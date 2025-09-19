szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

23°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

58 perce

Piscsur nélkül folytatja az ETO

Címkék#u20#Borbély Balázs#Oleksandr Piscsur#ETO

Chilébe utazott Oleksandr Piscsur. Az ETO FC magyar-ukrán kettős állampolgársággal rendelkező támadója nagy lehetőséget kapott.

Kisalföld.hu

Az ETO FC közösségi oldalán jelentette be, hogy a fiatal játékos meghívót kapott az U20-as világbajnokságra.

ETO FC
Az ETO FC óriás támadója Chilébe utazott.
Forrás: Facebook/ETO FC

Piscsur szeptember 27. és október 19. között vehet részt a Dél-amerikai rendezésű világtornán, emiatt pénteken Chilébe utazott.

Borbély Balázs a következő mérkőzéseken nem számíthat a támadóra, így a szombati, Puskás Akadémia elleni mérkőzésen sem lép pályára. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu