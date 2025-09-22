43 perce
Távozott az ETO-tól a vezetőedző
Rövid közös munkát követően távozott a női csapat éléről Székely Tibor. Az ETO FC hétfőn jelentette be a szakember távozását, aki már a hétvégi mérkőzésen sem volt a csapat mellett.
Az ETO FC élvonalban szereplő női együttesének kispadján Dörnyei Balázst váltotta Székely Tibor. A legmagasabb szintű végzettséggel rendelkező szakember nyáron érkezett Győrbe, majd kevesebb mint három hónap után közös megegyezéssel távozott a klubtól.
A csapatot a hétvégi, Puskás Akadémia elleni, döntetlennel zárt mérkőzésen már az asszisztensedző, Süle János irányította. A vezetőedzői poszt betöltéséről hamarosan döntenek, addig Süle vezetésével készülnek a női labdarúgók.
A Simple Női Liga 6. fordulójában a csapat a Honvéd ellen lép pályára szeptember 27-én a Bozsik-stadionban.