Telt házas a felcsúti vendégszektor
Az előző idény ezüstérmese és meglepetéscsapata találkozik a felcsúti stadionban. Az ETO FC mérkőzését a média kiemelt figyelemmel kíséri, de a szurkolók számára is fontos összecsapásnak ígérkezik a szombati találkozó.
A válogatott szünet után az ETO FC a Pancho Arénában folytatja a menetelését. Borbély Balázs gárdájának sikere egyre több nézőt vonz a győri stadionba, de az idegenbeli mérkőzésekre látogató szurkolók száma is növekvő tendenciát mutat.
A felcsúti stadion 3I és 3H szektorába szerdán már nem lehetett jegyet vásárolni, így bizonyossá vált, hogy több mint győri szurkoló buzdítja majd a zöld-fehéreket a Puskás Akadémia otthonában. Az ETO remek idényt fut, hiszen eddig még nem talált még legyőzőre, míg Hornyák Zsolt együttese a közelmúltban több váratlan kudarcot is elszenvedett: a Magyar Kupában kikapott a Vasastól, az élvonalban pedig a DVSC és a Kisvárda is felülmúlta.
Az ETO FC veretlen az idényben
Hat fordulót követően a győriek a tabella hatodik helyén állnak, ugyanakkor eggyel kevesebb mérkőzést játszottak a Konferencia-liga rájátszásban való szereplés miatt. A felcsútiak jelenleg a negyedik pozíciót foglalják el, így a szombati összecsapás rangadóval felérő erőpróbát ígér.
A mérkőzés szeptember 20-án 20.15-kor kezdődik, az összecsapást az M4 Sport közvetíti.