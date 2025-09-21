ETO FC - Csodálatos szurkolótáborral értékes három pont Felcsúton + videó

Az ETO FC zöld-fehér játékosai hat mérkőzésből hármat megnyertek, három meccsen pedig döntetlenre végeztek.

Nadhir Benbouali, az ETO FC játékosának gólöröme. Fotó: Nemzeti Sport

Az ETO már a mérkőzés elején megszerezte a vezetést. A VAR sokáig vizsgálta az esetet, ami nem zavarta meg Antont, aki csapatkapitányhoz méltón értékesítette a lehetőséget. Az első félidő közepe táján a mezőny egyik legjobbja, Benbouali remek egyéni megoldás révén növelte az előnyt. Az algír támadó ősszel minden sorozatot figyelembe véve már a hatodik gólját szerezte.

A Puskás Akadémia ez után védőt cserélt és a hátrány tudatában agresszíven, rámenősen futballozott. Ebben az időszakban az ETO inkább csak védekezett, a nyomás ellenére alig-alig adott lehetőséget a hazai csapatnak.

Szünet után is magabiztosan játszott az ETO, Petrás kapus egy hibájától eltekintve nem forgott veszélyben a győri kapu. Az idő fogytával, majd az érvénytelenített gól után a Puskás Akadémia játékosainak játékkedve fokozatosan csökkent, a meccs végéhez közeledve egyre inkább érezhető volt, az ETO megszerzi mind a három pontot Felcsúton.

Az ETO FC szurkolóinak a sikere

Külön említést érdemel a népes győri szurkolótábor, amely végig nagyszerű hangulatot teremtett a találkozón. Több mint két szektort megtöltöttek és hangos szurkolásukkal valóban a tizenkettedik játékosnak számítottak, ezzel szerepet vállaltak az ETO felcsúti sikerében.

Borbély Balázs nyilatkozata

"Jó iramú, harcos, küzdelmes mérkőzésen nyertünk, aminek nagyon örülök. Jól kezdtünk, az első félidő elején kétgólos előnyre tettünk szert. Ezt követően a Puskás Akadémia fokozta a tempót, növelte az agresszivitását, ez a stílus gondot okozott nekünk. A szünet után igykeeztünk hatékonyabban futballozni, a Puskás érvénytelenített gólján kívül szerintem a hazaiaknak nem volt veszélyes helyzete. Tizenegy ponttal szereztünk többet mint tavaly ilyenkor, így sokkal jobban érezzük magunkat."

Percről percre

9. perc: Benbouali esett el a tizenhatoson belül Golla mellett. Berke büntetőt ítélt. A VAR hosszú ideig vizsgálta a döntést, amit Berke a videózás után is megerősített. A 12. percben Anton nagy erővel, félmagasan a kapu jobb oldalába lőtte a tizenegyest. 0-1.

24. perc: Benbouali csapott le Stefulj hosszú indítására a hazai térfélen, a felcsúti védők csak nézték, ahogy kapura vezette, majd balról, 8 méterről Szappanos lábai között nagy erővel a bal alsóba lőtte. 0-2.

55. perc: Soisalo jobb oldali beadása után Németh két védő között érkezett a győri kapu elé és közelről becsúszva a hálóba lőtt. Berke videón visszanézte az esetet. Lukács két kézzel ellökte Csingert a beadásnál, ettől esett el a győri védő. Emiatt érvénytelen volt a találat.

Jegyzőkönyv

Puskás Akadémia FC–ETO FC 0–2 (0–2)

Felcsút, Pancho Aréna, 2739 néző. V.: Berke.

Puskás Akadémia FC: Szappanos – Maceiras, Golla (Harutjunjan, 29.), Stronati, Markgráf – Soisalo (Dárdai, 57.), Favorov, Okeke (Vékony, 76.), Nagy Zs. – Lukács (Colley, 57.), Németh (Nagy Z., 76.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

ETO FC: Petrás – Bíró (Bánáti, 76.), Abrahamsson (Boldor, 83.), Csinger, Stefulj – Vitális, Anton – Schön (Vladoiu, 76.), Gavric (Njie, 67.), Bumba – Benbouali (Tóth R., 76.). Vezetőedző: Borbély Balázs.

Gsz.: Anton (12., 11-esől), Benbouali (24.).