben, amelyet ide kattintva lehet elérni.
