43 perce

Távozott az ETO-tól a vezetőedző

Rövid közös munkát követően távozott a női csapat éléről Székely Tibor. Az ETO FC hétfőn jelentette be a szakember távozását, aki már a hétvégi mérkőzésen sem volt a csapat mellett.

Kisalföld.hu

Az ETO FC élvonalban szereplő női együttesének kispadján Dörnyei Balázst váltotta Székely Tibor. A legmagasabb szintű végzettséggel rendelkező szakember nyáron érkezett Győrbe, majd kevesebb mint három hónap után közös megegyezéssel távozott a klubtól.

ETO FC
Jött, s ment Székely Tibor az ETO FC stábjából
Fotó: Molcsányi Máté

A csapatot a hétvégi, Puskás Akadémia elleni, döntetlennel zárt mérkőzésen már az asszisztensedző, Süle János irányította. A vezetőedzői poszt betöltéséről hamarosan döntenek, addig Süle vezetésével készülnek a női labdarúgók. 

A Simple Női Liga 6. fordulójában a csapat a Honvéd ellen lép pályára szeptember 27-én a Bozsik-stadionban.

