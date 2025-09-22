Távozott az ETO-tól a vezetőedző

Az ETO FC élvonalban szereplő női együttesének kispadján Dörnyei Balázst váltotta Székely Tibor. A legmagasabb szintű végzettséggel rendelkező szakember nyáron érkezett Győrbe, majd kevesebb mint három hónap után közös megegyezéssel távozott a klubtól.

Jött, s ment Székely Tibor az ETO FC stábjából

Fotó: Molcsányi Máté

A csapatot a hétvégi, Puskás Akadémia elleni, döntetlennel zárt mérkőzésen már az asszisztensedző, Süle János irányította. A vezetőedzői poszt betöltéséről hamarosan döntenek, addig Süle vezetésével készülnek a női labdarúgók.

A Simple Női Liga 6. fordulójában a csapat a Honvéd ellen lép pályára szeptember 27-én a Bozsik-stadionban.