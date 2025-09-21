Hornyák kétszer akadt ki - Pont ennyi góllal verte az ETO a felcsútiakat

A Fizz Liga 7. fordulójában a felcsúti Pancho Arénában lépett pályára az ETO FC. Borbély Balázs gárdája kiválóan kezdte az idényt és a Puskás Akadémia sem tudta megtörni a veretlenségi sorozatát.

Hornyák szerint Berke is így látta az ETO FC elleni góljukat...

Fotó: ETO FC

"Jó intenzitású, harcos mérkőzést láthattunk. Nem biztos, hogy látványos volt, de annál nagyobb küzdelem folyt a pályán: hamar kétgólos előnyre tettünk szert, ezt követően a Puskás agresszívebb, intenzívebb lett, nagy kockázatot vállaltak azzal, hogy kijöttek egy az egyben védekezni. Nem emlékszem, hogy a meg nem adott gólon kívül nagyobb helyzete lett volna a Puskás Akadémiának" - értékelt Borbély Balázs.

Tizenegyest ítélt Berke az ETO FC javára

A mérkőzés első gólját Anton értékesítette, mégpedig büntetőből. A tizenhatoson belül Benbouali lendült támadásba, amikor Gollával akadt össze. A sípot fújó Berke Balázs szabálytalannak ítélte a felcsúti játékos akcióját, amit aztán a VAR is hosszasan vizsgált. Az ítélet viszont maradt, a játékvezető a tizenegyes pontra mutatott, Anton pedig higgadtan lőtt Szappanos kapujába.

A felcsútiak szerint vitás helyzet mindjárt az összefoglaló elején látható:

Még az első félidőben növelte előnyét az ETO Benbouali találatával.

A Puskás Akadémia Németh találatával jött vissza a meccsbe, az eredményjelzőn meg is jelent a gól, a játékvezetőt azonban újra a monitorhoz hívták. A VAR-szobában tisztán látták, hogy Lukács két kézzel lökte el Csingert, ez pedig egyértelmű szabálytalanság volt, emiatt a gólt elvették a vendéglátóktól. A mérkőzésen több találat nem esett, a találkozót az ETO FC nyerte 2-0-ra.

Hornyák szerint a játékvezető ítélete vitatható

„Nehezen jönnek belőlem a szavak" - kezdte a felcsúti vezetőedző a mérkőzés után, majd kritikával folytatta az értékelést:

Bánt a vereség, de olyan hibák, amilyenek a VAR mellett történtek az első gólnál... Nem akarom elvenni a Győr győzelmének értékét, ám nem tudom, hogy hova tegyem a szépítő gólunknál történteket. Nem tudom, mit látott a játékvezető. Nem vagyunk jó formában, könnyű gólokat kapunk. De minek a VAR, ha Németh András szabályos gólt rúg és kitalál valamit, hogy valaki lökött ott? Akkor Gollát Benbouali nem lökte meg a tizenegyes előtt?

Hornyák együttese számára az őszi idény nem alakul jól. Csak a Nyíregyháza és a Ferencváros ellen tudtak győzni, a Kisvárda és a DVSC pedig kifogott rajtuk. A Magyar Kupában pedig meglepetésre 4-1-es vereséget szenvedtek el a Vasastól.