Női labdarúgás

1 órája

Góllal és győztes mérkőzéssel debütált Jákri Dóra az ETO-ban

Címkék#Simple Női Liga#Savanya#Kocsán#Jákri Dóra#ETO FC

Megőrizték veretlenségüket Székely Tibor tanítványai. Az ETO FC női labdarúgócsapata Budaörsön játszott szombaton, a zöld-fehérek újabb három pontot szereztek.

Kisalföld.hu

A Simple Női Liga második fordulójában a fiatal budaörsi labdarúgócsapat ellen lépett pályára az ETO FC

ETO FC
Góllal debütált az ETO FC színeiben Jákri Dóra
Forrás: Instagram/ETO FC Woman

Budaörs-ETO FC 0-4 (0-2)

Budaörs, Simple Női Liga, 2. forduló. V.: Kalmár Petra

Budaörs: Csapó - Malesija, Sárosi (Németh V., 54.), Kovács L. (Fodó, 65.), Papp Sz., (Barna, 73.), Trbojevic, Oláh, Kelemen (Szehofner, 73.), Kajdy, Bondareva, Varga L. (Berencsi, 54.) 

ETO FC: Borok - Silva (Topalov, 71.), Jákri, Savanya, Süle, De Jesus (Szalai M., 81,), Vida (Csuhai, 59.), Kocsán, Abambila, Öreg, Sali. Vezetőedző: Székely Tibor.

Gsz.: Kocsán (20.), De Jesus (38.), Jákri (57.), Savanya (93.)

Az ETO kezdte aktívabban a mérkőzést, Kocsán korai találatával gyorsan előnybe került. A zöld-fehérek fölényét De Jesus növelte alig húsz perccel később, így a zöld-fehérek kétgólos előnnyel vonulhattak szünetre.

 A második félidőben a Budaörs próbált frissíteni, ám a cserék sem hoztak áttörést. A győriek továbbra is kontrollálták a játékot, a Ferencvárostól érkezett, friss igazolású Jákri találata pedig végképp eldöntötte a három pont sorsát. A hajrában Savanya is eredményes volt, így az ETO 4-0-ás, magabiztos győzelemmel zárta a találkozót.

 

