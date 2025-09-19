Piscsur nélkül folytatja az ETO

Az ETO FC közösségi oldalán jelentette be, hogy a fiatal játékos meghívót kapott az U20-as világbajnokságra.

Az ETO FC óriás támadója Chilébe utazott.

Forrás: Facebook/ETO FC

Piscsur szeptember 27. és október 19. között vehet részt a Dél-amerikai rendezésű világtornán, emiatt pénteken Chilébe utazott.

Borbély Balázs a következő mérkőzéseken nem számíthat a támadóra, így a szombati, Puskás Akadémia elleni mérkőzésen sem lép pályára.